Cổ đông ngoại giảm tỷ lệ sở hữu tại PNJ xuống dưới 6%

Báo cáo thay đổi sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn lớn Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã PNJ-HOSE).

Theo đó, trong phiên giao dịch ngày 3/2/2026, T.Rowe Price Associates, INC (USA). đã thông qua 09 quỹ thành viên để bán ra tổng cộng 584.900 cổ phiếu PNJ.

Sau giao dịch, nhóm cổ đông ngoại này đã giảm sở hữu cổ phiếu PNJ từ hơn 20,3 triệu cổ phiếu, chiếm 6,01% xuống còn gần 19,8 triệu cổ phiếu, xuống còn 5,79% vốn tại PNJ.

Mới đây, HĐQT PNJ đã thông qua thỏa thuận bảo lãnh giữa công ty với người có liên quan của công ty về việc bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ (PNJP) vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV HSBC (HSBC) với hạn mức vay là 340 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, PNJ cũng thông qua việc bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Thời trang CAO (CAF) vay vốn tại HSBC với hạn mức vay 20 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh năm 2025: Doanh thu thuần đạt 35 nghìn tỷ đồng (-8% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số đạt 2,8 nghìn tỷ đồng (+34% so với cùng kỳ năm trước), lần lượt hoàn thành 99% và 122% dự báo cả năm của VCSC.

Riêng kết quả kinh doanh quý 4/2025: Doanh thu thuần đạt 9,6 nghìn tỷ đồng (+12% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận sau thuế đạt 1,2 nghìn tỷ đồng (+67% so với cùng kỳ năm trước).

VCSC cho rằng mức tăng trưởng mạnh trong lợi nhuận sau thuế chủ yếu đến từ doanh thu bán lẻ tăng 27% so với cùng kỳ năm trước, biên lợi nhuận gộp mảng bán lẻ cải thiện, với biên lợi nhuận gộp mảng bán lẻ ước tính tăng khoảng 2,8 điểm % so với cùng kỳ năm trước, và chi phí SG&A/doanh thu bán lẻ giảm 3,1 điểm % so với cùng kỳ năm trước (nhờ chi phí nhân công thấp hơn).

Mảng bán lẻ (chiếm 70% tổng doanh thu năm 2025) ghi nhận doanh thu tăng 27% so với cùng kỳ năm trước trong quý 4/2025, qua đó nâng tăng trưởng doanh thu bán lẻ năm 2025 lên 11% so với cùng kỳ năm trước. Các động lực chính trong năm 2025 bao gồm: giá bán tăng cao hơn (do PNJ chuyển phần chi phí đầu vào tăng sang giá bán), nhu cầu mạnh trong mùa cao điểm quý 4, chi tiêu tiêu dùng phục hồi trong nửa cuối năm 2025 đối với cả trang sức thời trang và trang sức vàng 24K, gia tăng thị phần giành được từ các cửa hàng nhỏ lẻ truyền thống, và chính sách mua lại mới, hấp dẫn hơn được thí điểm trong tháng 11–12/2025 (một phần hỗ trợ doanh thu từ khách hàng cũ quay lại). Các yếu tố này lấn át sự sụt giảm trong sản lượng bán.

Doanh thu bán sỉ (chiếm 11% tổng doanh thu) chỉ tăng 2% so với cùng kỳ năm trước trong năm 2025. Tăng trưởng chủ yếu đến từ mức tăng 23% so với cùng kỳ năm trước trong quý 1/2025, khi các cửa hàng nhỏ lẻ ưa chuộng mua trang sức từ PNJ để đảm bảo nguồn gốc chính hãng. Tuy nhiên, tăng trưởng bán sỉ chậm lại trong quý 2–quý 4, ghi nhận giảm 8% so với cùng kỳ năm trước trong quý 4/2025, do các cửa hàng nhỏ lẻ (khách hàng mảng bán sỉ của PNJ) thu hẹp danh mục trang sức thời trang trong bối cảnh giá vàng neo cao.

Doanh thu vàng miếng (chiếm 19% tổng doanh thu) giảm 43% so với cùng kỳ năm trước trong năm 2025 từ mức cơ sở cao trong năm 2024.

PNJ cho biết tỷ suất lợi nhuận: Biên lợi nhuận gộp tăng 4,4 điểm % so với cùng kỳ năm trước, đạt 22,0% trong năm 2025, chủ yếu nhờ cơ cấu doanh thu cải thiện (tỷ trọng doanh thu bán lẻ cao hơn); biên lợi nhuận gộp mảng bán lẻ cao hơn (VCSC ước tính biên lợi nhuận gộp mảng bán lẻ tăng khoảng 2,8 điểm % so với cùng kỳ năm trước lên khoảng 29,7%), và các biện pháp tối ưu chi phí. Bên cạnh đó, chi phí SG&A/doanh thu mảng bán lẻ giảm 1,1 điểm % so với cùng kỳ năm trước xuống 16,9% trong năm 2025. Các sáng kiến tối ưu chi phí chính mà PNJ triển khai xuyên suốt năm 2025 bao gồm: tái chế hàng tồn kho có chi phí thấp, giúp giảm mặt bằng chi phí chung, và tinh gọn số lượng SKU tại cửa hàng cùng với việc giảm hàm lượng vàng trong mỗi sản phẩm, qua đó giúp giảm chi phí chuỗi cung ứng. Các yếu tố này hỗ trợ biên lợi nhuận ròng tăng 2,5 điểm % so với cùng kỳ năm trước, đạt 8,1% trong năm 2025.

Hoạt động mở rộng chuỗi cửa hàng: Tổng số cửa hàng của PNJ tăng thêm 2 cửa hàng đạt 431 cửa hàng vào cuối năm 2025 so với cuối năm 2024. Công ty chủ yếu tập trung nâng cao hiệu quả vận hành cửa hàng thông qua việc đóng các cửa hàng hoạt động kém hiệu quả (chủ yếu trong siêu thị và trung tâm thương mại) và mở lại dưới dạng cửa hàng độc lập.

Vàng nguyên liệu: Tổng giá trị hàng tồn kho vào cuối năm 2025 tăng 20% so với cuối năm 2024; tuy nhiên, giá trị nguyên vật liệu (chiếm 30% tổng tồn kho) tăng gấp 7,6 lần lên 4,8 nghìn tỷ đồng. Diễn biến này chủ yếu phản ánh chính sách mua lại mới của PNJ (theo đó một số sản phẩm trang sức vàng được mua lại theo giá thị trường), cũng như sự thay đổi trong cách phân loại các thành phần của hàng tồn kho, khi một phần thành phẩm và hàng hóa được tái phân loại sang nguyên vật liệu sau khi chính sách mua lại được điều chỉnh.

VCSC cho rằng mức tăng tồn kho này đảm bảo nguồn cung đầy đủ cho mùa cao điểm quý 1/2026 và hỗ trợ duy trì đà tăng trưởng mạnh của doanh thu bán lẻ.