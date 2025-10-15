Shein liên tiếp gặp khủng hoảng lớn

Tập đoàn thời trang nhanh Shein đang đối mặt với các khủng hoảng liên tiếp, sau khi doanh thu giảm mạnh và hàng loạt án phạt liên quan đến vi phạm quyền riêng tư dữ liệu, khuyến mãi sai lệch và “tẩy xanh”...

Trong ba tháng qua, Shein đã liên tiếp hứng chịu các mức phạt nặng nề. Khoản phạt 150 triệu Euro (174,53 triệu USD) từ Pháp vì thu thập dữ liệu người dùng qua cookie trên trang web mà không có sự đồng ý. 40 triệu Euro khác do Cơ quan Cạnh tranh Pháp đưa ra vì đưa thông tin giảm giá gây hiểu lầm.

Cùng với đó là khoản phạt 1 triệu Euro từ Ý do các hành vi “greenwashing” - tẩy xanh. Đây là chiêu thức tiếp thị hoặc truyền thông sai lệch mà trong đó Shein cố tình tạo dựng hình ảnh “xanh” – thân thiện với môi trường để thu hút người tiêu dùng hoặc đánh bóng thương hiệu.

Shein hiện đang kháng cáo đối với khoản phạt 150 triệu Euro. Công ty này có thể đối mặt với thêm các khoản phạt mới nếu cuộc điều tra của cơ quan bảo vệ người tiêu dùng châu Âu phát hiện rằng các sản phẩm được bán trên website của công ty không đáp ứng tiêu chuẩn an toàn của EU.

TĂNG TRƯỞNG CHẬM LẠI

Shein – hãng thời trang chuyên cung cấp quần áo và phụ kiện giá rẻ trực tiếp từ các nhà máy ở Trung Quốc tới hơn 150 quốc gia – đã vươn lên trở thành nhà bán lẻ thời trang nhanh lớn nhất thế giới tính theo doanh thu. Tuy nhiên, sự tăng trưởng chóng mặt này cũng kéo theo hàng loạt vi phạm quy định tại nhiều thị trường.

Sau chuỗi án phạt liên quan đến xâm phạm dữ liệu người dùng, chiết khấu giả và “tẩy xanh”, Shein cho biết đang siết chặt kiểm soát nội bộ, theo nội dung thư gửi nhà đầu tư, các bản ghi nhớ nội bộ và thông tin từ các nguồn thạo tin tới Reuters.

Trong bức thư gửi nhà đầu tư được Reuters tiếp cận, Chủ tịch điều hành Shein, ông Donald Tang, cho biết công ty đã thành lập “Nhóm Liêm chính Kinh doanh” (Business Integrity Group) nhằm kết nối các bộ phận tuân thủ, quản trị và đối ngoại, đồng thời mở rộng năng lực kiểm toán nội bộ để củng cố tính “kỷ luật” trong hoạt động.

Theo nội dung trong thư, Shein đã thử nghiệm các biện pháp kiểm soát nội bộ nâng cao tại Mỹ, Canada, Brazil và Mexico. Hiện công ty đang tuyển dụng hai chuyên viên phân tích chính sách về quản trị – rủi ro – tuân thủ (governance, risk and compliance policy analysts) và một quản lý kiểm toán nội bộ (internal audit manager) tại Los Angeles, theo thông tin đăng trên trang tuyển dụng chính thức và LinkedIn.

Trong bức thư, ông Donald Tang thừa nhận công ty đang đối mặt với “những thách thức gia tăng” trong quý 2, bao gồm thuế quan của Mỹ và “sức ép chính trị và quy định ngày càng lớn” tại châu Âu.

“Trong quý 2, chúng tôi vẫn duy trì mức tăng trưởng phù hợp với kế hoạch mở rộng toàn cầu và các dự báo tài chính của tập đoàn,” ông Donald Tang viết.

Tuy nhiên, do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chấm dứt chính sách miễn thuế đối với các lô hàng nhỏ, doanh số của Shein tại Mỹ Cđã sụt giảm đáng kể. Chính sách này trước đó từng giúp thúc đẩy tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ của nhà bán lẻ thời trang nhanh này.

Chính sách miễn thuế có tên “de minimis” đã chấm dứt vào ngày 29/8, và trong tháng 9, doanh số bán hàng của Shein ghi nhận giảm khoảng 8% so với cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu từ Bloomberg Second Measure, đơn vị theo dõi giao dịch của một nhóm người tiêu dùng ẩn danh tại Mỹ. Đây là tháng có kết quả kinh doanh tệ thứ hai trong ba năm qua của hãng.

Shein chuyển hướng tiếp thị từ Mỹ sang các khu vực khác.

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BỊ GIÁM SÁT CHẶT CHẼ

Trong bối cảnh đó, Shein đã giảm tốc trong kế hoạch phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Bên cạnh đó, hãng bán lẻ này cũng đang đa dạng hóa chuỗi cung ứng, trong đó có việc giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.

Shein cũng đã chuyển hướng ngân sách tiếp thị sang thị trường châu Âu (bao gồm cả Vương quốc Anh), nơi doanh thu dự kiến sẽ vượt Mỹ lần đầu tiên trong năm nay, tăng 30,7% lên mức 17,9 tỷ USD.

Châu Âu, đặc biệt là Pháp, đã trở thành tâm điểm của những cuộc giám sát liên quan đến hoạt động kinh doanh của Shein.

Một cuộc điều tra của một cơ quan Pháp thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), được tiến hành sau khi nhận đơn khiếu nại từ hai nghị sĩ Pháp, đã kết luận rằng Shein không tuân thủ các hướng dẫn của OECD về hành vi kinh doanh có trách nhiệm, quy trình thẩm định, quyền lao động, tiêu chuẩn môi trường và tính minh bạch.

“Thông tin về hoạt động, tài chính và cơ cấu quản trị của tập đoàn vẫn vô cùng ít, gây cản trở cho việc phân tích rõ ràng mô hình kinh doanh, doanh thu và cấu trúc của Shein tại Liên minh châu Âu cũng như trên toàn cầu,” báo cáo mới nhất công bố ngày 29/9 cho biết.

Người phát ngôn của Shein cho rằng cuộc điều tra này “đôi lúc không phản ánh sự trung lập trong hòa giải mà khuôn khổ của OECD hướng tới". Đồng thời, hãng bác bỏ các cáo buộc cho rằng Shein vi phạm nhiều quy định của EU — “đặc biệt là những quy định vẫn chưa chính thức có hiệu lực”.