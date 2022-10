Cuộc đua FDI tại Bắc Trung Bộ: Hà Tĩnh bứt tốc, Nghệ An đột phá, Thanh Hoá hụt hơi

Từ đầu năm 2022 đến nay, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã tiếp và làm việc với nhiều tổ chức quốc tế, nhà đầu tư ngoài nước như: Đoàn công tác Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới (WB), Đoàn chuyên gia Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA), Đoàn công tác của nhà đầu tư Ấn Độ; Tập đoàn WHA của Thái Lan, Tập đoàn Ramky của Ấn Độ, Tập đoàn Millennium (Hoa Kỳ), Tập đoàn Compal (Đài Loan),… nhằm kêu gọi, giới thiệu cơ hội đầu tư và tháo gỡ các khó khăn cho các dự án đang chuẩn bị đầu tư.

Tuy nhiên, kết quả hoạt động thu hút vốn ngoại của Thanh Hóa không đạt được kỳ vọng. 9 tháng đầu năm, Thanh Hóa mới chỉ thu hút được khoảng 41 triệu USD vốn ngoại, thuộc diện thấp nhất trong khu vực Bắc Trung Bộ.

Trong khi Thanh Hóa chững lại, thì Nghệ An đã thu hút được 1,8 tỷ USD từ nguồn vốn FDI, trong đó có 4 dự án thuộc lĩnh vực sản xuất thiết bị điện tử và công nghệ, như: Goertek, Everwin, JuTeng, Luxshare ICT với tổng vốn đầu tư gần 1,1 tỷ USD...

Chỉ tính riêng trong 8 tháng đầu năm, Nghệ An đã thu hút được hơn 550 triệu USD từ vốn ngoại, gấp hơn 7 lần so với Thanh Hóa.

Để đạt được kết quả đáng ghi nhận nêu trên, trong 3 năm gần đây, trước sự dịch chuyển làn sóng đầu tư, tỉnh Nghệ An đã có nhiều đổi mới trong thu hút đầu tư nước ngoài.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An – ông Nguyễn Đức Trung cho biết: “Nghệ An sẽ tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ mà chúng tôi gọi là 5 sẵn sàng. Thứ nhất là sẵn sàng về mặt bằng đầu tư; thứ hai là sẵn sàng về hạ tầng thiết yếu; thứ ba là sẵn sàng về nguồn nhân lực; thứ tư là sẵn sàng đổi mới, cải cách, cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh; thứ năm là sẵn sàng hỗ trợ.”

Theo đó, Nghệ An xây dựng cơ chế chính sách thu hút đầu tư; thúc đẩy, hỗ trợ triển khai có hiệu quả các dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp; tích cực, chủ động và linh hoạt trong xúc tiến, thu hút đầu tư, thường xuyên quan tâm, hỗ trợ triển khai các thủ tục của các dự án FDI.

Thời gian giải quyết các thủ tục hành chính của dự án FDI trọng điểm cũng được giảm 2/3 so với thời gian theo quy định của pháp luật.

Hà Tĩnh ở giai đoạn trước không nổi bật trong việc thu hút FDI, thì từ năm 2010 đến nay, lũy kế tổng vốn đầu tư FDI chảy vào Hà Tĩnh cũng đạt top 10 cả nước. Cụ thể, đến 8 tháng đầu năm 2022, lũy kế tổng vốn đầu tư FDI vào Hà Tĩnh đạt 11,7 tỷ USD, gần bằng Thanh Hóa (14,6 tỷ USD).

Sự “đổ bộ” một lượng vốn lớn từ doanh nghiệp FDI vào Hà Tĩnh thời gian qua, nhất là Formosa đã làm đầu kéo vận hành tốc độ tăng trưởng kinh tế của địa phương này lên tầm cao mới.

Trao đổi với truyền thông về cuộc đua thu hút vốn FDI khu vực Bắc Trung Bộ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đầu tư nước ngoài (VAFIE), Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học Nguyễn Mại cho biết, Thanh Hoá đang phải đối mặt với việc đang đi chậm lại hơn so với các tỉnh, thành lân cận điển hình như Hà Tĩnh, Nghệ An. Nhiều năm trước đây, Nghệ An và Hà Tĩnh phát triển chậm hơn rất nhiều so với Thanh Hoá.

Tuy nhiên, hai địa phương này tăng trưởng kinh tế, phát triển công nghiệp rất nhanh trong một vài năm trở lại đây. Nếu không thay đổi, phát triển công nghiệp của Thanh Hóa sẽ sớm bị Hà Tĩnh, Nghệ An vượt mặt.

Có thể thấy, hiện Hà Tĩnh đã có Khu kinh tế Vũng Áng làm động lực phát triển kinh tế. Cùng với đó, Nghệ An cũng đã có 2-3 khu công nghiệp để thu hút đầu tư phát triển. Theo đó, tình hình thu hút đầu tư trong và ngoài nước của hai tỉnh, thành này đang rất tiềm năng và có thể đột phá mạnh trong tương lai.

Mặc dù Thanh Hoá đang là tỉnh hấp dẫn các nhà đầu tư hơn các địa phương lân cận nhưng đang dần bị các địa phương khác vượt qua. Nếu Thanh Hoá không cải thiện chất lượng các dự án đầu tư thì sẽ bị Hà Tĩnh, Nghệ An vượt qua.