Đã có 582 doanh nghiệp công bố lợi nhuận quý 3: Tăng 43,9% nhưng phân hóa mạnh

Thu Minh

27/10/2025, 15:41

Đã có 582 doanh nghiệp niêm yết đại diện 27,3% vốn hóa toàn thị trường công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 43,9% so với cùng kỳ năm 2024 và tăng 13,3% so với quý 2/2025...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tính đến ngày 27/10/2025, đã có 582 doanh nghiệp niêm yết đại diện 27,3% vốn hóa toàn thị trường công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025, với tổng lợi nhuận sau thuế tăng 43,9% so với cùng kỳ năm 2024 và tăng 13,3% so với quý 2/2025, theo số liệu thống kê mới nhất từ FiinTrade. 

Mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ dẫn dắt bởi Chứng khoán, Bất động sản (Phát triển & vận hành), Thiết bị điện, Bán lẻ, Thủy sản, Ô tô, Phân bón, Than.

Trong đó, với nhóm Ngân hàng, lợi nhuận sau thuế của 10/27 ngân hàng niêm yết tăng 24,8% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 3,8% so với quý liền kề trước đó, thấp hơn mức tăng trưởng chung của cả thị trường (43,9% so với cùng kỳ và +13,3% so với quý trước).

VPB ghi nhận mức tăng trưởng nổi bật tăng 76,8% so với cùng kỳ năm ngoái, được thúc đẩy bởi tăng trưởng cho vay mạnh và lợi nhuận đột biến từ công ty con VPBankS - đơn vị đang chuẩn bị IPO.

Một số ngân hàng như TCB, ACB, LPB cho thấy cải thiện đáng kể về lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ, trong khi MBB tiếp tục ghi nhận mức giảm nhẹ. Nhóm ngân hàng quy mô nhỏ lại nổi bật với mức tăng trưởng lợi nhuận vượt trội, bao gồm PGB (+176,1%) và KLB (+194,9%) - cũng là hai cổ phiếu ghi nhận mức tăng giá mạnh trong 3 tháng gần đây, trái ngược với xu hướng điều chỉnh chung của nhóm ngân hàng.

VnEconomy

Ở nhóm Phi tài chính: Lợi nhuận sau thuế quý 3/2025 của 530/1556 doanh nghiệp tăng 46,3% so với cùng kỳ 2024, tuy nhiên tăng trưởng có sự phân hóa mạnh trong nội bộ nhiều ngành.

Cụ thể, động lực chính đến từ một số doanh nghiệp đầu ngành như Phát triển & vận hành Bất động sản (KSF), Thiết bị điện (GEE), Bán lẻ (MWG), Thủy sản (ANV), Ô tô (SVC), Phân bón (DCM, DDV) và Than (HLC, THT).

Ở chiều ngược lại, Tiện ích, Du lịch & Giải trí, Hàng cá nhân & Gia dụng, Truyền thông ghi nhận sụt giảm so với cùng kỳ, dù cần lưu ý rằng nhiều doanh nghiệp đầu ngành vẫn chưa công bố hoặc đưa ra ước tính kết quả kinh doanh quý 3.

Với Công nghệ thông tin, doanh nghiệp đầu ngành FPT ghi nhận tăng trưởng chậm lại quý thứ 3 liên tiếp, đạt 17,1% so với cùng kỳ - mức thấp nhất trong 11 quý.

Riêng ngành Điện, 31/50 doanh nghiệp đại diện 44,5% vốn hóa ngành có lợi nhuận sau thuế giảm -4,1% so với cùng kỳ, chủ yếu do kết quả kém tích cực của nhóm Nhiệt điện POW, HND, QTP, PPC, trong khi Thủy điện tiếp tục duy trì tăng trưởng cao nhờ điều kiện thủy văn thuận lợi.

Còn theo số liệu thống kê từ Yuanta, cập nhật đến thời điểm hiện tại đã có 589/1594 doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025 và chiếm tỷ lệ vốn hóa 0,24% so với thị trường chung. Mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của thị trường đạt lần lượt 14,8% và 55,89% so với cùng kỳ, trong đó Dầu khí và Bất động sản là hai nhóm ngành tăng trưởng mạnh nhất cả về doanh thu và lợi nhuận sau thuế.

Trên thị trường toàn cầu, chỉ số S&P 500 đang báo cáo kết quả kinh doanh khả quan. Cả tỷ lệ các công ty trong S&P 500 báo cáo lợi nhuận bất ngờ tích cực lẫn quy mô của các khoản lợi nhuận bất ngờ đều cao hơn mức trung bình 10 năm.

Mùa kết quả kinh doanh quý 3/2025 tại Mỹ ghi nhận 87% doanh nghiệp vượt kỳ vọng, mức cao nhất nhiều năm và vượt xa trung bình lịch sử. Nhóm ngành mang tính chu kỳ như Materials, Energy và Industrials dẫn dắt mức vượt kỳ vọng, hàm ý triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ đang cải thiện, trong khi nhóm liên quan tiêu dùng ghi nhận diễn biến phân hóa.

Chứng khoán BSC đưa ra con số công ty thua lỗ trong quý 3 chiếm 15% và tăng trưởng âm chiếm 25%.  5/30 cổ phiếu VN30 tăng trưởng 35% so với quý trước trong khi 8/27 ngân hàng tăng 34,1%.

Kết quả kinh doanh công bố khá tích cực, dù vậy các cổ phiếu trong rổ VN30 và ngân hàng cải thiện lợi nhuận kém hơn thị trường. Công bố kết quả kinh doanh quý 3 cơ bản hoàn thành trong tuần tới và khả năng cao tăng trên 20% trong 4 quý liên tiếp, qua đó cải thiện mức định giá chung của thị trường.

"Mặc dù vậy, sẽ có sự phân hóa mạnh giữa các nhóm cổ phiếu. Nhà đầu tư cân nhắc giảm thêm tỷ trọng nắm giữ trong phiên tăng điểm và mua lại ở phiên giảm điểm", BSC nhấn mạnh. 

Cổ phiếu trụ ép mạnh, VN-Index lao dốc cuối phiên

Cổ phiếu trụ ép mạnh, VN-Index lao dốc cuối phiên

Diễn biến thị trường chiều nay xấu đi đáng kể, đặc biệt trong nhóm cổ phiếu blue-chips và các mã vốn hóa hàng đầu. Sau khi thất bại trong việc chinh phục mốc 1700 điểm buổi sáng, VN-Index đã bốc hơi tới 30,64 điểm (-1,82%) và đóng cửa ở giá thấp nhất ngày.

Tuổi 18 với vị thế hàng đầu về công nghệ,

Tuổi 18 với vị thế hàng đầu về công nghệ, "điểm danh" những sản phẩm tiên phong DNSE đang sở hữu

Tròn 18 năm phát triển, trong đó 5 năm “lột xác” với mô hình fintech chứng khoán, DNSE bước vào tuổi “chín muồi” với vị thế tiên phong trong chứng khoán số, sở hữu những sản phẩm đột phá, đặt nền móng cho kỷ nguyên đầu tư thông minh tại Việt Nam.

Nhật Bản chính thức có stablecoin đồng yên đầu tiên

Nhật Bản chính thức có stablecoin đồng yên đầu tiên

Ngày 27/10, công ty khởi nghiệp Nhật Bản JPYC ra mắt stablecoin đầu tiên neo theo đồng yên Nhật (JPYC), được bảo chứng bằng tiền tiết kiệm trong nước và trái phiếu chính phủ Nhật Bản (JGB)...

Lạm phát trong tầm kiểm soát, Fed gần như chắc chắn sẽ hạ lãi suất trong tuần này

Lạm phát trong tầm kiểm soát, Fed gần như chắc chắn sẽ hạ lãi suất trong tuần này

Với lạm phát thấp hơn so với kỳ vọng, Fed được dự báo sẽ giảm lãi suất trong cuộc họp diễn ra trong hai ngày thứ Ba và thứ Tư tuần này...

Thị trường tiếp tục giằng co, cầu bắt đáy giao dịch chậm

Thị trường tiếp tục giằng co, cầu bắt đáy giao dịch chậm

Những thông tin mới về đàm phán thương mại với Hoa Kỳ cuối tuần qua đã không kích thích được dòng tiền hưng phấn hơn trong phiên đầu tuần. Nhà đầu tư vẫn chọn chiến lược mua thụ động và thận trọng. Giao dịch chủ yếu ở vùng giá đỏ với thanh khoản khá thấp.

Multimedia
Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 43-2025

40 công việc dễ bị AI thay thế nhất

Thế giới

40 công việc dễ bị AI thay thế nhất

Những nền kinh tế có nhiều triệu phú nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế có nhiều triệu phú nhất năm 2025

1

Nhật Bản chính thức có stablecoin đồng yên đầu tiên

Kinh tế số

2

[Video]: Mưa lớn gây chia cắt nhiều khu vực miền núi Quảng Trị

Dân sinh

3

Doanh nghiệp nỗ lực bình ổn giá những tháng cuối năm

Thị trường

4

Lạm phát trong tầm kiểm soát, Fed gần như chắc chắn sẽ hạ lãi suất trong tuần này

Thế giới

5

Bị phương Tây siết trừng phạt, Nga hạ lãi suất lần thứ tư liên tiếp

Thế giới

