Trang chủ Đầu tư

ACV xem xét phương án giảm giá dịch vụ hàng không hỗ trợ hãng bay trước biến động Trung Đông

Đan Tiên

17/04/2026, 08:27

Trước áp lực gia tăng từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông khiến giá nhiên liệu hàng không tăng trở lại, ngành hàng không Việt Nam đang triển khai đồng thời nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí khai thác và duy trì ổn định hoạt động vận tải...

Cục Hàng không Việt Nam vừa cập nhật đánh giá tác động của căng thẳng tại Trung Đông đối với hoạt động hàng không trong nước, trong bối cảnh giá nhiên liệu bay trên thị trường thế giới có xu hướng tăng mạnh trở lại.

Theo cơ quan quản lý chuyên ngành, để hỗ trợ doanh nghiệp vận tải hàng không vượt qua giai đoạn khó khăn, đồng thời tối ưu hóa khai thác và duy trì ổn định thị trường, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đang khẩn trương nghiên cứu phương án giảm giá một số dịch vụ hàng không thuộc khung giá do Nhà nước quy định.

Phương án này được xây dựng trên cơ sở rà soát tình hình khai thác thực tế tại các cảng hàng không, đồng thời tính toán mức độ tác động đến hoạt động cung ứng dịch vụ, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp hạ tầng và các hãng bay.

Song song đó, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã chủ động tối ưu hóa vùng trời, điều hành luồng không lưu linh hoạt và tăng cường phối hợp với các quốc gia trong khu vực nhằm hỗ trợ các hãng hàng không lựa chọn đường bay phù hợp, tránh khu vực ùn tắc. Việc hiệp đồng với cơ quan quân sự và các trung tâm quản lý không lưu quốc tế được kỳ vọng giúp giảm đáng kể chi phí nhiên liệu và chi phí khai thác trực tiếp cho các hãng bay.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, nguyên nhân chính khiến thị trường nhiên liệu hàng không đảo chiều tăng giá là do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang trở lại sau khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran không đạt kết quả. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, kéo theo giá dầu thô và các sản phẩm lọc dầu đồng loạt đi lên.

Cụ thể, ngày 13/4, tại khu vực châu Á, giá Jet A-1 (FOB Singapore) tăng lên khoảng 214–216 USD/thùng, cao hơn hơn 3 USD/thùng so với phiên trước; tại Hàn Quốc đạt khoảng 203,55 USD/thùng và khu vực Vùng Vịnh khoảng 205,20 USD/thùng.

Tại Tây Bắc châu Âu, giá nhiên liệu hàng không tăng lên khoảng 192 USD/thùng, tăng hơn 10 USD/thùng so với phiên trước, trong khi khu vực Địa Trung Hải ghi nhận mức khoảng 1.471 USD/tấn.

Trên thị trường dầu thô, giá tiếp tục neo ở mức cao, với dầu WTI khoảng 99,08 USD/thùng và Brent khoảng 99,36 USD/thùng, cho thấy xu hướng phục hồi rõ nét sau các phiên điều chỉnh giảm trước đó.

Áp dụng chính sách thuế 0% với xăng dầu và nhiên liệu bay đến hết tháng 6/2026

Cục Thuế vừa ban hành Công điện số 09/CĐ-CT yêu cầu cơ quan thuế các cấp triển khai Nghị quyết số 19/2026/QH16 của Quốc hội về một số chính sách thuế đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay, có hiệu lực từ ngày 16/4 đến hết 30/6/2026.

Theo Nghị quyết, mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng (trừ ethanol), dầu diesel, dầu hỏa, dầu mazut và nhiên liệu bay được giảm xuống 0 đồng/lít. Đồng thời, các mặt hàng này thuộc diện không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng (VAT), nhưng vẫn được khấu trừ thuế VAT đầu vào.

Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế suất áp dụng với các loại xăng cũng được đưa về mức 0%.

đầu tư giá nhiên liệu hạ tầng - giao thông hàng không

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư dài hạn tại Việt Nam

Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị doanh nghiệp Hoa Kỳ mở rộng đầu tư dài hạn tại Việt Nam

Làm việc với đoàn 52 doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp Mỹ mở rộng đầu tư, đồng thời đề nghị thúc đẩy sớm đạt hiệp định thương mại đối ứng công bằng, cân bằng giữa hai nước...

Hội thảo khoa học quốc tế CIGOS 2026 quy tụ hơn 200 chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, tập trung trao đổi các xu hướng và giải pháp mới trong quy hoạch, thiết kế và hạ tầng kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị thích ứng và bền vững...

Chào mừng chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Trung Quốc theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, Hội nghị Hợp tác đầu tư Tập đoàn Sovico và các tập đoàn, đối tác Trung Quốc đã diễn ra trọng thể tại Bắc Kinh.

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường phương tiện vận tải, kiểm soát chặt giá cước và bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ 30/4–1/5, không để xảy ra tình trạng thiếu phương tiện do doanh nghiệp cắt giảm chuyến...

9h ngày 17/4/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức buổi tọa đàm có chủ đề: “Cú sốc” Hormuz: Bài toán an ninh năng lượng cho Việt Nam. Với sự tham dự của các chuyên gia, tọa đàm nhằm tập trung phân tích các thách thức và đề xuất giải pháp chiến lược nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia trong bối cảnh mới...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

Quản trị dữ liệu để vượt qua rào cản phòng vệ thương mại

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

Quý 1/2026: Nền kinh tế vượt qua “cơn gió ngược”

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 1/2026

Mặc giá dầu nhảy lên gần 100 USD/thùng, chứng khoán Mỹ lập thêm kỷ lục mới

Giá vàng bị ghìm dưới mốc 4.800 USD/oz khi giá dầu và đồng USD tăng trở lại

VN-Index tăng 19 điểm, nhà đầu tư thận trọng trước kháng cự 1850 điểm

VN-Index vượt 1800 điểm, tự doanh và cá nhân mua ròng mạnh

T&T Group được vinh danh Giải Cống hiến 2026 hạng mục Thể thao

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

