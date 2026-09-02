Kỳ vọng về cơ hội có nơi ở của người dân

Trong những năm gần đây, giá nhà quá cao và liên tục duy trì xu hướng tăng, tạo ra thách thức không nhỏ đối với công tác an sinh xã hội. Thách thức này sẽ trầm trọng hơn nếu nguồn cung nhà ở mới ngày càng vượt xa giá trị thực và vượt quá khả năng chi trả của đại đa số người dân. Do đó, cần có những giải pháp phù hợp nhằm giải quyết bài toán về nhà ở, mang lại cơ hội cho đông đảo người dân thực hiện quyền có nơi ở.

Ảnh minh hoạ: Phan Dương

Theo khuyến cáo của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), giá trung bình của một căn hộ 2-3 phòng ngủ không được cao hơn 30 năm thu nhập của một người lao động. Nếu người lao động có thu nhập trung bình phải dành ra trên 30 năm tiền lương mới mua được căn hộ 2-3 phòng ngủ thì có nghĩa là thị trường bất động sản có dấu hiệu “bong bóng”.

Ở Việt Nam, từ lâu, giá nhà đã vượt quá 30 năm thu nhập và với mức giá hiện nay thì người lao động tại các thành phố lớn có thể phải dành toàn bộ thu nhập trong vòng 100 năm (không chi tiêu gì) mới có thể mua được nhà.

Các thống kê của Bộ Xây dựng, của Hiệp hội Bất động sản Việt Nam đều cho thấy trong quý 2/2026, đà tăng giá căn hộ chung cư trên toàn quốc mặc dù có xu hướng chững lại nhưng vẫn neo ở mức rất cao. Hà Nội tiếp tục dẫn đầu về mặt bằng giá sơ cấp với khoảng 123 triệu đồng/m2, điều chỉnh giảm nhẹ so với quý trước. Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bán bình quân đạt khoảng 108 triệu đồng/m2, gần như đi ngang; tại Đà Nẵng, giá bán sơ cấp duy trì khoảng 91 triệu đồng/m2, tương đương quý trước; Hưng Yên đạt khoảng 69 triệu đồng/m2, tăng khoảng 2%…

HỆ LỤY TỪ GIÁ NHÀ TĂNG CAO

Khảo sát của công ty BHS Property cũng ghi nhận thị trường nhà ở cao tầng Hà Nội trong quý 2/2026 gần như không còn sản phẩm có mức giá dưới 50 triệu đồng/m2, đơn giá cao nhất chào bán mới là hơn 324 triệu đồng/m2. Trong khi đó, giá bán cao nhất tại thị trường TP. Hồ Chí Minh là 314 triệu đồng/m2; tại Đà Nẵng lên tới 377 triệu đồng/m2…

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có hơn 24.100 căn chung cư đã được tung ra thị trường (chiếm khoảng 50% tổng nguồn cung cả nước) nhưng phân khúc hạng sang và hạng A đang chiếm lĩnh gần như tuyệt đối nguồn cung mới, kéo mặt bằng giá sơ cấp lên cao và thu hẹp nhóm khách hàng có khả năng tiếp cận.

Thực tế trong những năm gần đây, giá bán nhà tăng mạnh, kéo theo giá thuê nhà ở cũng tăng cao, gây áp lực đến chi phí sinh hoạt của người dân, đặc biệt là giới trẻ... khiến ngày càng nhiều người lựa chọn cuộc sống độc thân, không kết hôn, không sinh con hoặc lựa chọn lối sống DINK (“Double Income, No Kids” - hai thu nhập, không con cái). Bên cạnh các nguyên nhân chủ quan như mong muốn sống tự do, không ràng buộc,... thì với ngân sách eo hẹp, các cặp vợ chồng này cảm thấy họ chỉ có thể trang trải được một trong hai khoản: hoặc mua nhà, hoặc sinh con...

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 35+36-2026 phát hành ngày 31/08/2026. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

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