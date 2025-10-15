Thứ Tư, 15/10/2025

Shein liên tiếp gặp khủng hoảng lớn

Hoàng Anh

15/10/2025, 14:29

Tập đoàn thời trang nhanh Shein đang đối mặt với các khủng hoảng liên tiếp, sau khi doanh thu giảm mạnh và hàng loạt án phạt liên quan đến vi phạm quyền riêng tư dữ liệu, khuyến mãi sai lệch và “tẩy xanh”...

Đây không phải khoảng thời gian suôn sẻ của Shein.
Đây không phải khoảng thời gian suôn sẻ của Shein.

Trong ba tháng qua, Shein đã liên tiếp hứng chịu các mức phạt nặng nề. Khoản phạt 150 triệu Euro (174,53 triệu USD) từ Pháp vì thu thập dữ liệu người dùng qua cookie trên trang web mà không có sự đồng ý. 40 triệu Euro khác do Cơ quan Cạnh tranh Pháp đưa ra vì đưa thông tin giảm giá gây hiểu lầm.

Cùng với đó là khoản phạt 1 triệu Euro từ Ý do các hành vi “greenwashing” - tẩy xanh. Đây là chiêu thức tiếp thị hoặc truyền thông sai lệch mà trong đó Shein cố tình tạo dựng hình ảnh “xanh” – thân thiện với môi trường để thu hút người tiêu dùng hoặc đánh bóng thương hiệu.

Shein hiện đang kháng cáo đối với khoản phạt 150 triệu Euro. Công ty này có thể đối mặt với thêm các khoản phạt mới nếu cuộc điều tra của cơ quan bảo vệ người tiêu dùng châu Âu phát hiện rằng các sản phẩm được bán trên website của công ty không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn của EU.

TĂNG TRƯỞNG CHẬM LẠI

Shein – hãng thời trang chuyên cung cấp quần áo và phụ kiện giá rẻ trực tiếp từ các nhà máy ở Trung Quốc tới hơn 150 quốc gia – đã vươn lên trở thành nhà bán lẻ thời trang nhanh lớn nhất thế giới tính theo doanh thu. Tuy nhiên, sự tăng trưởng chóng mặt này cũng kéo theo hàng loạt vi phạm quy định tại nhiều thị trường.

 Sự tăng trưởng chóng mặt của Shein cũng kéo theo hàng loạt vi phạm quy định tại nhiều thị trường.
 Sự tăng trưởng chóng mặt của Shein cũng kéo theo hàng loạt vi phạm quy định tại nhiều thị trường.

Sau chuỗi án phạt liên quan đến xâm phạm dữ liệu người dùng, chiết khấu giả và “tẩy xanh”, Shein cho biết đang siết chặt kiểm soát nội bộ, theo nội dung thư gửi nhà đầu tư, các bản ghi nhớ nội bộ và thông tin từ các nguồn thạo tin tới Reuters.

Trong bức thư gửi nhà đầu tư được Reuters tiếp cận, Chủ tịch điều hành Shein, ông Donald Tang, cho biết công ty đã thành lập “Nhóm Liêm chính Kinh doanh” (Business Integrity Group) nhằm kết nối các bộ phận tuân thủ, quản trị và đối ngoại, đồng thời mở rộng năng lực kiểm toán nội bộ để củng cố tính “kỷ luật” trong hoạt động.

Theo nội dung trong thư, Shein đã thử nghiệm các biện pháp kiểm soát nội bộ nâng cao tại Mỹ, Canada, Brazil và Mexico. Hiện công ty đang tuyển dụng hai chuyên viên phân tích chính sách về quản trị – rủi ro – tuân thủ (governance, risk and compliance policy analysts) và một quản lý kiểm toán nội bộ (internal audit manager) tại Los Angeles, theo thông tin đăng trên trang tuyển dụng chính thức và LinkedIn.

Trong bức thư, ông Donald Tang thừa nhận công ty đang đối mặt với “những thách thức gia tăng” trong quý 2, bao gồm thuế quan của Mỹ và “sức ép chính trị và quy định ngày càng lớn” tại châu Âu.

“Trong quý 2, chúng tôi vẫn duy trì mức tăng trưởng phù hợp với kế hoạch mở rộng toàn cầu và các dự báo tài chính của tập đoàn,” ông Donald Tang viết.

Chủ tịch điều hành Shein - ông Donald Tang thừa nhận công ty đang đối mặt với “những thách thức gia tăng” trong quý II.
Chủ tịch điều hành Shein - ông Donald Tang thừa nhận công ty đang đối mặt với “những thách thức gia tăng” trong quý II.

Tuy nhiên, do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chấm dứt chính sách miễn thuế đối với các lô hàng nhỏ, doanh số của Shein tại Mỹ Cđã sụt giảm đáng kể. Chính sách này trước đó từng giúp thúc đẩy tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của nhà bán lẻ thời trang nhanh này.

Chính sách miễn thuế có tên “de minimis” đã chấm dứt vào ngày 29/8, và trong tháng 9, doanh số bán hàng của Shein ghi nhận giảm khoảng 8% so với cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu từ Bloomberg Second Measure, đơn vị theo dõi giao dịch của một nhóm người tiêu dùng ẩn danh tại Mỹ. Đây là tháng có kết quả kinh doanh tệ thứ hai trong ba năm qua của hãng.

Shein chuyển hướng tiếp thị từ Mỹ sang các khu vực khác.
Shein chuyển hướng tiếp thị từ Mỹ sang các khu vực khác.

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BỊ GIÁM SÁT CHẶT CHẼ

Trong bối cảnh đó, Shein đã giảm tốc trong kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Bên cạnh đó, hãng bán lẻ này cũng đang đa dạng hóa chuỗi cung ứng, trong đó có việc giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.

Shein cũng đã chuyển hướng ngân sách tiếp thị sang thị trường châu Âu (bao gồm cả Vương quốc Anh), nơi doanh thu dự kiến sẽ vượt Mỹ lần đầu tiên trong năm nay, tăng 30,7% lên mức 17,9 tỷ USD.

Châu Âu, đặc biệt là Pháp, đã trở thành tâm điểm của những cuộc giám sát liên quan đến hoạt động kinh doanh của Shein.

Một cuộc điều tra của một cơ quan Pháp thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), được tiến hành sau khi nhận đơn khiếu nại từ hai nghị sĩ Pháp, đã kết luận rằng Shein không tuân thủ các hướng dẫn của OECD về hành vi kinh doanh có trách nhiệm, quy trình thẩm định, quyền lao động, tiêu chuẩn môi trường và tính minh bạch.

“Thông tin về hoạt động, tài chính và cơ cấu quản trị của tập đoàn vẫn vô cùng ít, gây cản trở cho việc phân tích rõ ràng mô hình kinh doanh, doanh thu và cấu trúc của Shein tại Liên minh châu Âu cũng như trên toàn cầu,” báo cáo mới nhất công bố ngày 29/9 cho biết.

Người phát ngôn của Shein cho rằng cuộc điều tra này “đôi lúc không phản ánh sự trung lập trong hòa giải mà khuôn khổ của OECD hướng tới". Đồng thời, hãng bác bỏ các cáo buộc cho rằng Shein vi phạm nhiều quy định của EU — “đặc biệt là những quy định vẫn chưa chính thức có hiệu lực”.

Tương lai bất định của Shein vì thuế quan

10:05, 10/07/2025

Tương lai bất định của Shein vì thuế quan

Lọt “tầm ngắm” của EU, Shein vội vã công bố kế hoạch Net Zero

13:50, 16/06/2025

Lọt “tầm ngắm” của EU, Shein vội vã công bố kế hoạch Net Zero

Shein thuê kho hàng 15ha tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm "phân tán rủi ro"

08:53, 19/05/2025

Shein thuê kho hàng 15ha tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm

bền vững thời trang tiêu dùng

Những chuyển động lớn của thế giới xa xỉ năm 2025

Những chuyển động lớn của thế giới xa xỉ năm 2025

2025 là năm đầy biến động của thời trang thế giới. Không phải vì xu hướng hay các chiến dịch truyền thông, mà là bởi hơn mười thương hiệu xa xỉ đồng loạt thay giám đốc sáng tạo, từ Gucci đến Chanel, Balenciaga và Dior…

Thương hiệu Việt ghi dấu trên bản đồ thời trang khu vực

Thương hiệu Việt ghi dấu trên bản đồ thời trang khu vực

Campaign Asia-Pacific vừa công bố bức tranh thời trang Đông Nam Á năm 2025. Trong đó, Yody, Coolmate và Việt Tiến chính thức góp mặt trong Top 15 thương hiệu thời trang hàng đầu khu vực...

Những điểm nhấn quan trọng từ Tuần lễ thời trang Paris 2026

Những điểm nhấn quan trọng từ Tuần lễ thời trang Paris 2026

Từ những màn ra mắt đình đám đến các bộ sưu tập “mùa hai” đầy ấn tượng, Paris đã khép lại một "tháng thời trang" mang tính chuyển mình đặc biệt…

Tuần lễ thời trang Milan: Mùa sôi động của các nhà mốt gốc Ý

Tuần lễ thời trang Milan: Mùa sôi động của các nhà mốt gốc Ý

Tuần lễ thời trang Milan Xuân - Hè 2026 đánh dấu nhiều sự chuyển giao và ra mắt của các giám đốc sáng tạo mới tại các nhà mốt, cân bằng lại giữa di sản và đổi mới...

Những hương nước hoa thú vị mới của mùa thu 2025

Những hương nước hoa thú vị mới của mùa thu 2025

Thu 2025 là mùa của các hương thơm truyền thống được nâng tầm lên một cấp độ nghệ thuật mới...

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

