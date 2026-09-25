Thứ Sáu, 25/09/2026
Menu

VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030

H Hồng Quang

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa công bố kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu đầy tham vọng đạt tốc độ tăng trưởng GRDP hai con số. Đây là một phần trong nỗ lực của Thành phố nhằm duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân...

TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030 - Ảnh minh họa: Minh Hà.
TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030 - Ảnh minh họa: Minh Hà.

Theo kế hoạch, TP. Hồ Chí Minh sẽ đổi mới phương thức quản trị và điều hành, tập trung vào hiệu quả thực chất. Thành phố sẽ thiết lập hệ thống điều hành tăng trưởng theo tháng và quý, theo dõi sát sao các chỉ tiêu về tăng trưởng, đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu và giải ngân đầu tư công. Điều này nhằm kịp thời cảnh báo và điều chỉnh chính sách khi cần thiết.

Một trong những trọng tâm của kế hoạch là cải cách hành chính và chuyển đổi số. TP. Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh liên thông và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, đầu tư, quy hoạch và tài sản công. Việc xử lý các dự án chậm triển khai và giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp cũng được chú trọng.

Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực quan trọng cho mô hình tăng trưởng mới. Các lĩnh vực ưu tiên phát triển bao gồm công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ số, logistics, tài chính, kinh tế biển, du lịch và công nghiệp văn hóa.

Về hạ tầng, TP. Hồ Chí Minh sẽ tập trung nguồn lực cho các công trình giao thông, logistics, hạ tầng số, đô thị, năng lượng, y tế, giáo dục, môi trường và các dự án liên kết vùng. Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 sẽ thực hiện theo nguyên tắc tập trung, không dàn trải, giảm số lượng dự án đầu tư công tối thiểu 30% so với giai đoạn 2021-2025, ưu tiên các dự án trọng điểm có tính lan tỏa và tạo động lực tăng trưởng.

Thành phố cũng sẽ đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội thông qua hợp tác công - tư (PPP), đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài. Việc khai thác hiệu quả quỹ đất và tài sản công, cùng với tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách, sẽ đảm bảo an toàn tài chính và quản lý chặt chẽ việc vay, trả nợ của chính quyền địa phương.

Ngoài phát triển kinh tế, TP. Hồ Chí Minh cũng chú trọng nâng cao chất lượng sống của người dân. Các giải pháp phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường được đặt lên hàng đầu. Thành phố đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng, phát triển giao thông xanh và kinh tế tuần hoàn, với kế hoạch đến năm 2030 toàn bộ xe buýt và taxi sẽ sử dụng năng lượng sạch.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 23/9/2026, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển của TP. Hồ Chí Minh. Với những kế hoạch cụ thể và quyết tâm cao, Thành phố đang hướng tới một tương lai phát triển bền vững và thịnh vượng.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

chuyển đổi số VnEconomy hợp tác công tư VnEconomy kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030 VnEconomy Mô hình tăng trưởng mới VnEconomy nâng cao chất lượng sống VnEconomy năng lượng sạch VnEconomy TP. Hồ Chí Minh VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Nâng tầm hệ sinh thái công nghiệp, tăng cường thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới vào Việt Nam

Nâng tầm hệ sinh thái công nghiệp, tăng cường thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới vào Việt Nam

Làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu cùng xu hướng chuyển đổi xanh và số hóa đang định hình lại dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Để đón dòng vốn FDI thế hệ mới, Việt Nam cần kiến tạo một hệ sinh công nghiệp thái toàn diện nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế khắt khe hơn và từng bước nâng cao năng lực nội sinh của nền kinh tế…

Già hóa dân số tại Việt Nam: Đừng đợi đến khi già mới hành động

Già hóa dân số tại Việt Nam: Đừng đợi đến khi già mới hành động

Việt Nam sẽ chuyển từ xã hội “đang già hóa” sang xã hội “già” vào năm 2036. Sự dịch chuyển nhân khẩu học này mang đến cả thách thức to lớn về áp lực y tế, cạn kiệt nguồn nhân lực, lẫn cơ hội để tái thiết hệ thống an sinh xã hội. Vì vậy, Việt Nam cần chủ động chuẩn bị cho tương lai từ sớm để già hóa dân số không còn áp lực...

VnEconomy Xem thêm
Nhà đầu tư Hạ tầng Địa phương

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

AI Điểm tin

VnE TV

Dòng sự kiện

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

81 năm Quốc khánh 2/9 (1945-2026)

Ngày 2/9/1945 đã mở ra bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không chỉ khẳng định quyền độc lập, tự do và tự quyết về chính trị, mà còn trao...

13 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

212 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy