Cực tăng trưởng mới từ đô thị biển và sân bay tạo sức hút đầu tư bất động sản

Cam Ranh (Khánh Hoà) với sự xuất hiện của mô hình đô thị biển liền kề sân bay, đang thu hút mạnh nguồn vốn từ các nhà đầu tư bất động sản. Theo nhiều chuyên gia, đây không chỉ là câu chuyện của một địa phương, mà còn là gợi mở cho chiến lược phát triển kinh tế của quốc gia: có thể tạo dựng những cực tăng trưởng mới từ biển và từ sân bay, để Việt Nam tiến nhanh hơn trên hành trình hội nhập toàn cầu.

Phát biểu tại Hội thảo “Đô thị biển liền kề sân bay - Tâm mạch mới của nhà đầu tư Hà Nội” do Reatimes phối hợp với Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam tổ chức ngày 6/9, Nhà báo Phạm Nguyễn Toan, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, nhận định: Trong xu hướng hội nhập quốc tế, Cam Ranh - Khánh Hòa nổi lên như một “điểm vàng chiến lược” để phát triển đô thị sân bay trên bản đồ đầu tư của Việt Nam khi sở hữu không chỉ sân bay quốc tế Cam Ranh chuẩn 4E mà còn được thiên nhiên ưu ái ban tặng cho Bãi Dài, một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh. Nơi đây hội tụ đủ bốn lợi thế cạnh tranh: Là cửa ngõ mở ra thế giới, là nơi kinh tế đa ngành, là cực tăng trưởng thu hút dịch vụ bổ trợ và là không gian phát triển bền vững nếu được quy hoạch đúng tầm.

NHIỀU YẾU TỐ TẠO NÊN SỨC HÚT CỦA CAM RANH

"Những đường băng hôm nay không chỉ để cất cánh những chuyến bay, mà còn cất cánh những khát vọng phát triển của đất nước. Mỗi đô thị biển liền kề sân bay quốc tế sẽ không chỉ là nơi để ở, nơi để nghỉ dưỡng, mà còn là nơi mở ra không gian phát triển mới cho cả một vùng. Khi các quốc gia khác tự hào có Incheon, Changi, Dubai..., thì Việt Nam hoàn toàn có thể khát vọng về một Cam Ranh - biểu tượng mới của đô thị sân bay hướng biển, mang bản sắc Việt nhưng tầm vóc quốc tế", ông Toan bày tỏ.

Toàn cảnh hội thảo

Đồng quan điểm, TS. KTS. Trương Văn Quảng, Phó Tổng thư ký Hội quy hoạch và phát triển đô thị Việt Nam, cho rằng sức hút của bất động sản Cam Ranh nhờ những lợi thế tự nhiên vượt trội và được đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng. Đáng chú ý Cam Ranh đang trên đà trở thành một trung tâm du lịch đẳng cấp quốc tế. Hiện tại, khu vực này đã có sân bay quốc tế, cao tốc Bắc Nam và cảng Ba Ngòi, tạo thành một hệ thống kết nối đa phương thức vô cùng thuận lợi. Sự kết hợp của những hạ tầng này không chỉ giúp Cam Ranh thu hút một lượng lớn du khách mà còn mở rộng đối tượng khách hàng và nhà đầu tư, bao gồm cả những người tìm kiếm nơi an cư, du lịch nghỉ dưỡng, công tác hay khảo sát đầu tư.

“Kinh nghiệm từ quốc tế cho thấy những nơi liền kề các hub giao thông tích hợp có thể làm tăng giá trị bất động sản nhanh hơn so với các khu vực chỉ dựa vào một loại hạ tầng duy nhất. Như vậy, sự phát triển của Cam Ranh được kỳ vọng sẽ tạo ra một cú hích lớn cho thị trường bất động sản. Hơn nữa, Cam Ranh không chỉ gia tăng giá trị đất mà còn đa dạng hóa chức năng của một đô thị sân bay, mở ra tiềm năng vô hạn cho ngành bất động sản trong tương lai gần”, KTS. Trương Văn Quảng nhận định.

DƯ ĐỊA TĂNG GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN CÒN LỚN

Trong khi đó, nhiều ý kiến khác cho rằng Cam Ranh thu hút các nhà đầu tư bất động sản, nhất là các nhà đầu tư phía Bắc là do giá bất động sản Cam Ranh còn đang ở “chân sóng”.

Ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, cho biết thị trường bất động sản đang chứng kiến xu hướng “Nam tiến” của nhiều nhà đầu tư để tìm kiếm các sản phẩm đầu tư có chất lượng và pháp lý đầy đủ hơn. Không ít dự án ở khu vực phía Nam mở bán chỉ trong vòng 2 - 3 ngày đã bán đất 80 - 90% giỏ hàng.

“Hiện nhà đầu tư không còn đầu tư theo phong trào nữa bởi họ nhận thức được rằng điều này sẽ gây ra nhiều rủi ro, thay vào đó, tính hiệu quả trong việc khai thác dòng tiền là yếu tố tiên quyết cần quan tâm khi xuống tiền đầu tư. Trong xu hướng này, Cam Ranh - Khánh Hòa là một trong những toạ độ có khả năng đầu tư tốt, tính hiệu quả cao vì giá còn “mềm” và khả năng tăng trưởng giá lớn”, ông Đính nhìn nhận.

Từ thực tế hoạt động, ông Dương Quốc Thái, Phó Giám đốc dự án CaraWorld, đánh giá với những lợi thế độc nhất về tự nhiên, hạ tầng hiện đại, lượng khách du lịch tăng trưởng mạnh và bài toán tài chính rõ ràng, Bãi Dài - Cam Ranh đang khẳng định vị thế là một “miền đất hứa” cho các nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng. Thời gian gần đây CaraWorld luôn thu hút đông đảo các nhà đầu tư đến tìm hiểu và giao dịch, trong đó có lượng lớn nhà đầu tư đến từ Hà Nội.

Ông Thái chia sẻ rằng CaraWorld chỉ cách sân bay quốc tế Cam Ranh 3 phút di chuyển và nằm ngay cửa Bến du thuyền quốc tế Cam Ranh - một công trình quy mô 148ha với hệ thống cầu cảng hiện đại. Đặc biệt, với mức giá khoảng 58 triệu đồng/m2 đất, pháp lý đảm bảo cùng chính sách ký hợp đồng mua bán ngay chính là những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của dự án này.

Còn theo ông Bùi Văn Doanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Bất động sản Việt Nam, Cam Ranh hiện vẫn giữ được quỹ đất sạch dồi dào – một yếu tố vô cùng quan trọng để quy hoạch bài bản, đồng bộ và tránh tình trạng phát triển manh mún, vốn là hạn chế tại nhiều thành phố biển khác đã đi trước, mặt bằng giá đất ở Cam Ranh còn “mềm”, vì vậy dư địa tăng trưởng giá trị vẫn còn rất lớn.

"Điều này tạo ra cơ hội kép cho nhà đầu tư: vừa an tâm về khả năng sinh lời, vừa có thể lựa chọn được những không gian sống rộng rãi, phù hợp cho một cuộc sống lâu dài bên biển. Sự kết hợp giữa thiên nhiên phong phú, hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện, quỹ đất sạch dồi dào và mức giá hợp lý đã giúp Cam Ranh trở thành điểm đến hấp dẫn đúng với “khẩu vị” của nhà đầu tư Thủ đô, những người không chỉ có nhu cầu sở hữu bất động sản thứ hai, mà còn để tìm kiếm một nơi an cư thật sự, nơi có thể cân bằng giữa lợi ích kinh tế và chất lượng cuộc sống", ông Doanh nhấn mạnh.