Đã có 582 doanh nghiệp công bố lợi nhuận quý 3: Tăng 43,9% nhưng phân hóa mạnh

Đã có 582 doanh nghiệp niêm yết đại diện 27,3% vốn hóa toàn thị trường công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 43,9% so với cùng kỳ năm 2024 và tăng 13,3% so với quý 2/2025...

Tính đến ngày 27/10/2025, đã có 582 doanh nghiệp niêm yết đại diện 27,3% vốn hóa toàn thị trường công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 43,9% so với cùng kỳ năm 2024 và tăng 13,3% so với quý 2/2025, theo số liệu thống kê mới nhất từ FiinTrade.

Mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ dẫn dắt bởi Chứng khoán, Bất động sản (Phát triển & vận hành), Thiết bị điện, Bán lẻ, Thủy sản, Ô tô, Phân bón, Than.

Trong đó, với nhóm Ngân hàng, lợi nhuận sau thuế của 10/27 ngân hàng niêm yết tăng 24,8% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 3,8% so với quý liền kề trước đó, thấp hơn mức tăng trưởng chung của cả thị trường (43,9% so với cùng kỳ và +13,3% so với quý trước).

VPB ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật tăng 76,8% so với cùng kỳ năm ngoái, được thúc đẩy bởi tăng trưởng cho vay mạnh và lợi nhuận đột biến từ công ty con VPBankS - đơn vị đang chuẩn bị IPO.

Một số ngân hàng như TCB, ACB, LPB cho thấy cải thiện đáng kể về lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ, trong khi MBB tiếp tục ghi nhận mức giảm nhẹ. Nhóm ngân hàng quy mô nhỏ lại nổi bật với mức tăng trưởng lợi nhuận vượt trội, bao gồm PGB (+176,1%) và KLB (+194,9%) - cũng là hai cổ phiếu ghi nhận mức tăng giá mạnh trong 3 tháng gần đây, trái ngược với xu hướng điều chỉnh chung của nhóm ngân hàng.

Ở nhóm Phi tài chính: Lợi nhuận sau thuế quý 3/2025 của 530/1556 doanh nghiệp tăng 46,3% so với cùng kỳ 2024, tuy nhiên tăng trưởng có sự phân hóa mạnh trong nội bộ nhiều ngành.

Cụ thể, động lực chính đến từ một số doanh nghiệp đầu ngành như Phát triển & vận hành Bất động sản (KSF), Thiết bị điện (GEE), Bán lẻ (MWG), Thủy sản (ANV), Ô tô (SVC), Phân bón (DCM, DDV) và Than (HLC, THT).

Ở chiều ngược lại, Tiện ích, Du lịch & Giải trí, Hàng cá nhân & Gia dụng, Truyền thông ghi nhận sụt giảm so với cùng kỳ, dù cần lưu ý rằng nhiều doanh nghiệp đầu ngành vẫn chưa công bố hoặc đưa ra ước tính kết quả kinh doanh quý 3.

Với Công nghệ thông tin, doanh nghiệp đầu ngành FPT ghi nhận tăng trưởng chậm lại quý thứ 3 liên tiếp, đạt 17,1% so với cùng kỳ - mức thấp nhất trong 11 quý.

Riêng ngành Điện, 31/50 doanh nghiệp đại diện 44,5% vốn hóa ngành có lợi nhuận sau thuế giảm -4,1% so với cùng kỳ, chủ yếu do kết quả kém tích cực của nhóm Nhiệt điện POW, HND, QTP, PPC, trong khi Thủy điện tiếp tục duy trì tăng trưởng cao nhờ điều kiện thủy văn thuận lợi.

Còn theo số liệu thống kê từ Yuanta, cập nhật đến thời điểm hiện tại đã có 589/1594 doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025 và chiếm tỷ lệ vốn hóa 0,24% so với thị trường chung. Mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của thị trường đạt lần lượt 14,8% và 55,89% so với cùng kỳ, trong đó Dầu khí và Bất động sản là hai nhóm ngành tăng trưởng mạnh nhất cả về doanh thu và lợi nhuận sau thuế.

Trên thị trường toàn cầu, chỉ số S&P 500 đang báo cáo kết quả kinh doanh khả quan. Cả tỷ lệ các công ty trong S&P 500 báo cáo lợi nhuận bất ngờ tích cực lẫn quy mô của các khoản lợi nhuận bất ngờ đều cao hơn mức trung bình 10 năm.

Mùa kết quả kinh doanh quý 3/2025 tại Mỹ ghi nhận 87% doanh nghiệp vượt kỳ vọng, mức cao nhất nhiều năm và vượt xa trung bình lịch sử. Nhóm ngành mang tính chu kỳ như Materials, Energy và Industrials dẫn dắt mức vượt kỳ vọng, hàm ý triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ đang cải thiện, trong khi nhóm liên quan tiêu dùng ghi nhận diễn biến phân hóa.

Chứng khoán BSC đưa ra con số công ty thua lỗ trong quý 3 chiếm 15% và tăng trưởng âm chiếm 25%. 5/30 cổ phiếu VN30 tăng trưởng 35% so với quý trước trong khi 8/27 ngân hàng tăng 34,1%.

Kết quả kinh doanh công bố khá tích cực, dù vậy các cổ phiếu trong rổ VN30 và ngân hàng cải thiện lợi nhuận kém hơn thị trường. Công bố kết quả kinh doanh quý 3 cơ bản hoàn thành trong tuần tới và khả năng cao tăng trên 20% trong 4 quý liên tiếp, qua đó cải thiện mức định giá chung của thị trường.

"Mặc dù vậy, sẽ có sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu. Nhà đầu tư cân nhắc giảm thêm tỷ trọng nắm giữ trong phiên tăng điểm và mua lại ở phiên giảm điểm", BSC nhấn mạnh.