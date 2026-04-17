ACV xem xét phương án giảm giá dịch vụ hàng không hỗ trợ hãng bay trước biến động Trung Đông

Trước áp lực gia tăng từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông khiến giá nhiên liệu hàng không tăng trở lại, ngành hàng không Việt Nam đang triển khai đồng thời nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp giảm chi phí khai thác và duy trì ổn định hoạt động vận tải...

Cục Hàng không Việt Nam vừa cập nhật đánh giá tác động của căng thẳng tại Trung Đông đối với hoạt động hàng không trong nước, trong bối cảnh giá nhiên liệu bay trên thị trường thế giới có xu hướng tăng mạnh trở lại.

Theo cơ quan quản lý chuyên ngành, để hỗ trợ doanh nghiệp vận tải hàng không vượt qua giai đoạn khó khăn, đồng thời tối ưu hóa khai thác và duy trì ổn định thị trường, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đang khẩn trương nghiên cứu phương án giảm giá một số dịch vụ hàng không thuộc khung giá do Nhà nước quy định.

Phương án này được xây dựng trên cơ sở rà soát tình hình khai thác thực tế tại các cảng hàng không, đồng thời tính toán mức độ tác động đến hoạt động cung ứng dịch vụ, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp hạ tầng và các hãng bay.

Song song đó, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã chủ động tối ưu hóa vùng trời, điều hành luồng không lưu linh hoạt và tăng cường phối hợp với các quốc gia trong khu vực nhằm hỗ trợ các hãng hàng không lựa chọn đường bay phù hợp, tránh khu vực ùn tắc. Việc hiệp đồng với cơ quan quân sự và các trung tâm quản lý không lưu quốc tế được kỳ vọng giúp giảm đáng kể chi phí nhiên liệu và chi phí khai thác trực tiếp cho các hãng bay.

Theo Cục Hàng không Việt Nam, nguyên nhân chính khiến thị trường nhiên liệu hàng không đảo chiều tăng giá là do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang trở lại sau khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran không đạt kết quả. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, kéo theo giá dầu thô và các sản phẩm lọc dầu đồng loạt đi lên.

Cụ thể, ngày 13/4, tại khu vực châu Á, giá Jet A-1 (FOB Singapore) tăng lên khoảng 214–216 USD/thùng, cao hơn hơn 3 USD/thùng so với phiên trước; tại Hàn Quốc đạt khoảng 203,55 USD/thùng và khu vực Vùng Vịnh khoảng 205,20 USD/thùng.

Tại Tây Bắc châu Âu, giá nhiên liệu hàng không tăng lên khoảng 192 USD/thùng, tăng hơn 10 USD/thùng so với phiên trước, trong khi khu vực Địa Trung Hải ghi nhận mức khoảng 1.471 USD/tấn.

Trên thị trường dầu thô, giá tiếp tục neo ở mức cao, với dầu WTI khoảng 99,08 USD/thùng và Brent khoảng 99,36 USD/thùng, cho thấy xu hướng phục hồi rõ nét sau các phiên điều chỉnh giảm trước đó.