Đã có 641 doanh nghiệp báo lợi nhuận quý 1/2026: Tăng mạnh 36,5%, tài chính hụt hơi
Thu Minh
04/05/2026, 16:27
Nhóm tài chính ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đạt +14,3% so với cùng kỳ trong quý 1/2026, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của toàn thị trường (+36,5%) và kém xa nhóm phi tài chính (+77,2%).
Tính đến ngày 29/04/2026, đã có 641 ngân hàng và doanh nghiệp niêm yết, đại diện cho 83,3% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 1/2026, theo thống kê từ FiinTrade.
Lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước, đạt +36,5% phản ánh xu hướng tăng trưởng vẫn tích cực dù động lực đang dần thu hẹp và sự phân hóa giữa các nhóm ngành ngày càng rõ nét.
Nhóm tài chính ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đạt +14,3% so với cùng kỳ trong quý 1/2026, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của toàn thị trường (+36,5%) và kém xa nhóm phi tài chính (+77,2%).
Đà tăng trưởng của nhóm tài chính có dấu hiệu chững lại khi các động lực hỗ trợ không còn mạnh như giai đoạn trước. Trong đó, ngành ngân hàng chịu áp lực từ biên lãi ròng (NIM) thu hẹp và tăng trưởng tín dụng chậm lại. Lợi nhuận sau thuế quý 1/2026 của 26/27 ngân hàng, đại diện cho 99,6% vốn hóa toàn ngành, chỉ tăng +14% so với cùng kỳ, đánh dấu mức tăng thấp nhất trong 9 quý gần đây.
Tăng trưởng lợi nhuận giảm tốc tại các ngân hàng lớn như VCB, BID, TCB, MBB, HDB, trong khi một số ngân hàng ghi nhận suy giảm lợi nhuận như STB, LPB, EIB. Đáng chú ý, lợi nhuận thực tế của STB thấp hơn đáng kể so với mức ước tính ban lãnh đạo đưa ra tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) hơn một tuần trước. Ở chiều ngược lại, CTG ghi nhận tăng trưởng tích cực nhờ giảm trích lập dự phòng, cùng với VPB và một số ngân hàng quy mô nhỏ như ABB, BVB.
Ngành chứng khoán chịu ảnh hưởng khi thanh khoản thị trường chưa phục hồi rõ nét, khiến hoạt động môi giới và tự doanh kém tích cực.
Ở nhóm phi tài chính, bất động sản dân cư trở thành điểm nhấn khi lợi nhuận sau thuế của 29/84 doanh nghiệp, đại diện khoảng 80% vốn hóa ngành, tăng gần 8 lần so với cùng kỳ năm trước, dẫn dắt bởi VHM, KDH, PDR, SJS, HDC.
Trong khi đó, ngành bán lẻ ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng +77,5% so với cùng kỳ, nhờ doanh thu phục hồi đi cùng với cải thiện biên lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT), nổi bật tại MWG, FRT, PET, trong khi DGW có thêm đóng góp đáng kể từ thu nhập tài chính.
Ở chiều ngược lại, một số ngành như hóa chất, chăn nuôi, dệt may và đường ghi nhận lợi nhuận sau thuế suy giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do mức độ bao phủ dữ liệu vẫn còn hạn chế, các đánh giá đối với những ngành này hiện chưa phản ánh đầy đủ xu hướng trong quý 1/2026.
Hai kịch bản lạm phát cho cả năm 2026
14:29, 04/05/2026
Mùa Đại hội cổ đông 2026: Ngân hàng và Bất động sản mục tiêu lợi nhuận bùng nổ, Tiêu dùng chững lại
Blog chứng khoán: Chỉ số không đồng nghĩa với cơ hội
Ảnh hưởng của các cổ phiếu vốn hóa lớn dẫn dắt đang khiến VNI “mệt mỏi” ở vùng đình cũ. Tuy nhiên nếu như chỉ số không đại diện cho xu hướng chung của cổ phiếu thì VNI cũng không đồng nghĩa với cơ hội.
Khối ngoại bán ròng gần 14.000 tỷ trong tháng 4 khi FTSE Russell xác nhận nâng hạng
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 13.755,4 tỷ đồng, trong đó riêng giao dịch khớp lệnh ghi nhận mức bán ròng 7.379,4 tỷ đồng trong tháng 4 vừa qua...
Dòng tiền chọn lọc, thị trường phân hóa tích cực
Ảnh hưởng tiêu cực của các cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục hạn chế cơ hội đột phá của VN-Index. Tuy nhiên dòng tiền không nghỉ, vẫn đang tìm kiếm cơ hội trong bối cảnh cổ phiếu vẫn phân hóa sức mạnh.
VCBS thay đổi địa điểm Trụ sở chính Công ty
Ngày 29/4/2026, VCBS dời trụ sở chính về Vincom Center Bà Triệu theo giấy phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Sự kiện đánh dấu bước tiến mới nhằm nâng tầm không gian làm việc chuyên nghiệp, hiện đại tại vị trí đắc địa ngay giữa trung tâm Thủ đô.
Tỷ phú Ray Dalio khuyên phân bổ 15% vốn vào vàng
Khuyến nghị nhà đầu tư phân bổ vốn vào vàng đã được ông Dalio đưa ra từ lâu...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: