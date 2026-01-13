Pickleball sẽ vượt mốc 100 triệu người chơi trong năm 2026?

Một báo cáo đã được xây dựng dựa trên dữ liệu từ các khảo sát quốc gia, liên đoàn thể thao và các nghiên cứu độc lập, nhằm phản ánh bức tranh trung thực nhất về quy mô của bộ môn đang phát triển nhanh nhất thế giới…

Theo Global Pickleball Report, hơn 80 triệu người trên toàn cầu đã từng chơi pickleball ít nhất một lần, trong đó có khoảng 22 triệu người chơi thường xuyên. Tại Hoa Kỳ, nơi phong trào mạnh mẽ nhất, số người chơi tăng đều qua từng năm. Năm 2024 có khoảng 19,8 triệu người chơi thường xuyên và đến giữa 2025 đã lên khoảng 22,7 triệu, tăng 14,7%.

Thậm chí, báo New York Post của Mỹ dẫn lại một báo cáo dữ liệu từ ứng dụng hẹn hò Feeld cho thấy trong năm 2025, nhiều người độc thân xem sân pickleball là một điểm hẹn hò tự nhiên, lý tưởng và lành mạnh. Pickleball, với sân thi đấu nhỏ và không khí thân thiện, khiến người chơi phải luân phiên ghép cặp và đối đầu với những người khác. Đây là điều tạo ra nhiều tình huống trò chuyện, cười đùa và tương tác ngay trên sân.

Theo đó, các sân pickleball ở thành phố như New York đã được nhiều người độc thân lựa chọn. Đặc biệt là đối tượng gen Z, lựa chọn như một “điểm gặp gỡ đời thực” để làm quen và tìm kiếm đối tượng phù hợp. Theo đó, Feeld và một số chuyên gia nhận định những cuộc gặp gỡ bắt đầu từ hoạt động thể thao làm tăng cơ hội trò chuyện và trao đổi trước khi quyết định hẹn hò chính thức. Feeld dự báo xu hướng sẽ tiếp tục bùng nổ trong năm 2026.

Trên bình diện toàn cầu, pickleball cũng lan tỏa nhanh chóng. Tại châu Âu, số lượng người chơi tăng theo cấp số nhân: Nếu năm 2020 toàn châu lục chỉ có khoảng 12.000 người chơi, thì hiện riêng nước Anh đã có ước tính 40.000 người.

Australia nổi lên như thị trường mạnh ngoài Bắc Mỹ với khoảng 92.000 người chơi và 267 CLB trên toàn quốc. Ấn Độ chứng kiến sự bùng nổ đặc biệt: Hơn 50.000 người chơi và gần 500 sân được thiết lập chỉ trong vòng hai năm, thậm chí đã ra mắt giải chuyên nghiệp World Pickleball League vào 2025.

Dù vậy, tiềm năng phát triển mạnh nhất hiện nay nằm ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Báo cáo năm 2025 của UPA Asia đưa ra dữ liệu gây tranh cãi 812 triệu người châu Á đã từng cầm vợt pickleball ít nhất một lần. Nếu đúng, điều đó đồng nghĩa với việc cứ 5 người châu Á thì có 1 người đã thử chơi, tỷ lệ thâm nhập vượt xa nhiều môn thể thao phong trào lâu đời. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu vẫn tỏ ra hoài nghi về độ chính xác của con số này.

Tại Đông Nam Á, nổi bật là Philippines nhảy vọt từ 244 người chơi đăng ký năm 2020 lên 10.717 người năm 2024. Ngay cả ở Nhật Bản, môn này du nhập từ giữa thập niên 2010 nhưng chỉ vài năm trở lại đây đã tăng vọt; Hiệp hội Pickleball Nhật Bản hiện tổ chức giải đấu khắp các tỉnh thành như Tokyo, Osaka, Fukuoka… và thu hút lượng người chơi ngày càng đông.

Khác với nhiều quốc gia nơi pickleball phát triển theo hướng thi đấu chuyên nghiệp, tại Nhật Bản, môn thể thao này đang được định vị như một hoạt động mang tính xã hội, đề cao sự kết nối cộng đồng, tính dễ tiếp cận và lối sống lành mạnh. Tại những địa điểm sầm uất như Ginza hay Shinbashi, nhiều cơ sở đã tích hợp pickleball vào nhịp sinh hoạt hằng ngày của người dân bằng cách mở cửa trước và sau giờ làm việc.

Xu hướng này nhanh chóng thu hút giới văn phòng, người trẻ và cả người trung niên tìm kiếm một hoạt động thể chất nhẹ nhàng nhưng giàu tính tương tác. The Picklr - hệ thống nhượng quyền pickleball trong nhà lớn nhất thế giới, công bố kế hoạch mở 20 câu lạc bộ mới tại Nhật Bản trong vòng 5 năm tới.

Vì thế, giới chuyên môn nhận định rằng môn thể thao này đã chuyển sang "giai đoạn mới – giai đoạn tăng trưởng đều đặn, ổn định và bền vững". Nhiều chuyên gia thậm chí dự báo rằng với đà này, pickleball có thể vượt mốc 100 triệu người từng chơi trong năm 2026. Đặc biệt, số người chơi tích cực sẽ còn tăng mạnh hơn nữa khi cơ sở hạ tầng mở rộng và truyền thông tiếp tục thúc đẩy sự quan tâm.

Sự bùng nổ của phong trào pickleball hiện đã kéo theo một cuộc chạy đua mở rộng cơ sở hạ tầng trên toàn thế giới. Nhu cầu về sân bãi, trang thiết bị và các cơ sở phục vụ người chơi tăng cao buộc các địa phương, doanh nghiệp và nhà đầu tư phải nhanh chóng thích nghi, tạo ra một hệ sinh thái hạ tầng đồ sộ hỗ trợ cho môn thể thao này trong năm nay.

Không chỉ sân bãi, thị trường thiết bị và dịch vụ pickleball cũng bùng nổ mạnh mẽ. Với hàng chục triệu người chơi thường xuyên, nhu cầu mua sắm vợt, bóng, lưới và phụ kiện tăng cao, tạo thành một ngành công nghiệp mới đầy sôi động. Theo ước tính, quy mô thị trường pickleball toàn cầu (bao gồm thiết bị, sân bãi, dịch vụ) đã đạt khoảng hơn 1,82 tỷ USD năm 2025, và sẽ tiến tới mốc 2,03 tỷ USD năm 2026.

Tháng 12 vừa qua, Tesla vừa khiến giới tiêu dùng và cộng đồng thể thao chú ý khi bất ngờ bước chân vào thị trường pickleball bằng việc ra mắt vợt pickleball giá 350 USD. Sản phẩm được chế tác từ sợi carbon kết hợp lõi foam, trải qua hơn một năm nghiên cứu giữa đội ngũ thiết kế Tesla và bộ phận R&D của Selkirk. Không riêng Tesla, vợt pickleball đang nhanh chóng thành "miếng bánh" hấp dẫn, thu hút hàng loạt thương hiệu thể thao, công nghệ và nhà sản xuất mới tham gia.

Tại Việt Nam, pickleball chỉ mới bắt đầu thịnh hành từ khoảng tháng 8/2024, song tốc độ tăng trưởng nhanh chóng cho thấy tiềm năng thương mại rõ rệt. Theo báo cáo Thị trường sản phẩm pickleball trên sàn thương mại điện tử của nền tảng dữ liệu Metric.vn, doanh số vợt pickleball đạt 396,6 tỷ đồng trong 10 tháng đầu năm nay, tăng 689% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo cũng chỉ ra doanh thu từ vợt pickleball tăng đều từ cuối năm ngoái đến giữa năm nay, đạt đỉnh 45,23 tỷ đồng vào tháng 5, trước khi giảm nhẹ và duy trì ở mức ổn định. Diễn biến này phản ánh giai đoạn bùng nổ ban đầu của một bộ môn mới, sau đó dần bước vào quỹ đạo tăng trưởng bền vững hơn.

Ở quy mô toàn cầu, Coherent Market Insights dự báo thị trường thiết bị pickleball đạt giá trị khoảng 702,9 triệu USD vào năm 2025 và có thể tăng lên 1,85 tỷ USD vào năm 2032, tương ứng tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) 14,8%. Động lực chính đến từ việc pickleball được đánh giá là môn thể thao dễ tiếp cận, phù hợp nhiều độ tuổi và gắn liền với xu hướng chăm sóc sức khỏe, lối sống năng động.