TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030

Theo kế hoạch, TP. Hồ Chí Minh sẽ đổi mới phương thức quản trị và điều hành, tập trung vào hiệu quả thực chất. Thành phố sẽ thiết lập hệ thống điều hành tăng trưởng theo tháng và quý, theo dõi sát sao các chỉ tiêu về tăng trưởng, đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu và giải ngân đầu tư công. Điều này nhằm kịp thời cảnh báo và điều chỉnh chính sách khi cần thiết.
Một trong những trọng tâm của kế hoạch là cải cách hành chính và chuyển đổi số. TP. Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh liên thông và chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đồng thời tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, đầu tư, quy hoạch và tài sản công. Việc xử lý các dự án chậm triển khai và giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp cũng được chú trọng.
Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực quan trọng cho mô hình tăng trưởng mới. Các lĩnh vực ưu tiên phát triển bao gồm công nghiệp công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, công nghệ số, logistics, tài chính, kinh tế biển, du lịch và công nghiệp văn hóa.
Về hạ tầng, TP. Hồ Chí Minh sẽ tập trung nguồn lực cho các công trình giao thông, logistics, hạ tầng số, đô thị, năng lượng, y tế, giáo dục, môi trường và các dự án liên kết vùng. Kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 sẽ thực hiện theo nguyên tắc tập trung, không dàn trải, giảm số lượng dự án đầu tư công tối thiểu 30% so với giai đoạn 2021-2025, ưu tiên các dự án trọng điểm có tính lan tỏa và tạo động lực tăng trưởng.
Thành phố cũng sẽ đẩy mạnh huy động nguồn lực xã hội thông qua hợp tác công - tư (PPP), đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài. Việc khai thác hiệu quả quỹ đất và tài sản công, cùng với tăng cường kỷ luật tài chính - ngân sách, sẽ đảm bảo an toàn tài chính và quản lý chặt chẽ việc vay, trả nợ của chính quyền địa phương.
Ngoài phát triển kinh tế, TP. Hồ Chí Minh cũng chú trọng nâng cao chất lượng sống của người dân. Các giải pháp phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, an sinh xã hội và bảo vệ môi trường được đặt lên hàng đầu. Thành phố đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng, phát triển giao thông xanh và kinh tế tuần hoàn, với kế hoạch đến năm 2030 toàn bộ xe buýt và taxi sẽ sử dụng năng lượng sạch.
Quyết định này có hiệu lực từ ngày 23/9/2026, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển của TP. Hồ Chí Minh. Với những kế hoạch cụ thể và quyết tâm cao, Thành phố đang hướng tới một tương lai phát triển bền vững và thịnh vượng.
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