Thị trường nhà ở Hà Nội: Lợi thế từ thể chế, quy hoạch và hạ tầng

Thị trường nhà ở Hà Nội đang sở hữu những điều kiện phát triển thuận lợi hiếm có khi đồng thời hưởng lợi từ Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm; làn sóng đầu tư hạ tầng quy mô lớn và những cải cách về thể chế, trong đó có Luật Thủ đô đã được Quốc hội thông qua với định hướng phát triển Hà Nội theo mô hình đa cực, mở rộng không gian phát triển đô thị và nhà ở trong dài hạn…

Hạ tầng của Hà Nội ngày càng đồng bộ đang mở ra cơ hội tiếp cận nhà ở vừa túi tiền tại khu vực vùng ven - Ảnh minh hoạ: Phan Nam

Giai đoạn 2026-2027, Hà Nội được kỳ vọng sẽ đón nhận những tác động rõ nét từ việc hoàn thiện các tuyến vành đai 3,5 và vành đai 4 cùng nhiều cây cầu mới như Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Thượng Cát, Vân Phúc, Ngọc Hồi, Mễ Sở, Hồng Hà. Đến 2028-2029, lợi ích từ hạ tầng sẽ tiếp tục lan tỏa sang các cực tăng trưởng phía Tây, Tây Nam và phía Nam. Tới năm 2030, khi các tuyến metro, vành đai 5 và định hướng phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc được hiện thực hóa, các khu vực ngoài trung tâm hứa hẹn sẽ thu hút thêm dân cư, việc làm và các hoạt động kinh tế. Qua đó, tạo động lực cho thị trường nhà ở phát triển trong dài hạn.

CƠ HỘI TIẾP CẬN NHÀ Ở VỪA TÚI TIỀN TẠI CÁC KHU VỰC VÙNG VEN

Savills cho rằng với việc Hà Nội ưu tiên phát triển hạ tầng, nhu cầu bất động sản sẽ được thúc đẩy trong ngắn hạn, đồng thời tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Các dự án hạ tầng trọng điểm cũng mở ra cơ hội tiếp cận nhà ở vừa túi tiền tại các khu vực vùng ven và các tỉnh lân cận.

Bà Đỗ Thu Hằng - Ảnh: Savills

Tác động của hạ tầng đã bắt đầu thể hiện rõ trong diễn biến giá và sức hấp thụ của một số khu vực. Savills ghi nhận các dự án nằm dọc tuyến Metro số 2A và Metro số 3 có mức điều chỉnh giảm giá ít hơn mặt bằng chung của thị trường, cho thấy lợi thế kết nối đang ngày càng trở thành yếu tố quyết định sức cạnh tranh của bất động sản nhà ở.

Đồng thời, việc hoàn thiện hệ thống hạ tầng kết nối giữa Hà Nội và Hưng Yên cũng đang mở rộng phạm vi lựa chọn nhà ở của người dân và thúc đẩy sự cạnh tranh nguồn cung giữa các địa phương lân cận. Trong thời gian tới, lợi thế cạnh tranh này sẽ tiếp tục được củng cố nhờ sự hoàn thiện của các tuyến vành đai 3,5, vành đai 4 cùng hàng loạt cây cầu mới, không chỉ tăng cường khả năng kết nối giữa Hà Nội và Hưng Yên mà còn mở rộng không gian phát triển đô thị về phía Đông.

Theo nghiên cứu của Savills, nguồn cung nhà ở tại Hà Nội được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng trong thời gian tới nhờ sự tham gia của các đại đô thị mới cùng các chính sách hỗ trợ phát triển thị trường. Đối với phân khúc căn hộ, dự kiến có 22 dự án mới mở bán trong thời gian còn lại của năm, cung cấp khoảng 13.700 căn hộ ra thị trường.

Ở phân khúc biệt thự và nhà liền kề, nguồn cung tương lai được đánh giá tích cực khi đến từ cả các dự án hiện hữu và các dự án mới. Savills dự báo gần 6.000 căn sẽ được mở bán trong phần còn lại của năm 2026, tiếp theo là khoảng 28.000 căn trong giai đoạn 2027-2029.

KHẢ NĂNG CHI TRẢ VẪN LÀ THÁCH THỨC LỚN NHẤT

Có thể nói thị trường nhà ở Hà Nội đang bước vào một giai đoạn chuyển tiếp khi các yếu tố ngắn hạn và dài hạn cùng tác động đến quyết định của người mua.

Trong ngắn hạn, khả năng chi trả vẫn là thách thức lớn nhất khi mặt bằng giá nhà vẫn duy trì ở mức cao trong bối cảnh nguồn cung vừa túi tiền còn hạn chế. Điều này khiến thanh khoản trên thị trường căn hộ và nhà ở thấp tầng có xu hướng chậm lại so với giai đoạn trước. Bên cạnh yếu tố lãi suất và tín dụng, việc hàng loạt quy hoạch và dự án hạ tầng lớn được công bố cũng khiến nhiều người mua có tâm lý thận trọng hơn, dành thời gian đánh giá những thay đổi về kết nối và tiềm năng phát triển của từng khu vực trước khi đưa ra quyết định.

Trong dài hạn, thị trường đang xuất hiện những nền tảng tích cực cho chu kỳ phát triển tiếp theo. Quy hoạch Thủ đô, quá trình mở rộng không gian đô thị cùng việc đẩy nhanh triển khai các tuyến vành đai, cầu và hệ thống giao thông kết nối đang tạo điều kiện để Hà Nội phát triển theo mô hình đa cực, mở rộng ra nhiều khu vực ngoài trung tâm. Khi hạ tầng được hoàn thiện, quỹ đất phát triển sẽ được mở rộng theo, tạo cơ hội hình thành các khu đô thị quy mô lớn với cơ cấu sản phẩm đa dạng hơn, thay vì tập trung chủ yếu vào các khu vực lõi như trước đây.

Đồng thời, sự quan tâm ngày càng lớn đối với nhà ở xã hội, nhà ở vừa túi tiền và đặc biệt là nhà ở cho thuê được kỳ vọng sẽ giúp thị trường phục vụ tốt hơn nhu cầu ở thực của người dân.

Savills nhận định rằng việc mở rộng quỹ đất, triển khai các dự án quy mô lớn và định hướng tín dụng riêng cho các phân khúc này có thể tạo thêm nguồn cung cho những nhóm đối tượng đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận nhà ở.

Trong tương lai, các mô hình phát triển tích hợp giữa nhà ở thương mại, nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu của người dân, đồng thời góp phần hỗ trợ sự phát triển bền vững của thị trường nhà ở Hà Nội.

*Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, Savills Hà Nội