Crystal Bay Vietnam mở sớm mùa du lịch Phú Quốc cho khách Nga và khối CIS

Chuyến bay từ Tashkent đến Phú Quốc ngày 23/9/2026 đánh dấu lần đầu tiên Crystal Bay Vietnam mở mùa du lịch đảo Ngọc cho các thị trường truyền thống Nga và khối CIS ngay từ tháng 9, sớm hơn khoảng hai tháng so với thông lệ.

Ngày 23/9/2026, Công ty Crystal Bay Vietnam – thành viên Tập đoàn Du lịch Crystal Bay (CBG) – phối hợp với các đối tác quốc tế thực hiện chuyến bay thuê chuyến đưa du khách từ Tashkent, Uzbekistan đến Phú Quốc. Chuyến bay mở đầu mùa khách 2026–2027 sau ba năm doanh nghiệp nghiên cứu thị trường, xây dựng sản phẩm, kết nối hàng không và quảng bá Phú Quốc tại Nga, Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan cùng các nước thuộc khối CIS.

Thông thường, mùa đón khách Nga và khối CIS bắt đầu từ tháng 11 khi đảo Ngọc bước vào mùa khô. Năm nay, thời tiết Phú Quốc thuận lợi hơn, nhiều ngày nắng và lượng mưa thấp hơn, cho phép mở mùa du lịch ngay từ tháng 9.

Theo kế hoạch, từ tháng 9/2026 đến hết tháng 5/2027, Crystal Bay Vietnam phối hợp tổ chức các chuyến bay thuê chuyến từ Trung Á và nhiều thành phố của Nga đến Phú Quốc. Trong cao điểm, mạng bay sẽ được khai thác hằng ngày. Với thời gian kéo dài chín tháng, mùa du lịch năm nay được kỳ vọng mở rộng đáng kể về quy mô, tần suất và thời gian hoạt động.

NHỮNG CÁNH BAY KẾT NỐI ĐẢO NGỌC

Hành trình đưa khách Nga và khối CIS đến Việt Nam những năm qua có sự đóng góp của nhiều hãng hàng không như Vietjet Air, SCAT Airlines, Air Astana, Centrum Air và Qanot Sharq Airlines. Sự tham gia của các hãng đã hình thành mạng kết nối trực tiếp giữa Việt Nam với Nga và Trung Á, tạo nền tảng cho các chương trình bay thuê chuyến của Crystal Bay (CBG).

Crystal Bay Vietnam phối hợp với các đối tác quốc tế thực hiện chuyến bay thuê chuyến đưa du khách từ Tashkent, Uzbekistan đến Phú Quốc ngày 23/9/2026.

Từ cuối tháng 10/2026, Sun PhuQuoc Airways dự kiến cũng tham gia vận chuyển du khách Nga và khối CIS đến Phú Quốc, bổ sung năng lực vận chuyển và tạo thêm động lực phát triển cho thị trường khách quốc tế. Khi các nhà điều hành du lịch, hãng hàng không, khách sạn và đơn vị cung cấp dịch vụ cùng tham gia một hệ sinh thái thống nhất, Phú Quốc có cơ hội xây dựng nguồn khách quốc tế ổn định, kéo dài mùa kinh doanh và giảm dần tính thời vụ.

MÙA HÈ GIỮA MÙA ĐÔNG

Khi các thành phố tại Nga và Trung Á bước vào mùa đông giá lạnh, Phú Quốc đón du khách bằng nắng ấm, biển xanh và cát trắng. Nằm giữa vùng biển Tây Nam, đảo Ngọc sở hữu các bãi biển đẹp như Bãi Sao, Bãi Khem, Ông Lang, Gành Dầu, Bãi Dài cùng rừng nguyên sinh, suối và hệ sinh thái biển phong phú.

Du khách có thể nghỉ dưỡng bên bờ biển, khám phá thiên nhiên, lặn ngắm san hô, câu cá, tham quan các đảo hoặc trải nghiệm hành trình trên biển. Đối với du khách đến từ xứ lạnh, Phú Quốc mang đến "mùa hè giữa mùa đông" – đủ nắng ấm để nghỉ dưỡng dài ngày, đủ cảnh sắc để khám phá và đủ bình yên để phục hồi thể chất, tinh thần.

VĂN HÓA, ẨM THỰC VÀ HẠ TẦNG ĐỒNG BỘ

Sức hấp dẫn của Phú Quốc còn được tạo nên bởi đời sống văn hóa bản địa. Những làng chài, cơ sở sản xuất nước mắm truyền thống, vườn hồ tiêu, cơ sở nuôi cấy ngọc trai và các khu chợ địa phương giúp du khách cảm nhận một Phú Quốc gần gũi, chân thực. Ẩm thực đảo Ngọc đa dạng với hải sản tươi sống, gỏi cá trích, ghẹ Hàm Ninh, bún quậy, nhum biển, cùng hệ thống nhà hàng quốc tế đáp ứng tốt thói quen ăn uống của khách Nga và Trung Á.

Phú Quốc dần trở thành tổ hợp du lịch đa trải nghiệm thu hút du khách lưu trú dài ngày.

Bên cạnh đó, Phú Quốc đã thu hút nguồn lực đầu tư lớn vào hệ thống khách sạn, resort 5 sao, công viên chủ đề, cáp treo vượt biển, khu mua sắm và không gian giải trí về đêm. Đảo Ngọc dần trở thành một tổ hợp du lịch đa trải nghiệm, đáp ứng nhu cầu lưu trú dài ngày và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

MỞ MỘT HÀNH LANG DU LỊCH MỚI

Việc mở chuyến bay Tashkent – Phú Quốc ngay từ tháng 9 thể hiện nỗ lực của Crystal Bay Vietnam trong việc mở rộng mùa vụ, đa dạng hóa thị trường và xây dựng nguồn khách ổn định cho đảo Ngọc. Định hướng này vừa giúp du khách đi lại thuận tiện hơn, vừa nâng cao hiệu quả khai thác cơ sở lưu trú, tạo việc làm và duy trì hoạt động ổn định cho chuỗi cung ứng du lịch địa phương.

Chuyến bay ngày 23/9 là tín hiệu mở đầu cho một mùa du lịch đến sớm hơn.

Về lâu dài, mạng bay từ Nga và Trung Á có thể hình thành một hành lang du lịch mới kết nối khu vực Á – Âu với Phú Quốc. Với khí hậu nhiệt đới, chính sách thị thực thuận lợi và hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp, đảo Ngọc có đầy đủ tiềm năng để trở thành một trong những điểm nghỉ đông hàng đầu châu Á. Chuyến bay ngày 23/9 là tín hiệu mở đầu cho một mùa du lịch đến sớm hơn, kéo dài hơn và mang theo kỳ vọng về sự trở lại mạnh mẽ của dòng khách Nga và CIS.