Thứ Năm, 21/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Hà Nội chuẩn bị y tế tốt nhất phục vụ đại lễ 80 năm Quốc khánh

Nhật Dương

21/08/2025, 09:27

Ngành y tế Hà Nội chuẩn bị phương án bảo vệ sức khỏe cho người dân, đại biểu và du khách tham gia các hoạt động lễ hội, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh...

Kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: Sở Y tế Hà Nội.
Kiểm tra công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Ảnh: Sở Y tế Hà Nội.

Sở Y tế Hà Nội ngày 20/8 đã ban hành Kế hoạch đáp ứng y tế phục vụ lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025).

Sở Y tế giao nhiệm vụ cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội là đơn vị thường trực trong công tác phòng chống dịch bệnh, có trách nhiệm đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm trên địa bàn thành phố.

Bố trí thường trực tại đơn vị 3 đội phòng chống dịch cơ động với đầy đủ các phương tiện trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm, sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Đồng thời, đảm bảo chế độ thường trực phòng chống dịch; tổ chức kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các đơn vị tuyến dưới và báo cáo tình hình dịch bệnh trong thời gian tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng nguồn nước các địa điểm diễn ra hoạt động; các khách sạn, nhà hàng, địa điểm tổ chức hoạt động và nơi ăn, nghỉ của đại biểu.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội có trách nhiệm phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội các phường, xã kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn, đặc biệt là tại các khu vực tổ chức lễ kỷ niệm.

Tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; các cơ sở cung cấp xuất ăn cho các đối tượng tham gia lễ kỷ niệm; các khách sạn, nhà hàng, địa điểm tổ chức hoạt động và nơi ăn, nghỉ của đại biểu…

Đơn vị cũng được giao lấy mẫu xét nghiệm nguyên liệu và sản phẩm phục vụ (bao gồm cả các sản phẩm thực phẩm tài trợ). Bố trí thường trực tại đơn vị 3 đội phòng chống ngộ độc thực phẩm phục vụ hoạt động lễ kỷ niệm.

Cùng với đó, chuẩn bị và sẵn sàng xử trí khi xảy ra ngộ độc thực phẩm hàng loạt và các bệnh lây truyền qua thực phẩm. Các trường hợp ngộ độc (nếu có) phải được xử trí và báo cáo kịp thời.

Trung tâm Cấp cứu 115 là đơn vị thường trực trong công tác đảm bảo vận chuyển cấp cứu, xây dựng triển khai hoạt động của Trung tâm điều hành chỉ huy A80, thiết lập  kênh liên lạc thông suốt giữa các bộ phận điều phối tác chiến y tế, huy động lực lượng, phối hợp các đơn vị liên quan, xử lý tình huống khẩn cấp. Tiếp nhận, đáp ứng, phối hợp với các đội cấp cứu, các xe cấp cứu, các cơ sở y tế trên địa bàn.

Đồng thời, bố trí 5 xe kíp xe cứu thương (2 kíp trực tại ngã tư Tràng Thi - Bà Triệu và Sân vận động Hàng Đẫy; 3 kíp trực tại Trung tâm cấp cứu 115 ứng trực vòng 2 cho các kíp trực xe cứu thương vòng 1 phục vụ trong khu vực Quảng trường Ba Đình). Chuẩn bị sẵn sàng các xe ô tô cứu thương và cán bộ thường trực tham gia vận chuyển cấp cứu khi có tình huống đáp ứng vận chuyển các ca dịch truyền nhiễm.

Đối với các bệnh viện trong và ngoài công lập trên địa bàn, Sở Y tế yêu cầu tăng cường công tác khám bệnh, chữa bệnh, đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Phối hợp các trạm y tế phường, xã và các đơn vị liên quan xử lý cách ly, điều trị và vận chuyển các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm. Đảm bảo chế độ thường trực cấp cứu 24/24, tổ chức thường trực tại đơn vị 1 tổ cấp cứu cơ động, sẵn sàng tham gia cấp cứu, vận chuyển người bệnh khi có yêu cầu.

Các cơ sở cũng được yêu cầu bố trí sẵn sàng 5-10 giường bệnh phục vụ trong trường hợp có tình huống bất thường xảy ra. Bố trí sẵn sàng các kíp trực và xe cứu thương với đầy đủ phương tiện, thuốc cấp cứu, trang thiết bị cần thiết tham gia thực hiện nhiệm vụ trực y tế tại các địa điểm tổ chức hoạt động kỷ niệm khi có yêu cầu theo sự phân công của Sở Y tế.

Sở Y tế cũng phân công cụ thể 20 bệnh viện trực tại buổi sơ duyệt, tổng duyệt và lễ kỷ niệm; 8 bệnh viện và Trung tâm Cấp cứu 115 trực phục vụ luyện tập khối diễu hành quần chúng và chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Sân vận động Mỹ Đình, quảng trường Ba Đình.

Các trạm y tế phường, xã tổ chức thường trực cấp cứu 24/24 giờ tại trạm chính, các điểm trạm và Phòng khám đa khoa trong thời gian diễn ra sự kiện, đồng thời cử các tổ trực y tế tại các điểm diễn ra các hoạt động kỷ niệm.

5 nhiệm vụ được ngành Y tế triển khai thực hiện:

1. Chỉ huy điều hành các lực lượng tham gia bảo đảm y tế và phối hợp giữa các lực lượng dân y, quân y, y tế công an tham gia bảo đảm y tế cho buổi sơ duyệt, tổng duyệt, lễ kỷ niệm.

2. Đảm bảo vệ sinh môi trường, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra trước, trong và sau thời gian diễn ra lễ kỷ niệm.

3. Đảm bảo an toàn thực phẩm, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra an toàn thực phẩm trước, trong và sau thời gian diễn ra lễ kỷ niệm.

4. Đảm bảo công tác cấp cứu y tế phục vụ buổi sơ duyệt, tổng duyệt, lễ kỷ niệm; bảo đảm tốt sức khỏe cho các lực lượng tham gia nhiệm vụ, các đại biểu và quần chúng nhân dân tham dự lễ kỷ niệm; tổ chức thu dung, cấp cứu, điều trị, vận chuyển bệnh nhân kịp thời, an toàn, hiệu quả.

5. Chuẩn bị sẵn sàng giường bệnh cấp cứu, các đội cấp cứu lưu động, dự phòng để ứng cứu khẩn cấp trong trường hợp xảy ra tình huống cấp cứu hàng loạt: cháy nổ, ngộ độc, thảm hoạ, khủng bố hóa học, sinh học.

Thêm hai bệnh viện tuyến Trung ương được khánh thành dịp 80 năm Quốc khánh

Thêm hai bệnh viện tuyến Trung ương được khánh thành dịp 80 năm Quốc khánh

Hà Nội đảm bảo công tác y tế toàn diện cho đại lễ 80 năm Quốc khánh

Hà Nội đảm bảo công tác y tế toàn diện cho đại lễ 80 năm Quốc khánh

Quyết tâm cao nhất tổ chức thành công Triển lãm 80 năm Quốc khánh

Quyết tâm cao nhất tổ chức thành công Triển lãm 80 năm Quốc khánh

Từ khóa:

An toàn thực phẩm dân sinh diễu binh Hà Nội quốc khánh Vneconomy y tế

Đọc thêm

Hà Nội chuẩn bị y tế tốt nhất phục vụ đại lễ 80 năm Quốc khánh

Hà Nội chuẩn bị y tế tốt nhất phục vụ đại lễ 80 năm Quốc khánh

Ngành y tế Hà Nội chuẩn bị phương án bảo vệ sức khỏe cho người dân, đại biểu và du khách tham gia các hoạt động lễ hội, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh...

Xã Nghi Dương huy động 25 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội

Xã Nghi Dương huy động 25 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội

Thời gian qua, xã Nghi Dương, thành phố Hải Phòng tập trung nguồn lực chăm lo các gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội; huy động gần 25 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 151 nhà, kịp thời chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng cho trên 1.881 người có công, trên 736 đối tượng bảo trợ xã hội...

Chi tiết thời gian cấm đường ngày 21/8 tại Hà Nội

Chi tiết thời gian cấm đường ngày 21/8 tại Hà Nội

Nhằm phục vụ cho buổi hợp luyện lần thứ nhất cho đại lễ A80 vào lúc 20h ngày 21/8, Công an TP Hà Nội kéo dài thời gian cấm đường từ 11h30 đến 3h hôm sau...

Bộ Giáo dục và Đào tạo lùi thời gian công bố điểm trúng tuyển đại học 2025

Bộ Giáo dục và Đào tạo lùi thời gian công bố điểm trúng tuyển đại học 2025

Quá trình lọc ảo dự kiến sẽ kết thúc trước 17 giờ ngày 22/8/2025, thay vì 17 giờ ngày 20/8 như kế hoạch ban đầu. Do đó, thời gian công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 theo lịch chung sẽ bắt đầu từ chiều ngày 22/8...

Xử lý nghiêm những người nước ngoài vào Việt Nam làm việc không có giấy phép, trái phép

Xử lý nghiêm những người nước ngoài vào Việt Nam làm việc không có giấy phép, trái phép

Sở Nội vụ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về lao động nước ngoài làm việc tại các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà thầu trên địa bàn. Xử lý nghiêm các trường hợp người nước ngoài vào làm việc không có giấy phép, trái phép, hoặc hoạt động không đúng mục đích nhập cảnh...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

Multimedia
Khai thác các cơ hội và nguồn lực từ thị trường carbon

eMagazine

Khai thác các cơ hội và nguồn lực từ thị trường carbon

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đọc nhiều nhất

1

Việt Nam có thể cấp phép 5 sàn giao dịch tài sản số

Tài sản số

2

Brazil bế tắc với thuế quan 50% của Mỹ

Thế giới

3

Chuyên gia VPBankS: Mua vào những ngày VN-Index lập đỉnh mới, hiệu suất đầu tư sẽ vượt trội

Chứng khoán

4

Ngân hàng không được thu giữ tài sản bảo đảm là "nhà ở duy nhất"

Tài chính

5

Loạt cổ phiếu “nóng” kịch trần, khối ngoại tiếp tục bán dữ dội

Chứng khoán

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: