Cửa hàng của nhà bán lẻ thời trang siêu nhanh Shein (Trung Quốc) tại Paris mang sức hấp dẫn lớn

Nhà bán lẻ thời trang siêu nhanh của Trung Quốc vẫn đang bị giám sát chặt chẽ tại Pháp.

Theo ông Frédéric Merlin, Giám đốc điều hành của Société des Grands Magasins (SGM) – công ty mẹ của trung tâm thương mại BHV, hơn 50.000 người đã ghé thăm cửa hàng Shein tại BHV chỉ trong 5 ngày đầu khai trương. Ông này đã chia sẻ trong một bài đăng trên Instagram vào tối Chủ nhật.

Địa điểm này đánh dấu cửa hàng bán lẻ trực tiếp đầu tiên trên thế giới của gã khổng lồ thời trang siêu nhanh đến từ Trung Quốc.

“Một cơn lốc thực sự của những gương mặt, tiếng cười và sự tò mò,” ông viết, đồng thời cho biết giá trị giỏ hàng trung bình tại cửa hàng là 45 euro. Ông cũng nói thêm rằng “gần 15% khách hàng sau đó tiếp tục mua sắm tại các khu vực khác” trong trung tâm thương mại.

Hàng dài người xếp hàng chờ đợi để được vào cửa hàng Shein tại trung tâm thương mại BHV.

“Hôm nay, Shein đã có một sự hiện diện thật sự,” ông Merlin tiếp tục. “Họ không còn là những con số, mà là con người — những khách hàng thực sự, tò mò và quan tâm. Và chính điều đó khiến việc chỉ trích Shein trở nên khó khăn hơn. Tấn công Shein cũng là tấn công vào những gương mặt tươi cười này. Liệu một số chính trị gia có nhận ra điều đó không?”

Vị giám đốc điều hành sau đó dẫn lời nhà văn Émile Zola, người từng miêu tả các cửa hàng bách hóa như một “nơi của sự giải phóng và những giấc mơ”. Ông Merlin viết: “BHV vẫn trung thành với tinh thần đó: một hình thức thương mại cởi mở, dễ tiếp cận và đậm tính nhân văn”.

Ông gọi BHV là “cửa hàng của người Paris — nơi dành cho cuộc sống hằng ngày, cho những điều cụ thể và đời thực”.

Theo ông Merlin, trong khi 80% khách hàng mua sắm trực tuyến của Shein là phụ nữ, thì tại cửa hàng, kể từ khi mở cửa vào ngày 5/11, rất đông các gia đình, các cặp đôi và nhóm bạn đã đến mua sắm cùng nhau.

“Đó là lý do vì sao chúng tôi sẽ mở rộng bộ sưu tập này, bổ sung thêm nhiều sản phẩm dành cho nam giới, khu vực trẻ em, dòng váy đa dạng hơn và các sản phẩm cơ bản với mức giá dễ tiếp cận hơn để phù hợp với mọi phong cách sống,” ông viết.

Rất đông các gia đình, các cặp đôi và nhóm bạn đã đến mua sắm tại cửa hàng Shein.

Việc Shein khai trương cửa hàng – và cả quá trình chuẩn bị trước đó – đã châm ngòi cho một làn sóng tranh cãi dữ dội tại Pháp.

Nhà bán lẻ này đã đối mặt với phản ứng gay gắt sau khi phát hiện các sản phẩm búp bê tình dục có hình dạng trẻ em và vũ khí được bày bán trên trang web tại Pháp, ngay trước khi cửa hàng vật lý chính thức mở cửa.

Ngoài ra, mô hình “thời trang siêu nhanh” (ultra-fast-fashion) của Shein cũng bị nhiều người chỉ trích vì thiếu tôn trọng môi trường và môi trường lao động kém, cùng nhiều vấn đề khác.

Vào ngày khai trương, cảnh sát, người biểu tình và hàng dài khách xếp hàng kéo dài cả khu phố để chứng kiến sự kiện.

Chính phủ Pháp đã ra quyết định tạm thời đình chỉ nền tảng trực tuyến của Shein sau vụ bê bối liên quan đến các sản phẩm nhạy cảm, nhưng đến ngày 7/11, họ đã ngừng quá trình đình chỉ sau khi những sản phẩm vi phạm bị gỡ bỏ khỏi trang web. Đồng thời, Shein cũng tạm dừng hoạt động của sàn thương mại điện tử dành cho bên thứ ba, nơi những sản phẩm này từng được rao bán.

Tuy nhiên, Shein vẫn đang bị giám sát chặt chẽ tại Pháp, và nhiều vụ kiện pháp lý liên quan đến hãng vẫn đang được tiến hành. Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu đã yêu cầu Tòa án Tư pháp Paris phải “ngăn chặn những tổn hại nghiêm trọng đối với trật tự công cộng do các vi phạm lặp đi lặp lại của Shein gây ra”, theo thông cáo báo chí được công bố hôm thứ Sáu vừa qua.

Shein vẫn đang bị giám sát chặt chẽ tại Pháp, và nhiều vụ kiện pháp lý liên quan đến hãng vẫn đang được tiến hành.

Chính phủ Pháp cũng gửi yêu cầu lên Ủy ban châu Âu (European Commission) để mở một cuộc điều tra về Shein, đồng thời khởi động bốn cuộc điều tra riêng biệt hiện đang được tiến hành bởi văn phòng phụ trách các vấn đề liên quan đến trẻ vị thành niên.

Chính phủ Pháp cho biết, ngày 6/11, một chiến dịch kiểm tra quy mô lớn đã được triển khai tại sân bay Charles de Gaulle (Paris) nhằm kiểm tra các kiện hàng của Shein. Chiến dịch này vẫn đang tiếp diễn, và mọi trường hợp gian lận được phát hiện sẽ bị xử phạt nghiêm khắc, theo thông báo từ chính phủ.

Trước đó, ngày 4/11, chuỗi cửa hàng bách hóa Galeries Lafayette tuyên bố chấm dứt hợp tác với Société des Grands Magasins (SGM) sau làn sóng phản đối mạnh mẽ của công chúng đối với quyết định của SGM cho phép mở các gian hàng Shein trong hệ thống cửa hàng của mình. Việc Shein khai trương cửa hàng đã dẫn đến làn sóng rút lui của nhiều thương hiệu cao cấp khỏi BHV, bao gồm Agnès B., A.P.C., Figaret và Rivedroite.

Người biểu tình phản đối việc Shein xuất hiện tại BHV.

Trong những năm gần đây, Shein cùng với nền tảng trực tuyến giá rẻ khác của Trung Quốc là Temu luôn trong "tầm ngắm" của giới chức châu Âu. Mặc dù Shein và Temu có mô hình kinh doanh khác nhau, nhưng kết quả thường giống nhau: hàng hóa Trung Quốc giá rẻ tràn ngập cùng với bao bì đóng gói đi kèm.

Ngoài giá siêu rẻ, một yếu tố có lợi cho các công ty này là việc Liên minh châu Âu (EU) miễn thuế nhập khẩu đối với những gói hàng có giá trị dưới 150 euro (hơn 4,5 triệu đồng). Mỹ cũng từng có một kẽ hở tương tự đối với các gói hàng có giá trị dưới 800 USD, nhưng đã thay đổi các quy định liên quan từ đầu năm nay.

EU sắp thông qua một quy định tương tự để "bịt lỗ hổng", nhưng quy định này có thể phải đến năm 2028 mới có hiệu lực. Trong nửa đầu năm 2025, theo số liệu riêng của công ty, Temu có trung bình 115 triệu người dùng hoạt động hàng tháng tại EU. Còn Shein có 145 triệu người dùng. Đối với cả hai nền tảng, con số này cao hơn khoảng 12% so với 6 tháng trước đó.