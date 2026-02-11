Thứ Tư, 11/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Tổng Giám đốc QNS tiếp tục đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu

Hà Anh

11/02/2026, 08:52

CTCP Đường Quảng Ngãi (mã QNS-UPCoM) vừa công bố thông báo về giao dịch cổ phiếu của người nội bộ công ty.

Sơ đồ giá cổ phiếu QNS trên TradingView.
Sơ đồ giá cổ phiếu QNS trên TradingView.

Theo đó, ông Võ Thành Đàng - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc QNS đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu nhằm đầu tư theo phương thức giao dịch là thỏa thuận và khớp lệnh. Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch từ 12/02 - 12/03/2026.

Được biết từ đầu năm 2026, ông Đàng liên tục đăng ký mua vào 1 triệu cổ phiếu nhưng không thành công. Cụ thể: từ ngày 11/12/2025 đến ngày 9/1/2026, Tổng Giám đốc QNS chỉ mua được 424.900 cổ phiếu trên 1 triệu cổ phiếu đã đăng ký với lý do là điều kiện thị trường chưa phù hợp. Qua đó, nâng số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch lên 35,2 triệu cổ phiếu, chiếm 9,58%.

Sau đó, từ ngày 15/01-04/02, Tổng Giám đốc QNS cũng chỉ mua thành công 279.300 cổ phiếu vì lý do tương tự, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 9,58% lên hơn 35,5 triệu cổ phiếu, chiếm 9,66%. Với giá trung bình 47.187 đồng/cổ phiếu, ước tính ông Đàng đã chi khoảng 13 tỷ đồng.

Được biết QNS đã công bố kết quả kinh doanh năm 2025 với doanh thu đạt 10,6 nghìn tỷ đồng (+3% cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 1,9 nghìn tỷ đồng (-19% cùng kỳ năm trước), lần lượt hoàn thành 101% và 89% dự báo cả năm của VCSC.

Về Mảng sữa đậu nành: Doanh thu năm 2025 tăng 15%, nhờ giá bán trung bình cao hơn (do được hỗ trợ bởi danh mục sản phẩm đa dạng hơn và chiến lược cao cấp hóa sản phẩm của công ty). Biên lợi nhuận gộp năm 2025 tiếp tục duy trì ở mức cao, tăng 5,2 điểm % cùng kỳ năm trước, nhờ được hỗ trợ bởi đà phục hồi cùng kỳ quý trước trong quý 4 (mà VCSC cho rằng đến từ khả năng quản lý chi phí hiệu quả và sự sụt giảm của giá nguyên vật liệu đầu vào).

Về Mảng đường: Ban lãnh đạo cho rằng nguyên nhân doanh thu năm 2025 giảm 8% là do nhu cầu yếu cùng áp lực từ đường nhập lậu và đường nhập khẩu, dù sản lượng sản xuất của QNS tăng. Lợi nhuận gộp mảng đường giảm 44% cùng kỳ năm trước trong năm 2025, do biên lợi nhuận gộp giảm 12,9 điểm % xuống còn 19,8%. Kết quả kém khả quan này, cộng hưởng với mức tăng mạnh của chi phí bán hàng (+58%, chủ yếu là chi phí quảng cáo & khuyến mãi), đã kéo lùi tổng lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số của toàn công ty (-19% cùng kỳ năm trước) trong năm 2025.

Còn các mảng kinh doanh khác ghi nhận doanh thu gộp đi ngang cùng kỳ năm trước trong năm 2025. QNS cho biết sản lượng bán tại các mảng này đã giảm khoảng 1–15% trong năm.

QNS sắp chi hơn 735 tỷ cổ tức đợt 2/2024 và chưa có kế hoạch lên sàn HOSE

10:43, 02/04/2025

Phó Chủ tịch QNS tiếp tục đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu

10:02, 20/03/2025

Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị QNS tiếp tục đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu

15:49, 12/02/2025

Từ khóa:

chứng khoán đầu tư đường QNS sữa đậu nành

Đọc thêm

Toàn cảnh bức tranh lợi nhuận quý 4/2025: Tăng 49%, ngân hàng và bất động sản dẫn dắt

Toàn cảnh bức tranh lợi nhuận quý 4/2025: Tăng 49%, ngân hàng và bất động sản dẫn dắt

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 49% trên cả ba sàn và 44,7% trên HOSE, cho thấy sự tăng tốc rõ nét so với mức tăng trong 9 tháng năm 2025.

Thoái vốn bất thành tại CDP, Dược Bến Tre đăng ký bán tiếp

HĐQT DBT thông qua việc bán hết 3,470 triệu cổ phiếu của CDP nhằm cơ cấu lại tài sản

Cổ phiếu DGC có nguy cơ bị loại khỏi nhóm VN30, người nhà lãnh đạo mua vào

Bà Trần Thị Xuân - mẹ bà Nguyễn Thị Thu Hà - thành viên HĐQT độc lập của DGC thông báo đã mua vào 6.000 cổ phiếu DGC theo phương thức khớp lệnh trong phiên ngày 6/2/2026.

Thiên Long muốn tái cấu trúc đầu tư, thoái vốn tại Pega Holdings

HĐQT TLG cho biết đã xem xét và đánh giá lại mảng kinh doanh phát hành sách, bán lẻ và kinh doanh giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) nhằm đảm bảo phù hợp với phương hướng hoạt động của TLG trong giai đoạn tới.

285 triệu cổ phiếu HPA chính thức niêm yết trên HOSE

285 triệu cổ phiếu HPA chính thức niêm yết trên HOSE

Sau đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng hồi tháng 1/2026, Công ty Cổ phần Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát chính thức đưa 285 triệu cổ phiếu HPA giao dịch trên sàn HOSE với giá tham chiếu 41.900 đồng/cổ phiếu…

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 1/2026

Nắm bắt nền kinh tế bạc

eMagazine

Nắm bắt nền kinh tế bạc

Đón đọc Ấn phẩm đặc biệt của Tạp chí Kinh tế Việt Nam mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Ấn phẩm

Đón đọc Ấn phẩm đặc biệt của Tạp chí Kinh tế Việt Nam mừng Xuân Bính Ngọ 2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Google công bố xu hướng tìm kiếm Tết 2026: Người Việt đang tận dụng AI để đón Tết hiệu quả hơn

Kinh tế số

2

Động lực tái định hình thị trường bất động sản Hà Nội

Bất động sản

3

Bangladesh ký thỏa thuận với Mỹ, được miễn thuế quan với một số hàng dệt may

Thế giới

4

Gần 10 tỷ USD vốn cam kết đổ vào Trung tâm Tài chính Quốc tế TP. Hồ Chí Minh

Tài chính

5

Xử phạt 2 doanh nghiệp dược do nhập khẩu và bán thuốc sai quy định

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy