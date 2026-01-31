Công việc lập trình tại Anthropic, OpenAI gần như do AI thực hiện

Theo kỹ sư của Anthropic, khoảng 90% mã nguồn của Claude Code do chính Claude Code tạo ra...

Nhiều kỹ sư tại Anthropic cho biết họ không còn trực tiếp viết mã cho sản phẩm, mà giao phần việc này cho AI. Ông Boris Cherny, người phụ trách Claude Code của Anthropic, cho biết bản thân ông đã không viết bất kỳ dòng mã nào trong hơn hai tháng qua.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông Cherny cho biết 100% mã nguồn được ông tạo bởi Claude Code và Opus 4.5.

Giám đốc điều hành Anthropic, ông Dario Amodei, tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới đầu tháng này, cũng từng cho biết một số kỹ sư của công ty đã ngừng tự viết mã và chuyển sang sử dụng các mô hình AI để tạo mã, còn họ sẽ tập trung vào khâu rà soát, chỉnh sửa.

Ông Dario dự đoán chỉ trong vòng 6–12 tháng tới, AI có thể đảm nhiệm hầu hết, thậm chí toàn bộ quy trình kỹ thuật phần mềm từ đầu đến cuối.

Ông Cherny không phải kỹ sư duy nhất cho biết không còn tự lập trình mà Roon, một tài khoản ẩn danh trên X, được cho là một nhà nghiên cứu OpenAI, cũng cho biết: “100%. Tôi không viết mã nữa”. Tài khoản này trả lời khi được hỏi tỷ lệ mã do AI thực hiện.

Dù không thể phủ nhận có thể họ đang quảng bá cho chính công cụ của mình, song thực tế, sự trỗi dậy của các công cụ lập trình bằng AI đang làm thay đổi căn bản ngành công nghiệp phần mềm.

Ông Himanshu Tyagi, đồng sáng lập công ty AGI mã nguồn mở Sentient, nói với Fortune: “Toàn bộ cách con người xây dựng phần mềm đã thay đổi, phần mềm hiện nay không còn giống trước đây”.

Ông cho rằng “phần lớn mã được sử dụng trong 10 năm tới sẽ do AI viết”, đồng thời nhận định Claude Code của Anthropic là sản phẩm đột phá tạo ra bước ngoặt này.

Tuy vậy, theo Fortune, bên ngoài các công ty AI hàng đầu, tỷ lệ mã do AI tạo ra theo công bố của nhiều công ty phần mềm vẫn thấp hơn đáng kể.

Chẳng hạn, Tổng giám đốc Microsoft, Satya Nadella cho biết vào tháng 4/2025, AI mới chỉ tạo ra khoảng 30% mã nguồn tại tập đoàn này, Salesforce cũng đưa ra con số tương tự.

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Science đầu tháng này, cho thấy khoảng 29% mã tại Mỹ hiện được viết với sự hỗ trợ của AI, và tỷ lệ này còn thấp hơn ở nhiều khu vực khác trên thế giới.

Trong khi ông Cherny cho biết AI hiện thay ông lập trình 100%, một nhân sự khác của Anthropic cho biết trên phạm vi toàn công ty, tỷ lệ này dao động từ 70% đến 90%. Riêng với Claude Code, khoảng 90% mã nguồn của công cụ này được chính Claude Code tạo ra.

Ông Cherny tin rằng những con số này sẽ tiếp tục tăng và các công ty khác sớm đạt mức độ tương tự trong việc ứng dụng AI vào lập trình.

“Sau đó, chúng ta cũng sẽ bắt đầu thấy các tỷ lệ tương tự với những công việc sử dụng máy tính nhưng không liên quan đến mã hóa”, ông dự đoán trên X.

Sự gia tăng của mã do AI tạo ra đang tác động sâu sắc tới ngành công nghiệp phần mềm. Nhiều tập đoàn công nghệ lớn công khai thừa nhận rằng các mô hình AI hiện viết một phần đáng kể mã nguồn của họ. Tuy nhiên, việc tự động hóa phần lớn quy trình lập trình cũng đặt ra câu hỏi về tương lai của nghề kỹ sư phần mềm, đặc biệt với những nhân viên mới.

Trong khi đó, các công ty công nghệ cho rằng việc nhanh chóng áp dụng những công cụ như Claude Code hay GitHub Copilot sẽ giúp những người có ít hoặc không có kỹ năng kỹ thuật vẫn có thể xây dựng sản phẩm thông qua ngôn ngữ tự nhiên.

Anthropic cũng đang thay đổi cách thức tuyển dụng nhân sự. Cherny cho biết nhóm của ông hiện ưu tiên tuyển những người có kỹ năng tổng quát hơn, thay vì các chuyên gia lập trình thuần túy, bởi nhiều kỹ năng lập trình truyền thống đã kém quan trọng khi AI đảm nhiệm phần triển khai chi tiết.

Dù nhấn mạnh tiềm năng tăng năng suất và không gian sáng tạo mà các công cụ lập trình AI mang lại, ông Cherny cũng thừa nhận công nghệ này vẫn đang trong quá trình hoàn thiện.

Theo đánh giá của các chuyên gia khác, các mô hình hiện nay vẫn đang tạo nhiều lỗi, dù vậy, các kỹ sư như Cherny tin rằng chất lượng chương trình do AI tạo ra sẽ tiếp tục được cải thiện theo thời gian.