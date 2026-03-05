Chuyển dịch năng lượng và nhiên liệu sinh học: Động lực tạo đột phá cho kinh tế xanh
Anh Khuê
05/03/2026, 06:40
Trong bối cảnh biến đổi khí hậu toàn cầu và cam kết giảm phát thải ròng bằng 0 (Net-Zero) vào năm 2050, Việt Nam đang bước vào giai đoạn quan trọng của chuyển dịch năng lượng, từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo và nhiên liệu sinh học...
Sự chuyển dịch đó không chỉ là mục tiêu môi trường mà còn là
đòn bẩy thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xanh, cải thiện an ninh năng lượng và tạo
ra hàng chục vạn cơ hội việc làm mới trong thập niên tới.
XUNG LỰC CHUYỂN DỊCH
NĂNG LƯỢNG TỪ TRUYỀN THỐNG SANG XANH
Việt Nam hiện phụ thuộc chủ yếu vào than đá, dầu mỏ và khí tự
nhiên trong sản xuất điện và vận tải- những nguồn năng lượng có cường độ
carbon rất cao, đồng thời gây áp lực lớn đối với môi trường.
Tuy nhiên, theo số liệu của Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi
xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương, từ ngày 01/6/2026, Việt
Nam sẽ chính thức yêu cầu toàn bộ xăng thương mại phải phối trộn thành E10 là
xăng sinh học chứa 10% ethanol nhằm giảm tỷ lệ nhiên liệu hóa thạch trong tổng
tiêu thụ.
So với xăng truyền thống, xăng E10 giúp giảm lượng khí thải CO₂ và các chất gây ô nhiễm khác, đồng thời hỗ trợ an ninh năng lượng bằng cách giảm nhập khẩu xăng dầu và phát triển sản phẩm giá trị hơn trong nước.
Các chuyên gia ước tính, chuyển sang sử dụng xăng E10 có thể giúp Việt Nam tiết
kiệm hàng trăm triệu USD mỗi năm nhờ giảm nhu cầu nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch
và tạo đầu ra ổn định cho sản xuất nông nghiệp (nguyên liệu ethanol).
Không chỉ dừng ở xăng E10, ngành năng lượng đang mở rộng
danh mục nhiên liệu sinh học, bao gồm bio-diesel từ dầu ăn đã qua sử dụng hay
sinh khối nông nghiệp, nhiên liệu khí sinh học như bio-gas và khí tổng hợp từ
bio-mass. Việc đa dạng hóa nguồn nhiên liệu đồng nghĩa với giảm phát thải, thúc
đẩy kinh tế tuần hoàn và tạo ra thị trường mới cho nông sản, công nghệ sạch và
logistics xanh.
Đối với sản xuất ethanol và năng lực cung ứng trong nước, điểm đáng lưu ý là nhà máy nhiên
liệu sinh học Dung Quất (Quảng Ngãi) - đơn vị đầu tiên có quy mô lớn của Việt
Nam trong sản xuất ethanol cho phối trộn xăng - dự kiến tái khởi động sản xuất sau thời gian bảo trì. Nhà máy có công suất khoảng 100 triệu
lít ethanol mỗi năm, tương đương với khoảng 40% nhu cầu nội địa dự kiến khi
xăng E10 được áp dụng toàn quốc.
Điều này cho thấy khoảng cách cung cầu vẫn khá lớn và cần sự
vào cuộc mạnh mẽ của cả khu vực công và tư để xây dựng thêm cơ sở sản xuất
ethanol từ mía, sắn và các nguồn sinh khối khác.
Mô hình sản xuất ethanol từ tảo,
một công nghệ tiên tiến hơn, cũng được giới chuyên gia quốc tế đánh giá cao do
khả năng sử dụng CO₂ làm nguồn nguyên liệu, cũng như không cạnh tranh trực tiếp
với sản xuất lương thực thực phẩm.
LỢI ÍCH KINH TẾ XÃ HỘI
CỦA CHUYỂN DỊCH NHIÊN LIỆU SINH HỌC
Phân tích cho thấy việc chuyển dịch năng lượng hướng tới nhiên liệu xanh mang lại lợi
ích đa chiều.
Thứ nhất, giảm phát thải khí nhà kính: Nhờ ethanol và bio-diesel
có nguồn gốc sinh học, lượng CO₂ thải ra khi đốt nhiên liệu được giảm đáng kể
so với xăng/ diesel truyền thống.
Thứ hai, nâng cao an ninh năng lượng: Giảm nhập khẩu dầu thô
và xăng thành phẩm, tăng tỷ lệ tự cung cấp nguyên liệu.
Thứ ba, tăng giá trị cho nông sản: Ngành ethanol tạo thị trường
đầu ra cho mía, sắn và sinh khối, hỗ trợ nông dân và công nghiệp chế biến.
Thứ tư, tạo việc làm: Chuyển dịch năng lượng dự kiến mở rộng
thị trường lao động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và nhiên liệu sạch lên tới
khoảng 400.000 việc làm vào năm 2045, theo dự báo từ các chuyên gia năng lượng.
Bà Nghiêm Thị Ngoan, chuyên gia tư vấn năng lượng của Chương
trình Hỗ trợ Năng lượng (GIZ-ESP), nhận định rằng việc đẩy mạnh chuyển dịch
năng lượng sang các nguồn tái tạo và sinh học không chỉ là giải pháp xanh mà
còn là “cơ hội lớn cho nền kinh tế Việt Nam nâng cao khả năng cạnh tranh và thu
hút đầu tư quốc tế”.
Mặc dù vậy, các nhà phân tích cũng nhấn mạnh rằng quá trình chuyển
dịch này đang đối mặt nhiều thách thức lớn.
Một là, hạ tầng kỹ thuật và đầu tư công nghệ: Cơ sở kho bãi,
phân phối và tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng nhiên liệu mới chưa đồng bộ. Thiếu
cơ sở hạ tầng phù hợp cản trở triển khai quy mô lớn.
Hai là, chuỗi cung ứng ethanol trong nước còn yếu: Như đã thấy,
nguồn cung nội địa chỉ đáp ứng phần khiêm tốn nhu cầu tổng thể, buộc doanh nghiệp
nhập khẩu nguyên liệu.
Ba là, chi phí đầu tư ban đầu lớn: Đầu tư nhà máy sinh học,
xử lý bio-mass đòi hỏi nguồn vốn lớn và thời gian hoàn vốn dài hơn so với nhiên
liệu truyền thống.
Có thể thấy, nhiên liệu sinh học được coi là yếu tố đột phá trong lĩnh vực năng lượng. Việc triển khai xăng E10 trên toàn quốc từ ngày 01/06/2026 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lộ trình hướng tới năng lượng xanh của Việt Nam. Đây không đơn thuần là
một chính sách kỹ thuật, mà là một “cú huých” chiến lược đối với ngành năng lượng,
nông nghiệp và môi trường. Để tận dụng tối đa lợi ích, sự phối hợp toàn diện giữa
ba nhân tố nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng là yếu tố quyết định.
Chuyển dịch năng lượng và phát triển nhiên liệu sinh học nếu
được thực hiện một cách hiệu quả sẽ giúp Việt Nam không chỉ hoàn thành cam kết khí hậu
quốc tế mà còn khơi dậy nguồn tăng trưởng bền vững mới cho nền kinh tế.
Nhà máy điện LNG đầu tiên vận hành thương mại, mở đường cho chuyển dịch năng lượng
19:51, 07/01/2026
Làm chủ công nghệ là động lực then chốt tăng tốc chuyển dịch năng lượng bền vững
18:49, 26/02/2026
Điện gió - đòn bẩy tăng trưởng năng lượng sạch Hàn Quốc
Huế mở rộng chuỗi giá trị nông nghiệp hữu cơ, thúc đẩy kinh tế xanh
Thông qua tăng cường liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân, thành phố Huế đang hướng tới mở rộng chuỗi giá trị nông nghiệp hữu cơ, gắn sản xuất với tiêu thụ, du lịch sinh thái và phát triển kinh tế xanh trong những năm tới...
Hoàn thiện cơ chế EPR nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải
Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR) được kỳ vọng trở thành công cụ quan trọng thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và giảm áp lực xử lý chất thải tại Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn nhiều vướng mắc về cơ chế thực hiện, minh bạch dữ liệu và mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp, đòi hỏi tiếp tục hoàn thiện chính sách và tăng cường hiệu quả thực thi...
Chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện vận hành thị trường carbon tại Việt Nam
Trong thời gian qua, Việt Nam đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách để chuẩn bị cho thị trường carbon. Theo đánh giá của chuyên gia, khung pháp lý chung cho thị trường carbon ở Việt Nam đã tương đối đầy đủ để sẵn sàng vận hành thị trường...
Việt Nam thúc đẩy hợp tác ASEAN trong triển khai hành động carbon xanh dương
Lần đầu tiên, ba quốc gia tiên phong gồm Philippines, Indonesia và Việt Nam cùng tham gia Chương trình trao đổi cấp khu vực về triển khai Kế hoạch hành động carbon xanh Quốc gia (NBCAP), mở ra cơ hội tăng cường hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý, bảo tồn các hệ sinh thái ven biển có khả năng hấp thụ carbon...
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 2/2026
Theo số liệu từ Cục Thống kê, nền kinh tế Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 2026 tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời thúc đẩy các hoạt động sản xuất kinh doanh. Thu ngân sách Nhà nước trong hai tháng đầu năm 2026 ước tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước; CPI tăng hơn 3,35% so với cùng kỳ; vốn FDI thực hiện tiếp tục duy trì mức cao nhất trong 5 năm...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: