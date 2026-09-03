D’. Diamant Bleu và bài toán tối ưu giá trị từ mô hình đô thị tích hợp

Điểm khác biệt nằm ở khả năng tổ chức để các chức năng vận hành cùng nhau, tạo ra những dòng chảy liên tục và chuyển hóa thành giá trị kinh tế. Đó cũng là nguyên lý đang được hiện thực hóa tại D’. Diamant Bleu.
Có những khu vực từng bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển đô thị, nhưng một cách tiếp cận mới có thể tái kích hoạt những tiềm năng tưởng như đã bị lãng quên, tạo nên một cực tăng trưởng mới. Hudson Yards của New York là một ví dụ điển hình. Từng là vùng công nghiệp và đường sắt ở phía Tây Manhattan, khu vực này có thời gian dài bị xem như “mặt sau của thành phố” khi hoạt động cảng biển suy giảm, để lại những cầu cảng bỏ hoang, nhà kho xuống cấp và những khoảng trống đô thị.
Bước ngoặt đến khi New York thay đổi cách tiếp cận: thay vì phát triển từng công trình riêng lẻ, thành phố tái cấu trúc toàn bộ khu vực bằng một chiến lược tích hợp giữa giao thông, không gian công cộng, văn hóa, thương mại và phát triển kinh tế. Hudson Yards được hình thành trên khu đường sắt West Side Yard, kết hợp văn phòng, nhà ở, khách sạn, bán lẻ và không gian công cộng trong cùng một tổng thể. Nhờ đó, nơi từng là vùng đất công nghiệp kém hiệu quả trở thành một cực đô thị mới của Manhattan.
Hudson Yards không phải trường hợp đơn lẻ. Trên thực tế, những mô hình đô thị thành công nhất thế giới đều cho thấy sức mạnh của tư duy phát triển tích hợp. Tại Singapore, Marina Bay Sands vượt ra khỏi vai trò của một tổ hợp bất động sản đơn thuần để trở thành biểu tượng mới của vịnh Marina, góp phần định hình hình ảnh một trung tâm kinh tế, du lịch và giải trí sôi động bậc nhất châu Á. Tại London, Canary Wharf cũng chuyển mình ngoạn mục từ khu bến cảng công nghiệp suy thoái thành trung tâm tài chính hiện đại và cộng đồng đô thị đa chức năng sôi động.
Dù khác nhau về quy mô và bối cảnh, câu chuyện từ Hudson Yards, Marina Bay Sands hay Canary Wharf đều cho thấy, để thành công, chỉ “đa chức năng” thôi là chưa đủ. Nếu cư dân chỉ xuất hiện vào buổi tối, văn phòng chỉ sôi động trong giờ hành chính, thương mại phụ thuộc vào một vài khung giờ cao điểm thì khi dòng người rời đi, nhiều không gian sẽ rơi vào trầm lắng. Bởi vậy, điểm then chốt là các chức năng phải được tổ chức thành một vòng tuần hoàn giá trị, bổ trợ cho nhau, nâng đỡ lẫn nhau, tạo thành và duy trì dòng chảy kinh tế liên tục.
Đó cũng là lý do mô hình “Integrated Mixed-use Development” – phát triển tích hợp đa chức năng ngày càng được các nhà phát triển bất động sản lựa chọn trong quá trình hình thành các khu đô thị mới.
Điều cốt lõi của mô hình này không nằm ở “phép cộng” cơ học giữa các chức năng trên một quỹ đất, mà nằm ở sức mạnh cộng hưởng giữa chúng. Sự xuất hiện của không gian sống tạo ra cộng đồng cư dân và nhu cầu tiêu dùng thường nhật. Không gian làm việc đưa các doanh nghiệp, giới chuyên gia và lực lượng lao động trí thức về chung một tọa độ kinh tế. Thương mại và dịch vụ vừa đáp ứng các nhu cầu nội tại đó, vừa đóng vai trò như một thỏi nam châm thu hút nguồn cầu từ bên ngoài, bơm thêm sức sống cho toàn khu.
Tọa lạc tại trung tâm quận Long Biên trước đây – nơi đang vươn mình mạnh mẽ trở thành trung tâm mới của Thủ đô Hà Nội, D’. Diamant Bleu được Tân Hoàng Minh Group lựa chọn phát triển theo mô hình “Integrated Mixed-use Development”, với quy hoạch kiềng ba chân vững chắc: Tháp căn hộ hàng hiệu, liên tháp văn phòng hạng A và khu thương mại dịch vụ cao cấp.
Mô hình này giúp các hoạt động tại D’. Diamant Bleu không chỉ diễn ra liên tục mà còn được tối ưu hoá đến từng giờ, từng mét vuông, không có giờ “chết”, không có không gian thừa.
Đó là khi cư dân tạo nên nhu cầu tiêu dùng ổn định, còn văn phòng hạng A chính là “hub” thu hút cộng đồng doanh nghiệp quốc tế, các tổ chức và đội ngũ chuyên gia chất lượng cao, vốn cũng là nhóm khách hàng tiềm năng của phân khúc căn hộ cao cấp. Trên nền tảng đó, thương mại dịch vụ có điều kiện mở rộng cả về quy mô lẫn chất lượng. Mỗi cấu phần không vận hành độc lập mà liên tục nuôi dưỡng và gia tăng giá trị cho nhau, tạo nên hiệu quả kinh tế vượt trội.
Khi vòng tuần hoàn giá trị được thiết lập, lợi ích hiện diện rõ nét tại từng cấu phần. Căn hộ có thêm nền tảng để duy trì thanh khoản, tỷ lệ cho thuê ổn định và tăng giá bền vững. Khối văn phòng sở hữu lợi thế từ hệ sinh thái tiện ích nội khu đồng bộ, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và đội ngũ chuyên gia chất lượng cao. Trong khi đó, khu thương mại dịch vụ hưởng lợi từ lượng khách thường xuyên đến từ cả cư dân lẫn khối văn phòng, nhờ đó giảm thiểu rủi ro biến động thị trường, là đòn bẩy để các thương hiệu bán lẻ tự tin mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng dịch vụ.
Khi những dòng chảy nội khu đạt đến khả năng tự vận hành mạnh mẽ, giá trị của D’. Diamant Bleu không còn dừng lại ở phạm vi dự án, mà còn tạo ra hiệu ứng lan tỏa, tác động trực tiếp đến toàn bộ khu vực xung quanh.
Nếu Hudson Yards, Marina Bay Sands hay Canary Wharf cho thấy một khu vực có thể thay đổi vị thế nhờ cách tổ chức không gian hợp lý, thì Long Biên hôm nay cũng đang đứng trước một giai đoạn chuyển mình tương tự. Khi quy mô dân cư ngày càng lớn và hạ tầng liên tục được hoàn thiện, nhu cầu của khu vực không còn dừng ở không gian ở mà mở rộng sang làm việc, giao thương, mua sắm và tận hưởng các dịch vụ chất lượng cao.
Vì thế, sự xuất hiện của D'. Diamant Bleu được đánh giá mang ý nghĩa lớn hơn nhiều lần so với một dự án bất động sản đơn lẻ. Với việc tiên phong phát triển mô hình tích hợp hoàn chỉnh, dự án góp phần hoàn thiện những mảnh ghép còn thiếu của một trung tâm đô thị mới, gia tăng sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh cho khu vực.
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