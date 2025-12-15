Các công nghệ được Hà Nội ưu tiên thử nghiệm có kiểm soát

Luật Thủ đô 2024 trao cho Hà Nội quyền triển khai cơ chế sandbox (không gian thử nghiệm có kiểm soát) dành cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo...

Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng mới đây đã ký Quyết định số 6150/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích đăng ký thực hiện thử nghiệm có kiểm soát tại thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định, lĩnh vực trọng điểm về khoa học và công nghệ của Thủ đô quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Thủ đô số 39/2024/QH15, bao gồm: công nghệ số; công nghệ thông tin và truyền thông; công nghệ sinh học; công nghệ vật liệu mới; công nghệ chế tạo - tự động hóa; công nghệ môi trường, giảm phát thải các-bon, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Các lĩnh vực trọng điểm về khoa học công nghệ của Thủ đô quy định tại Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐND ngày 29/9/2025 về một số chính sách phát triển khoa học và công nghệ của thành phố Hà Nội, bao gồm: đô thị thông minh; giáo dục thông minh; y tế thông minh; công nghệ y - sinh học tiên tiến; công nghệ tài chính; công nghệ cao trong nông nghiệp.

Các công nghệ quy định tại Quyết định số 1131/QĐ-TTg ngày 12/6/2025 của Thủ tướng về ban hành danh mục công nghệ chiến lược và sản phẩm công nghệ chiến lược bao gồm: Trí tuệ nhân tạo, bản sao số, thực tế ảo/thực tế tăng cường; Công nghệ điện toán đám mây, lượng tử, dữ liệu lớn; Công nghệ Blockchain; Công nghệ mạng di động thế hệ sau (5G/6G); Công nghệ robot và tự động hóa; Công nghệ chip bán dẫn; Công nghệ năng lượng, vật liệu tiên tiến; An ninh mạng; Công nghệ đất hiếm, đại dương, lòng đất; Công nghệ hàng không, vũ trụ.

Các ý tưởng, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh, công nghệ hoặc hoạt động văn hóa sáng tạo mới trong khu phát triển thương mại và văn hóa quy định tại Nghị quyết số 24/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của Hà Nội về tổ chức và hoạt động của trung tâm công nghiệp văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội và Nghị quyết số 25/2025/NQ-HĐND ngày 10/7/2025 của Hà Nội về khu phát triển thương mại và văn hóa trên địa bàn thành phố Hà Nội.