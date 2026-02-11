Tổng Giám đốc QNS tiếp tục đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu

Theo đó, ông Võ Thành Đàng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc QNS đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu nhằm đầu tư theo phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh. Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch từ 12/02 - 12/03/2026.

Được biết từ đầu năm 2026, ông Đàng liên tục đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu nhưng không thành công. Cụ thể: từ ngày 11/12/2025 đến ngày 9/1/2026, Tổng Giám đốc QNS chỉ mua được 424.900 cổ phiếu trên 1 triệu cổ phiếu đã đăng ký với lý do là điều kiện thị trường chưa phù hợp. Qua đó, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch lên 35,2 triệu cổ phiếu, chiếm 9,58%.

Sau đó, từ ngày 15/01-04/02, Tổng Giám đốc QNS cũng chỉ mua thành công 279.300 cổ phiếu vì lý do tương tự, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 9,58% lên hơn 35,5 triệu cổ phiếu, chiếm 9,66%. Với giá trung bình 47.187 đồng/cổ phiếu, ước tính ông Đàng đã chi khoảng 13 tỷ đồng.

Được biết QNS đã công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với doanh thu đạt 10,6 nghìn tỷ đồng (+3% cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 1,9 nghìn tỷ đồng (-19% cùng kỳ năm trước), lần lượt hoàn thành 101% và 89% dự báo cả năm của VCSC.

Về Mảng sữa đậu nành: Doanh thu năm 2025 tăng 15%, nhờ giá bán trung bình cao hơn (do được hỗ trợ bởi danh mục sản phẩm đa dạng hơn và chiến lược cao cấp hóa sản phẩm của công ty). Biên lợi nhuận gộp năm 2025 tiếp tục duy trì ở mức cao, tăng 5,2 điểm % cùng kỳ năm trước, nhờ được hỗ trợ bởi đà phục hồi cùng kỳ quý trước trong quý 4 (mà VCSC cho rằng đến từ khả năng quản lý chi phí hiệu quả và sự sụt giảm của giá nguyên vật liệu đầu vào).

Về Mảng đường: Ban lãnh đạo cho rằng nguyên nhân doanh thu năm 2025 giảm 8% là do nhu cầu yếu cùng áp lực từ đường nhập lậu và đường nhập khẩu, dù sản lượng sản xuất của QNS tăng. Lợi nhuận gộp mảng đường giảm 44% cùng kỳ năm trước trong năm 2025, do biên lợi nhuận gộp giảm 12,9 điểm % xuống còn 19,8%. Kết quả kém khả quan này, cộng hưởng với mức tăng mạnh của chi phí bán hàng (+58%, chủ yếu là chi phí quảng cáo & khuyến mãi), đã kéo lùi tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số của toàn công ty (-19% cùng kỳ năm trước) trong năm 2025.

Còn các mảng kinh doanh khác ghi nhận doanh thu gộp đi ngang cùng kỳ năm trước trong năm 2025. QNS cho biết sản lượng bán tại các mảng này đã giảm khoảng 1–15% trong năm.