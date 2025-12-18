Thứ Năm, 18/12/2025

Cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An khắc phục xong hậu quả thiệt hại

Đỗ Mến

18/12/2025, 16:49

Quá trình xét xử phúc thẩm, cựu Chủ tịch Tập đoàn Thuận An nộp thêm 47 tỷ đồng để khắc phục hậu quả. Như vậy, bị cáo đã khắc phục xong toàn bộ thiệt hại của vụ án là hơn 120 tỷ đồng.

Quang cảnh phiên tòa phúc thẩm.
Quang cảnh phiên tòa phúc thẩm.

Ngày 18/12, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội đã xét xử phúc thẩm đối với 14 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Thuận An.

Trước đó, hồi tháng 9/2025, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã xử phạt bị cáo Nguyễn Duy Hưng (cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Thuận An) mức án 10 năm 6 tháng về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo còn lại lĩnh án từ 24 tháng cho hưởng án treo – 7 năm tù. Có hai bị cáo bị phạt từ 3 năm và 5 năm 6 tháng tù về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi” và tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Hội đồng xét xử Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội.
Hội đồng xét xử Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân Tối cao tại Hà Nội.

Sau phiên tòa sơ thẩm, 17 bị cáo kháng cáo nhưng trong quá trình chuẩn bị xét xử phúc thẩm có 3 bị cáo đã rút đơn kháng cáo. Những bị cáo còn lại kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt; trong đó một số bị cáo xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, chủ tọa phiên tòa thông báo bị cáo Hưng đã nộp thêm 47 tỷ đồng.

Bị cáo Hưng cho biết với số tiền nộp thêm này, bị cáo đã khắc phục xong toàn bộ thiệt hại của vụ án. Ngoài ra, bị cáo cũng xin rút nội dung kháng cáo liên quan đến việc xem xét lại thiệt hại. Như vậy, bị cáo thừa nhận con số bị quy kết gây thiệt hại là hơn 120 tỷ đồng.

Trình bày kháng cáo, bị cáo Trần Anh Quang, cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Thuận An cho rằng mức án sơ thẩm 7 năm tù là nghiêm khắc. Bị cáo thừa nhận không có cổ phần trong công ty, không được hưởng lợi ích gì khác ngoài tiền lương. Vì vậy, bị cáo Quang đề nghị tòa phúc thẩm xem xét lại vai trò của bị cáo; bản thân bị cáo đã thành khẩn khai báo, khắc phục một phần hậu quả, có một số thành tích trong lao động…

Bị cáo Nguyễn Ngọc Hoà, cựu phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thuận An, Chủ tịch HĐQT Công ty 168 Việt Nam cũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo. Bị cáo cũng trình bày quá trình công tác có nhiều thành tích trong ngành giao thông vận tải, hiện công ty đang thực hiện các dự án trọng điểm quốc gia... Bị cáo mong muốn được hưởng án treo để tiếp tục làm việc.

Các bị cáo Hoàng Thị Lê Hạnh, Trưởng phòng kế hoạch kỹ thuật Tập đoàn Thuận An; Phạm Hoàng Tuấn, nguyên giám đốc Ban Quản lý dự án Hà Nội… cũng đề nghị giảm nhẹ hình phạt, xin được hưởng án treo.

Theo bản án sơ thẩm, quá trình tham gia đấu thầu, trúng thầu và thi công các gói thầu của dự án tại các tỉnh Bắc Giang - cũ, Tuyên Quang - cũ, Quảng Ninh, thành phố Hà Nội và tại Bộ Giao thông và Vận tải - cũ, bị cáo Nguyễn Duy Hưng đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết với một số cá nhân là lãnh đạo cấp cao để nhờ can thiệp, tác động, tạo điều kiện cho Tập đoàn Thuận An tham gia trúng thầu.

Hành vi phạm tội của các bị cáo trong vụ án là đặc biệt nghiêm trọng, vi phạm các quy định về đảm bảo khách quan, minh bạch trong hoạt động đấu thầu, ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế, uy tín của cơ quan nhà nước; gây thiệt hại cho nhà nước hơn 120 tỷ đồng.

