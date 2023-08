Cử tri kiến nghị bỏ xử phạt người tham gia giao thông khi không mua bảo hiểm xe máy

Bộ Giao thông vận tải vừa có Văn bản số 9521/BGTVT-PC về việc trả lời kiến nghị cử tri TP.HCM liên quan đến các vấn đề quy định xử phạt đối với người tham gia giao thông phải bắt buộc mua bảo hiểm tự nguyện cho xe mô tô, xe gắn máy.

CẦN HOÀN THIỆN QUY ĐỊNH, ĐẢM BẢO QUYỀN LỢI CHỦ PHƯƠNG TIỆN

Cụ thể, cử tri TP.HCM phản ánh theo điểm a khoản 2 Điều 21 của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định về việc xử phạt vi phạm trên lĩnh vực giao thông có mức xử phạt với xe mô tô, xe gắn máy không mua bảo hiểm tự nguyện khi vi phạm giao thông với mức phạt 150.000 đồng.

Do vậy, cử tri TP.HCM kiến nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét bỏ quy định xử phạt đối với người tham gia giao thông phải bắt buộc mua bảo hiểm tự nguyện cho xe mô tô, xe gắn máy vì nếu không mua thì bị cảnh sát giao thông xử phạt.

Bởi dù mua bảo hiểm mà có rủi ro xảy ra thì người có quyền lợi không được bồi thường thỏa đáng, đơn vị (công ty) bán bảo hiểm xe mô tô, xe gắn máy lợi dụng vụ việc để trục lợi.

"Khi người dân mua bảo hiểm đối với xe mô tô, xe gắn máy gặp tai nạn xảy ra thì đơn vị (công ty) bán bảo hiểm xe mô tô, xe gắn máy lại không có trách nhiệm giải quyết quyền lợi cho người dân và trốn tránh trách nhiệm bồi thường cho người dân khi có vụ việc xảy ra", cử tri TP.HCM nêu thực tế.

Về nội dung kiến nghị này, Bộ Giao thông vận tải cho biết tại khoản 2, khoản 3 Điều 8 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 quy định như sau:

1. Bảo hiểm bắt buộc là sản phẩm bảo hiểm nhằm mục đích bảo vệ lợi ích công cộng, môi trường và an toàn xã hội.

2. Bảo hiểm bắt buộc bao gồm: a) Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới; b) Bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; c) Bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng; d) Bảo hiểm bắt buộc quy định tại luật khác đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm bắt buộc có nghĩa vụ mua bảo hiểm bắt buộc và được lựa chọn tham gia bảo hiểm bắt buộc tại doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài được phép triển khai...

Trên cơ sở quy định của pháp luật về kinh doanh bảo hiểm, tại khoản 2 Điều 58 Luật Giao thông đường bộ quy định “Người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới”.

Bên cạnh đó, tại điểm a khoản 2 Điều 21 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định “Người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy không có hoặc không mang theo Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực sẽ bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng”.

Như vậy, Bộ Giao thông vận tải cho rằng đối với kiến nghị này cần phải nghiên cứu sửa đổi Luật Kinh doanh bảo hiểm do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo.

Vì vậy, trong thời gian tới Bộ Giao thông vận tải khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài chính, các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, hoàn thiện các quy định pháp luật về bảo hiểm của chủ phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho phù hợp với thực tiễn, đảm bảo quyền lợi của chủ phương tiện và người tham gia giao thông đường bộ.

CẮT GIẢM THỦ TỤC, ĐẨY NHANH VIỆC BỒI THƯỜNG

Trước đó, nhiều Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh An Giang, Bến Tre, Long An, Bình Thuận... cũng liên tục phàn nàn về thủ tục giải quyết nhiêu khê, khiến người mua bảo hiểm chán nản đến mức không muốn làm thủ tục. Thậm chí, không ít ý kiến cho rằng bảo hiểm xe máy không có giá trị sử dụng và chỉ để đối phó cảnh sát giao thông, do đó, người dân không ít lần kiến nghị Bộ Tài chính xem xét bỏ quy định mua bảo hiểm bắt buộc với xe máy.

Do đó, các cơ quan quản lý nhà nước cần làm việc với những công ty kinh doanh bảo hiểm xe máy nhằm nghiên cứu giảm bớt thủ tục khi giải quyết bồi thường bảo hiểm.

Về vấn đề này, nhiều chuyên gia cho rằng trước đây, để được nhận tiền bồi thường, người được bảo hiểm phải qua nhiều thủ tục phiền toái và khá mất thời gian, khiến người dân không nhận thấy tác dụng, lợi ích của loại bảo hiểm này và bảo hiểm xe máy đóng vai trò rất mờ nhạt trong việc chia sẻ rủi ro khi xảy ra tai nạn.

Tuy nhiên, chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới hiện được thực hiện theo Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Nghị định này có nhiều sửa đổi theo hướng tích cực hơn, đặc biệt là quy định tạm ứng bồi thường rất nhanh chóng trong trường hợp xe cơ giới đã tham gia bảo hiểm gây tai nạn làm thiệt hại về tính mạng, sức khỏe con người.

Ngoài ra, yêu cầu bỏ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới là đi ngược với thế giới, cũng không thể vì thực thi không tốt mà bỏ loại bảo hiểm này. Thay vào đó, cần cải tiến quy trình, gỡ rối về thủ tục và áp dụng công nghệ số để đẩy nhanh tiến độ giải quyết bồi thường..., tránh gây bức xúc cho cử tri và người dân như thời gian qua.