Giá vàng giảm 1,3 triệu đồng sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Phiên 3/9, giá mua vàng miếng SJC phổ biến quanh mức 144,4 triệu đồng/lượng. Tính từ đầu tháng 8/2026, người mua vàng miếng ghi nhận khoản lãi từ 3,4 triệu – 5,3 triệu đồng mỗi lượng. Trong khi đó, mua vàng nhẫn 9999 lãi thấp hơn từ 300 nghìn – 800 nghìn đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp...

Mua vàng nhẫn, vàng miếng lãi hơn 5 triệu đồng/lượng trong vòng 1 tháng. Ảnh: Phú Quý

Mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9, giá giao dịch vàng miếng SJC vẫn nằm trong xu hướng đi xuống.

Ngay khi mở cửa phiên, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Công SJC giảm mạnh 1,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên cuối tuần trước (29/8), niêm yết giá mua tại ngưỡng 144,4 triệu và giá bán là 147,4 triệu đồng/lượng. Thương hiệu này giữ nguyên mức giá giao dịch trên trong suốt phiên sáng nay.

So mức giá bán đầu tháng trước (3/8) là 141 triệu đồng/lượng với ngưỡng mua vào của các doanh nghiệp trong phiên hôm nay (3/9), người mua vàng miếng SJC lãi từ 3,4 triệu đến 5,3 triệu đồng/lượng, tuỳ doanh nghiệp. Trong khi đó, với vàng nhẫn “4 số 9”, mức lãi thấp hơn so với vàng miếng, dao động từ 3,1 triệu đến 4,5 triệu đồng/lượng.

Cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường, các doanh nghiệp lớn khác như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cũng đồng loạt đặt giá giao dịch vàng miếng SJC tại mức 144,4 triệu – 147,4 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên 29/8, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp trên đều sụt 1,3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, mức điều chỉnh giảm đối với giá giao dịch vàng miếng SJC tại Mi Hồng nhẹ hơn so với ngưỡng chung nhưng vẫn giữ mặt bằng giá thấp nhất.

Sau 4 nhịp tăng và 2 nhịp giảm trong nửa đầu phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC tại thương hiệu này giảm tổng cộng 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Đóng cửa phiên sáng, Mi Hồng đặt giá mua, bán vàng miếng SJC tại ngưỡng 145,3 triệu – 146,8 triệu đồng/lượng.

Ngọc Thẩm là thương hiệu duy nhất không thay đổi giá mua, bán vàng miếng SJC so với phiên giao dịch trước kì nghỉ lễ. Thương hiệu này duy trì ổn định giá giao dịch vàng miếng chốt phiên sáng nay tại ngưỡng 143,5 triệu – 147 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 3/9. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Diễn biến giảm giá cũng được duy trì trên phân khúc vàng nhẫn “4 số 9” với biên độ dao động từ 500 nghìn đến 1,7 triệu đồng/lượng. Dù vậy, vẫn ghi nhận hai doanh nghiệp cá biệt điều chỉnh tăng nhẹ hoặc giữ nguyên giá giao dịch vàng nhẫn trong phiên sáng nay.

Đóng cửa phiên sáng, Ngọc Thẩm neo giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 135,5 triệu – 139,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). So với giá chốt phiên 29/8, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này không đổi.

Trong phiên sáng 3/9, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai doanh nghiệp neo giá vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất trên thị trường trong khi mức giao dịch thấp nhất thuộc về Ngọc Thẩm. So với hai doanh nghiệp trên, giá vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm thấp hơn tới 10 triệu đồng/lượng.

Ngược lại, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu nằm trong xu thế thế tăng. Mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn tròn trơn tại thương hiệu này tăng 300 nghìn đồng/lượng, niêm yết tại ngưỡng 145,6 triệu – 149,6 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên không đổi.

Trong khi đó, bám sát diễn biến trên thị trường vàng miếng SJC, giá vàng nhẫn tại Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đều đồng loạt hạ giá.

Mức giá niêm yết 145,6 triệu – 149,6 triệu đồng/lượng cũng được ghi nhận tại Bảo Tín Mạnh Hải đối với với giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo. Chốt phiên sáng, doanh nghiệp này vẫn neo giá vàng nhẫn “4 số 9” ổn định tại ngưỡng trên, giảm mạnh 1,6 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Mở cửa phiên, giá vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công ty SJC giảm 1,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 29/8, đặt giá mua, bán tại 143,9 triệu – 146,9 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên sáng.

Biên độ điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn trong phiên 3/9 so với 29/8 . Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Tương tự, tại Phú Quý, giá nhẫn tròn 9999 tại thương hiệu này cũng sụt 1,3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán, niêm yết tại ngưỡng 144,4 triệu – 147,4 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, Phú Quý vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên.

DOJI là doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá vàng nhẫn “4 số 9 trong phiên sáng nay chỉ bằng một nửa so với ngưỡng chung trên thị trường. Chốt phiên sáng, giá vàng nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng chỉ giảm 500 nghìn đồng/lượng, niêm yết tại ngưỡng 145,2 triệu – 149,2 triệu đồng/lượng (mua – bán).

PNJ là doanh nghiệp duy nhất ghi nhận mức giảm không đồng đều giữa chiều mua và chiều bán giá vàng nhẫn “4 số 9”. Giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm lần lượt 1,7 triệu đồng/lượng và 1,4 triệu đồng/lượng, neo giá giao dịch chốt phiên sáng tại ngưỡng 144 triệu – 147,3 triệu đồng/lượng.

Trong phiên sáng 3/9, chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn tại SJC và Phú Quý neo ở mức thấp nhất là 3 triệu đồng/lượng, theo sát diễn biến trên thị trường vàng miếng SJC. Riêng tại PNJ, giá mua giảm mạnh hơn giá bán kéo chênh lệch giá mua, bán nới rộng lên 3,3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, các doanh nghiệp còn lại đều ghi nhận khoảng cách giữa giá mua và giá bán vàng nhẫn trên thị trường ở ngưỡng cao hơn là 4 triệu đồng/lượng.