Trang chủ Đầu tư

Cục Hàng không đề xuất áp dụng phụ thu nhiên liệu hàng không nội địa

Tuấn Khang

23/04/2026, 14:16

Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị triển khai cơ chế phụ thu nhiên liệu mang tính tạm thời trong khoảng 3 tháng, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trước biến động mạnh của giá Jet A-1 do xung đột Trung Đông...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam gửi Bộ Xây dựng, xung đột quân sự tại Trung Đông từ cuối tháng 2/2026 đã khiến giá nhiên liệu bay Jet A-1 tăng mạnh, vượt 200 USD/thùng tại khu vực châu Á chỉ trong vòng hai tuần, tương đương mức tăng hơn 100% so với trước đó.

Cơ quan quản lý đánh giá biến động này phản ánh cú sốc nguồn cung nghiêm trọng, đồng thời cho thấy mức độ nhạy cảm cao của ngành hàng không trước các yếu tố địa chính trị và kinh tế toàn cầu. Giá nhiên liệu hiện vẫn duy trì ở vùng cao và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, tiếp tục tạo áp lực lớn lên chi phí khai thác của các hãng hàng không.

Trên cơ sở đó, Cục Hàng không Việt Nam đề xuất xem xét áp dụng cơ chế phụ thu nhiên liệu đối với vận chuyển hành khách nội địa như một giải pháp cấp bách, có tính linh hoạt và tạm thời nhằm ứng phó với biến động bất lợi của giá nhiên liệu.

Theo phương án đề xuất, phụ thu sẽ được áp dụng khi giá Jet A-1 từ 100 USD/thùng, với các bậc điều chỉnh theo bước giá 10 USD/thùng. Mức phụ thu được tính toán dựa trên chi phí nhiên liệu phát sinh thêm so với mức giá cơ sở 90 USD/thùng – tương ứng mặt bằng giá trung bình hai năm gần đây.

Cục Hàng không Việt Nam đề xuất thời gian áp dụng trong khoảng 3 tháng, theo nguyên tắc chia sẻ chi phí phát sinh giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng theo tỷ lệ 50-50, nhằm bảo đảm hài hòa lợi ích các bên.

Theo tính toán tham chiếu, với chặng bay tương đương 2 giờ, mức phụ thu tại một số thị trường quốc tế có thể lên tới khoảng 1,1 triệu đồng mỗi chặng khi giá nhiên liệu ở mức cao. Trong khi đó, mức đề xuất cho chặng Hà Nội – TP.HCM khoảng 311.000 đồng mỗi chặng.

Cơ quan quản lý cho rằng cơ chế phụ thu có ưu điểm linh hoạt, có thể triển khai nhanh sau khi được cấp có thẩm quyền chấp thuận và dễ dàng điều chỉnh hoặc bãi bỏ theo diễn biến thị trường, qua đó hạn chế tác động dài hạn đến mặt bằng giá và chỉ số giá tiêu dùng.

Tuy nhiên, hiện chưa có quy định pháp lý cụ thể đối với phụ thu nhiên liệu. Vì vậy, Cục Hàng không Việt Nam kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ xem xét ban hành Nghị quyết để làm cơ sở triển khai, đồng thời hướng dẫn thực hiện theo hướng công khai, minh bạch và tăng cường kiểm tra, giám sát.

Đề nghị Trung Quốc bảo đảm nguồn cung nhiên liệu hàng không cho Việt Nam

10:06, 19/04/2026

Đề nghị Trung Quốc bảo đảm nguồn cung nhiên liệu hàng không cho Việt Nam

ACV xem xét phương án giảm giá dịch vụ hàng không hỗ trợ hãng bay trước biến động Trung Đông

08:27, 17/04/2026

ACV xem xét phương án giảm giá dịch vụ hàng không hỗ trợ hãng bay trước biến động Trung Đông

Chi phí nhiên liệu tăng, các hãng hàng không điều chỉnh hoạt động khai thác

16:41, 26/03/2026

Chi phí nhiên liệu tăng, các hãng hàng không điều chỉnh hoạt động khai thác

Từ khóa:

đầu tư hạ tầng - giao thông hàng không Nhiên liệu hàng không

Đọc thêm

TP. Hồ Chí Minh - EFTA hợp tác đầu tư, thương mại và các lĩnh vực chuyển đổi xanh

TP. Hồ Chí Minh - EFTA hợp tác đầu tư, thương mại và các lĩnh vực chuyển đổi xanh

TP. Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với Đoàn Ủy ban Nghị viện các nước Hiệp hội Thương mại tự do châu Âu (EFTA) nhằm tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại và các lĩnh vực chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo...

Đồng Nai tăng tốc triển khai hai tuyến đường tỉnh kết nối sân bay Long Thành

Đồng Nai tăng tốc triển khai hai tuyến đường tỉnh kết nối sân bay Long Thành

Đồng Nai đang bước vào giai đoạn nước rút nhằm hoàn tất các điều kiện khởi công hai tuyến đường tỉnh 773 và 770B nhằm kết nối sân bay Long Thành với các khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam...

Việt Nam – Hàn Quốc thúc đẩy liên kết chiến lược, hướng tới mục tiêu thương mại 150 tỷ USD

Việt Nam – Hàn Quốc thúc đẩy liên kết chiến lược, hướng tới mục tiêu thương mại 150 tỷ USD

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, nhất trí tăng cường liên kết chiến lược, mở rộng hợp tác kinh tế và hướng tới mục tiêu thương mại song phương 150 tỷ USD vào năm 2030.

Cần Thơ: Tháo gỡ “điểm nghẽn” vật liệu và mặt bằng, tăng tốc thi công cầu Đại Ngãi

Cần Thơ: Tháo gỡ “điểm nghẽn” vật liệu và mặt bằng, tăng tốc thi công cầu Đại Ngãi

Dự án cầu Đại Ngãi trên tuyến quốc lộ 60 đang bước vào giai đoạn thi công tăng tốc với khối lượng lớn. Mặc dù vậy, những “điểm nghẽn” về nguồn vật liệu thi công cùng một số vướng mắc trong công tác mặt bằng, tiếp tục là thách thức đòi hỏi thành phố Cần Thơ và các địa phương liên quan phải chủ động tháo gỡ nhằm bảo đảm tiến độ.

Nhờ ứng dụng AI, giá vé tàu hỏa giảm đến 35% cho các chặng ngắn

Nhờ ứng dụng AI, giá vé tàu hỏa giảm đến 35% cho các chặng ngắn

Lần đầu tiên ngành đường sắt đưa trí tuệ nhân tạo vào điều hành giá vé theo thời gian thực, giúp tối ưu công suất khai thác và giảm chi phí cho hành khách đi chặng ngắn...

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Thế giới

30 nền kinh tế xuất khẩu nhiều nhất thế giới năm 2025, Việt Nam và Thái Lan cùng góp mặt

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

Thế giới

Những quốc gia có tỷ lệ dân số tốt nghiệp cao đẳng trở lên cao nhất thế giới

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Video

[Trực tiếp] Tọa đàm: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Loạt cổ phiếu trụ ngân hàng đột ngột hút dòng tiền

Chứng khoán

2

UDIC tiếp tục khẳng định vị thế Top 10 công ty bất động sản 2026

Bất động sản

3

Huế: Đề xuất mở rộng Khu công nghiệp Tứ Hạ khi tỷ lệ lấp đầy tăng vượt 80%

Hạ tầng

4

SHB xác lập kỷ lục cổ đông tham dự, khẳng định vị thế Top 5 ngân hàng tư nhân Việt Nam

Tài chính

5

TP. Hồ Chí Minh - EFTA hợp tác đầu tư, thương mại và các lĩnh vực chuyển đổi xanh

Đầu tư

