Hà Nội chuẩn bị y tế tốt nhất phục vụ đại lễ 80 năm Quốc khánh

Ngành y tế Hà Nội chuẩn bị phương án bảo vệ sức khỏe cho người dân, đại biểu và du khách tham gia các hoạt động lễ hội, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh...

Sở Y tế Hà Nội ngày 20/8 đã ban hành Kế hoạch đáp ứng y tế phục vụ lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025).

Sở Y tế giao nhiệm vụ cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội là đơn vị thường trực trong công tác phòng chống dịch bệnh, có trách nhiệm đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm trên địa bàn thành phố.

Bố trí thường trực tại đơn vị 3 đội phòng chống dịch cơ động với đầy đủ các phương tiện trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm, sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Đồng thời, đảm bảo chế độ thường trực phòng chống dịch; tổ chức kiểm tra, giám sát, hỗ trợ các đơn vị tuyến dưới và báo cáo tình hình dịch bệnh trong thời gian tổ chức các hoạt động kỷ niệm. Tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng nguồn nước các địa điểm diễn ra hoạt động; các khách sạn, nhà hàng, địa điểm tổ chức hoạt động và nơi ăn, nghỉ của đại biểu.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội có trách nhiệm phối hợp với Phòng Văn hóa - Xã hội các phường, xã kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn, đặc biệt là tại các khu vực tổ chức lễ kỷ niệm.

Tăng cường kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống; các cơ sở cung cấp xuất ăn cho các đối tượng tham gia lễ kỷ niệm; các khách sạn, nhà hàng, địa điểm tổ chức hoạt động và nơi ăn, nghỉ của đại biểu…

Đơn vị cũng được giao lấy mẫu xét nghiệm nguyên liệu và sản phẩm phục vụ (bao gồm cả các sản phẩm thực phẩm tài trợ). Bố trí thường trực tại đơn vị 3 đội phòng chống ngộ độc thực phẩm phục vụ hoạt động lễ kỷ niệm.

Cùng với đó, chuẩn bị và sẵn sàng xử trí khi xảy ra ngộ độc thực phẩm hàng loạt và các bệnh lây truyền qua thực phẩm. Các trường hợp ngộ độc (nếu có) phải được xử trí và báo cáo kịp thời.

Trung tâm Cấp cứu 115 là đơn vị thường trực trong công tác đảm bảo vận chuyển cấp cứu, xây dựng triển khai hoạt động của Trung tâm điều hành chỉ huy A80, thiết lập kênh liên lạc thông suốt giữa các bộ phận điều phối tác chiến y tế, huy động lực lượng, phối hợp các đơn vị liên quan, xử lý tình huống khẩn cấp. Tiếp nhận, đáp ứng, phối hợp với các đội cấp cứu, các xe cấp cứu, các cơ sở y tế trên địa bàn.

Đồng thời, bố trí 5 xe kíp xe cứu thương (2 kíp trực tại ngã tư Tràng Thi - Bà Triệu và Sân vận động Hàng Đẫy; 3 kíp trực tại Trung tâm cấp cứu 115 ứng trực vòng 2 cho các kíp trực xe cứu thương vòng 1 phục vụ trong khu vực Quảng trường Ba Đình). Chuẩn bị sẵn sàng các xe ô tô cứu thương và cán bộ thường trực tham gia vận chuyển cấp cứu khi có tình huống đáp ứng vận chuyển các ca dịch truyền nhiễm.

Đối với các bệnh viện trong và ngoài công lập trên địa bàn, Sở Y tế yêu cầu tăng cường công tác khám bệnh, chữa bệnh, đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Phối hợp các trạm y tế phường, xã và các đơn vị liên quan xử lý cách ly, điều trị và vận chuyển các trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm. Đảm bảo chế độ thường trực cấp cứu 24/24, tổ chức thường trực tại đơn vị 1 tổ cấp cứu cơ động, sẵn sàng tham gia cấp cứu, vận chuyển người bệnh khi có yêu cầu.

Các cơ sở cũng được yêu cầu bố trí sẵn sàng 5-10 giường bệnh phục vụ trong trường hợp có tình huống bất thường xảy ra. Bố trí sẵn sàng các kíp trực và xe cứu thương với đầy đủ phương tiện, thuốc cấp cứu, trang thiết bị cần thiết tham gia thực hiện nhiệm vụ trực y tế tại các địa điểm tổ chức hoạt động kỷ niệm khi có yêu cầu theo sự phân công của Sở Y tế.

Sở Y tế cũng phân công cụ thể 20 bệnh viện trực tại buổi sơ duyệt, tổng duyệt và lễ kỷ niệm; 8 bệnh viện và Trung tâm Cấp cứu 115 trực phục vụ luyện tập khối diễu hành quần chúng và chương trình nghệ thuật đặc biệt tại Sân vận động Mỹ Đình, quảng trường Ba Đình.

Các trạm y tế phường, xã tổ chức thường trực cấp cứu 24/24 giờ tại trạm chính, các điểm trạm và Phòng khám đa khoa trong thời gian diễn ra sự kiện, đồng thời cử các tổ trực y tế tại các điểm diễn ra các hoạt động kỷ niệm.