Cú lội ngược dòng doanh số của Apple ở Trung Quốc nhờ iPhone màu cam

Mẫu iPhone cao cấp mới với màu sắc nổi bật "cam Hermes" đã giúp Apple đảo ngược tình trạng suy giảm doanh số kéo dài tại Trung Quốc - một trong những thị trường lớn nhất của hãng - do sức ép cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ nội địa như Huawei, Vivo và Xiaomi.

CEO Tim Cook của Apple mới đây cho biết doanh số iPhone tại Trung Quốc trong quý 4/2025 đã đạt mức kỷ lục, nhưng không đưa ra con số cụ thể. Sự tăng trưởng đó góp phần đưa doanh thu của hãng tại thị trường Trung Quốc tăng 38% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 26 tỷ USD, chiếm gần 1/5 tổng doanh thu của công ty.

Tăng trưởng doanh số iPhone tại Trung Quốc trong quý 4 vừa qua phần lớn nhờ vào sự đổi mới trong thiết kế của dòng iPhone 17, đặc biệt là mẫu điện thoại có màu "cam Hermes", hay còn được Apple gọi là "cam vũ trụ". Màu sắc này đã trở thành hiện tượng trên mạng xã hội, với hàng ngàn bài đăng và video từ người dùng khoe chiếc điện thoại mới của họ.

Màu cam nổi bật này không chỉ là một sự thay đổi về mặt thẩm mỹ mà còn mang ý nghĩa biểu tượng. Trong tiếng Trung Quốc, từ "cam" có âm gần giống với từ "thành công", và sự liên tưởng này đã tạo ra một làn sóng tích cực trong cộng đồng người tiêu dùng. Nhiều người mua đã chia sẻ trên mạng xã hội với hy vọng rằng màu cam sẽ mang lại may mắn và thành công cho họ. Một số người nổi tiếng và người có sức ảnh hưởng (influencer) tại Trung Quốc cũng đã góp phần lan tỏa xu hướng này, khiến cho mẫu iPhone mới trở thành một biểu tượng của sự thành đạt và phong cách.

Thành công của Apple tại Trung Quốc còn nhờ vào những cải tiến đáng kể trong công nghệ của iPhone 17. Những nâng cấp về camera, chip, màn hình và pin đã tạo ra một "siêu chu kỳ" nâng cấp, thu hút người tiêu dùng nâng cấp từ các mẫu iPhone đời cũ - theo các chuyên gia của công ty nghiên cứu thị trường công nghệ IDC.

Sự khởi sắc doanh số iPhone tại Trung Quốc trong quý vừa qua diễn ra 4 năm sau khi Apple đạt được mức tăng trưởng lớn gần đây nhất tại thị trường vào năm 2021. Ngoài ra, Apple cũng hưởng lợi từ những khó khăn của Huawei, khi doanh số của đối thủ này giảm khoảng 10% trong quý vừa qua do những phàn nàn từ người dùng về hệ điều hành Harmony.

Một yếu tố khác góp phần vào sự hồi sinh của Apple tại Trung Quốc là các chính sách trợ giá của Chính phủ nước này đối với các mẫu điện thoại giá rẻ. Dòng iPhone 17 cơ bản đã được hưởng lợi từ các chính sách này, khi người tiêu dùng có thể nhận được trợ giá lên tới 500 nhân dân tệ (khoảng 72 USD) cho các điện thoại có giá dưới 6.000 nhân dân tệ.

Tăng trưởng doanh thu của Apple tại Trung Quốc trong quý 4/2025 đánh dấu sự đảo ngược thời kỳ suy giảm doanh thu kéo dài suốt 3 năm của “táo khuyết” tại quốc gia tỷ dân này. Giai đoạn tụt dốc đó đã khiến giới đầu tư đặt câu hỏi về tương lai của Apple tại Trung Quốc - một thị trường smartphone có mức độ cạnh tranh gay gắt, khi các đối thủ nội địa như Huawei, Vivo và Xiaomi không ngừng đổi mới và còn hưởng lợi từ chủ nghĩa dân tộc gia tăng.

Số liệu do công ty nghiên cứu Canalys công bố vào tháng 1 vừa qua cho thấy trong năm 2024, Apple đã tuột khỏi vị trí hãng smartphone lớn nhất tại Trung Quốc về doanh số, bị Vivo và Huawei vượt lên dẫn trước. Cả năm đó, doanh số iPhone tại Trung Quốc giảm 17%, khiến hãng chỉ còn chiếm thị phần 15%, so với mức thị phần 17% của Vivo và 16% của Huawei.

Đáng chú ý, cú “lội ngược dòng” doanh số iPhone tại Trung Quốc trong quý 4/2025 diễn ra trong một năm mà Apple đương đầu với hàng loạt trở ngại đến từ thuế quan và sự tụt hậu của hãng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Cổ phiếu Apple đã tăng gần 7% trong tuần trước nhờ sự hưng phấn của nhà đầu tư trước thành công mới của hãng tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, Apple vẫn đang phải đối mặt với những thách thức không nhỏ. Căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington đã dẫn đến việc chính phủ Trung Quốc khuyến cáo công chức hạn chế sử dụng iPhone. Đồng thời, việc Huawei ra mắt mẫu điện thoại cao cấp với bộ vi xử lý sản xuất trong nước cũng tạo ra áp lực cạnh tranh lớn.