VnEconomy
Trang chủ Hạ tầng

Cục Hàng không chấp thuận phương án an ninh để nâng cấp sân bay Phú Quốc

Đan Tiên

04/09/2025, 22:09

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) và Cảng vụ Hàng không miền Nam về việc chấp thuận phương án bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình thi công khảo sát phục vụ triển khai Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc...

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc
Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc

Theo đó, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, chủ đầu tư dự án, đơn vị thi công bố trí nhân sự giám sát khu vực thi công để kiểm soát không cho người và phương tiện xâm nhập vào khu vực hoạt động bay ngoài phạm vi thi công; phối hợp với chủ đầu tư dự án chỉ đạo đơn vị thi công chuẩn bị mặt bằng phục vụ thi công, lắp dựng đèn, cờ cảnh báo theo quy định.

Trước khi thi công, toàn bộ nhân sự tham gia thi công phải được Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc huấn luyện, phổ biến công tác bảo đảm an toàn khi hoạt động trong khu bay.

Cảng Hàng không quốc tế Phú Quốc có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập biên bản bàn giao mặt bằng thi công bảo đảm không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống trang thiết bị bảo đảm hoạt động bay, các công trình nổi và ngầm cạnh phạm vi thi công.

Đơn vị thi công được yêu cầu tổ chức thi công theo phương án bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình thi công đã được chấp thuận; chuẩn bị mặt bằng phục vụ thi công, lắp dựng đèn, cờ cảnh báo theo quy định.

Song đó, cử cán bộ trực, giữ thông tin liên lạc thông suốt với Đài Kiểm soát không lưu Phú Quốc cũng như tuyệt đối tuân thủ huấn lệnh của kiểm soát viên không lưu và tuân thủ các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường, an toàn lao động.

Cục Hàng không cũng lưu ý người, phương tiện tham gia thi công phải được cấp thẻ, giấy phép ra/vào khu vực hạn chế theo biện pháp kiểm soát an ninh thống nhất giữa cảng và công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, chỉ được phép di chuyển theo luồng tuyến quy định.

Đồng thời, phải mặc áo phản quang hoặc áo có gắn dải phản quang; phương tiện tham gia thi công phải lắp đèn cảnh báo theo quy định.

Các phương tiện vận chuyển vật tư, vật liệu, phế thải ra/vào công trình phải che phủ bằng bạt, chống rơi vãi vật tư, vật liệu và phế thải trong quá trình di chuyển.

Trong trường hợp khẩn nguy, đơn vị thi công phải di chuyển ngay toàn bộ lực lượng, phương tiện, thiết bị ra ngoài khu bay để các đơn vị triển khai phương án ứng phó với tình huống khẩn nguy.

Đơn vị thi công gửi 1 bộ hồ sơ phương án bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình thi công đã được chấp thuận đến Cảng vụ Hàng không miền Nam để kiểm tra, giám sát.

Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc cũng có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, kiểm tra công tác chuẩn bị mặt bằng phục vụ thi công, lắp dựng đèn, cờ cảnh báo khu vực thi công theo quy định.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, duy trì các điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường; yêu cầu đơn vị thi công thực hiện đúng tiến độ và bảo đảm yêu cầu kỹ thuật theo quy định.

Bên cạnh đó, cảng thông báo các nội dung nêu trên đến các hãng hàng không, cơ quan, đơn vị có liên quan và phối hợp chặt chẽ với VATM trong quá trình cung cấp dịch vụ điều hành bay, thực hiện thủ tục thông báo tin tức hàng không để bảo đảm an toàn hoạt động bay tại cảng.

Cảng vụ Hàng không miền Nam được giao kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định trong quá trình thi công; lý do thay đổi về thời gian thi công; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về công tác bảo đảm an ninh, an toàn, phòng cháy chữa cháy; đình chỉ thi công khi đơn vị thi công không thực hiện theo đúng biện pháp tổ chức thi công đã được chấp thuận, vi phạm các quy định an ninh, an toàn.

Theo Quyết định của UBND tỉnh Kiên Giang (nay là tỉnh An Giang) chấp thuận Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời (Sun Group) là nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Được biết, nguồn vốn đầu tư cho dự án là gần 22.000 tỷ đồng, thực hiện trong 2 giai đoạn đầu tư 2025-2027 và giai đoạn 2027-2030.

Theo phương án được phê duyệt, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc sẽ đạt cấp 4E, theo Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), cho phép tiếp nhận các loại máy bay thân rộng như Boeing 747, 787 hay Airbus A350.

Dự án mở rộng có tổng diện tích 1.050ha, nâng công suất khai thác của cảng này lên 20 triệu hành khách/năm, gấp 4,5 lần công suất hiện nay.

