Tín hiệu kém tích cực đến từ thanh khoản tăng mạnh khi VN-Index điều chỉnh

Thanh khoản 2 tuần vừa qua duy trì trên ngưỡng 40.000 tỷ đồng toàn thị trường là mức khá cao, tuy vậy mức thanh khoản này được tạo ra ở 2 tuần điều chỉnh từ ngưỡng 1.800 điểm của thị trường, đó là tín hiệu không tích cực.

Chỉ số VN-Index ngược dòng chứng khoán thế giới trong 2 tuần vừa qua, dù đã có thời điểm tiệm cận ngưỡng 1.800 điểm sau khi bứt phá khỏi vùng tích lũy 1.600 – 1.700 điểm.

Nhận định về xu hướng thị trường tuần này, ông Nguyễn Thế Minh, Giám đốc phân tích nghiên cứu khách hàng cá nhân của Chứng khoán Yuanta cho rằng xu hướng dài hạn tăng trưởng vẫn ở mức tích cực.

Margin tiếp tục xác lập đỉnh kỷ lục mới trong quý 3/2025 vừa qua cùng với chỉ số VN-Index xác lập mức đỉnh kỷ lục mới. Tuy nhiên, mức tăng trưởng dư nợ chỉ đạt mức 69,47% so với cùng kỳ thấp hơn mức tăng trưởng dư nợ quý 2/2021 (137%) và tỷ lệ margin/vốn chủ sở hữu ở mức 1,1 lần thấp hơn mức tối đa 2 lần và mức đỉnh lịch sử 2021 (1,5 lần).

Như vậy, mặc dù quy mô margin ở mức cao nhưng các tỷ lệ margin hiện vẫn chưa ở mức quá “nóng” so với trong lịch sử và mở ra dư địa tăng trưởng vẫn còn.

Cập nhật đến thời điểm hiện tại đã có 589/1594 doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025 và chiếm tỷ lệ vốn hóa 0,24% so với thị trường chung. Mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận sau thuế của thị trường đạt lần lượt 14,8% và 55,89% so với cùng kỳ, trong đó Dầu khí và Bất động sản là hai nhóm ngành tăng trưởng mạnh nhất cả về doanh thu và Lợi nhuận sau thuế.

Mặc dù vậy, theo nhận định của Chứng khoán MBS, một số yếu tố rủi ro cũng bắt đầu xuất hiện, đòi hỏi nhà đầu tư cần thận trọng trong chiến lược giao dịch cho giai đoạn cuối năm.

Trong kịch bản cơ sở, MBS cho rằng xu hướng chủ đạo của thị trường nhiều khả năng sẽ quay lại trạng thái dao động sideway như đã diễn ra trong 2 tháng qua. Các điểm nhấn chính nhà đầu tư cần lưu ý:

Thứ nhất, trạng thái “lệch pha” giữa chỉ số VN-Index và mặt bằng cổ phiếu cho đến phần lớn danh mục của nhà đầu tư vẫn đang diễn ra khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng. Đáng chú ý, kể cả thị trường tăng thì đa phần danh mục của nhà đầu tư vẫn bị thiệt hại.

Ngay cả trong 4 phiên thị trường tăng từ ngưỡng 1.700 điểm lên gần 1.800 điểm thì vẫn có rất nhiều nhóm cổ phiếu không những không tăng mà còn giảm như: Chứng khoán, Xây dựng và Vật liệu xây dựng, Đầu tư công, Viettel, Công nghệ, … chỉ có một số ít các nhóm cổ phiếu ở trên tàu cũng VN-Index như: Vingroup, Bất động sản, Bán lẻ, Thực phẩm, …

Cho tới thời điểm hiện tại, chỉ số VN-Index đã điều chỉnh gần 10% từ đỉnh đến mức thấp nhất trong tuần vừa qua và giảm hơn -6% theo mức giá đóng cửa nhưng một số nhóm cổ phiếu được nhà đầu tư hay giao dịch có mức giảm mạnh như: Chứng khoán (-14,5%), Xây dựng và Vật liệu xây dựng (-8,9%), Bất động sản (-8,4%), …

Kể từ đầu năm, chỉ số VN-Index tăng 417 điểm (+32,9%), trong đó nhóm Vingroup đóng góp +242 điểm (+58%), nếu loại trừ tác động từ nhóm Vingroup, chỉ số VN-Index hiện ở mức 1.440 điểm.

Thứ hai, thanh khoản 2 tuần vừa qua duy trì trên ngưỡng 40.000 tỷ đồng toàn thị trường là mức khá cao, chỉ sau vùng đỉnh từ đầu tháng 8 đến giữa tháng 9 vừa qua, tuy vậy mức thanh khoản này được tạo ra ở 2 tuần điều chỉnh từ ngưỡng 1.800 điểm của thị trường, đó là tín hiệu không tích cực.

Theo yếu tố mùa vụ, thông thương giai đoạn cuối năm tài chính, thanh khoản thị trường thường giảm, bên cạnh đó việc khối ngoại vẫn duy trì mạch bán ròng khá mạnh cũng làm kìm hãm dòng tiền trong nước.

Thứ ba, về kỹ thuật, phiên giảm gần -100 điểm (ngày 20/10) có thể đánh dấu một bước ngoặt của thị trường, khiến nỗ lực vượt vùng tích lũy cũ trong bối cảnh hiện tại trở nên khó khăn hơn. Lúc này, vùng 1.700 điểm đóng vai trò kháng cực mạnh đối với thị trường, kể cả thị trường có vượt qua trong phiên dưới tác động từ cổ phiếu trụ thì sức lan tỏa lúc này cũng sẽ giảm khi đà phần cổ phiếu thường và cổ phiếu trụ đang có sự lệch pha.

VN-Index hiện đang bị kẹp giữa MA20 và MA50, phục hồi gần 40% kể từ đáy nhưng đa phần cổ phiếu phục hồi kém hơn. Trong kịch bản thận trọng, các nhịp test cung về vùng cận dưới vùng tích lũy vẫn có khả năng xảy ra trong tuần tới. Việc tham chiếu chỉ số lúc này vẫn gây “ảo giác” và không phải là chỉ báo đáng tin cậy để mở các vị thế đối với cổ phiếu cụ thể.

Thứ tư, các yếu tố tác động, kết quả kinh doanh Q3/2025, giải ngân đầu tư công; Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV. Fed phát tín hiệu giảm thêm lãi suất, căng thẳng Mỹ - Trung âm ỉ nóng trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh vào tuần tới.

Thứ năm, về rủi ro đối với thị trường: Tỷ giá, lãi suất liên ngân hàng, Ngân hàng đồng loạt tăng lãi suất tiết kiệm trước áp lực thanh khoản cuối năm.

Với việc lệnh pha giữa chỉ số VN-Index với đa phần các cổ phiếu, cùng với xu hướng sideway cho đến điều chỉnh để test cung, nhà đầu tư không nên mua đuổi trong các phiên tăng. Tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn bị lãng quên hoặc cổ phiếu ngách như: Viettel, bên cạnh nhóm Vingroup, Bán lẻ, hoặc nhóm cổ phiếu hàng hóa như: Dầu khí, hóa chất, …