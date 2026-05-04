Đã có 641 doanh nghiệp báo lợi nhuận quý 1/2026: Tăng mạnh 36,5%, tài chính hụt hơi

Tính đến ngày 29/04/2026, đã có 641 ngân hàng và doanh nghiệp niêm yết, đại diện cho 83,3% vốn hóa toàn thị trường, công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 1/2026, theo thống kê từ FiinTrade.

Lợi nhuận sau thuế toàn thị trường tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước, đạt +36,5% phản ánh xu hướng tăng trưởng vẫn tích cực dù động lực đang dần thu hẹp và sự phân hóa giữa các nhóm ngành ngày càng rõ nét.

Nhóm tài chính ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận sau thuế đạt +14,3% so với cùng kỳ trong quý 1/2026, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của toàn thị trường (+36,5%) và kém xa nhóm phi tài chính (+77,2%).

Đà tăng trưởng của nhóm tài chính có dấu hiệu chững lại khi các động lực hỗ trợ không còn mạnh như giai đoạn trước. Trong đó, ngành ngân hàng chịu áp lực từ biên lãi ròng (NIM) thu hẹp và tăng trưởng tín dụng chậm lại. Lợi nhuận sau thuế quý 1/2026 của 26/27 ngân hàng, đại diện cho 99,6% vốn hóa toàn ngành, chỉ tăng +14% so với cùng kỳ, đánh dấu mức tăng thấp nhất trong 9 quý gần đây.

Tăng trưởng lợi nhuận giảm tốc tại các ngân hàng lớn như VCB, BID, TCB, MBB, HDB, trong khi một số ngân hàng ghi nhận suy giảm lợi nhuận như STB, LPB, EIB. Đáng chú ý, lợi nhuận thực tế của STB thấp hơn đáng kể so với mức ước tính ban lãnh đạo đưa ra tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) hơn một tuần trước. Ở chiều ngược lại, CTG ghi nhận tăng trưởng tích cực nhờ giảm trích lập dự phòng, cùng với VPB và một số ngân hàng quy mô nhỏ như ABB, BVB.

Ngành chứng khoán chịu ảnh hưởng khi thanh khoản thị trường chưa phục hồi rõ nét, khiến hoạt động môi giới và tự doanh kém tích cực.

Ở nhóm phi tài chính, bất động sản dân cư trở thành điểm nhấn khi lợi nhuận sau thuế của 29/84 doanh nghiệp, đại diện khoảng 80% vốn hóa ngành, tăng gần 8 lần so với cùng kỳ năm trước, dẫn dắt bởi VHM, KDH, PDR, SJS, HDC.

Trong khi đó, ngành bán lẻ ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng +77,5% so với cùng kỳ, nhờ doanh thu phục hồi đi cùng với cải thiện biên lợi nhuận trước lãi vay và thuế (EBIT), nổi bật tại MWG, FRT, PET, trong khi DGW có thêm đóng góp đáng kể từ thu nhập tài chính.

Ở chiều ngược lại, một số ngành như hóa chất, chăn nuôi, dệt may và đường ghi nhận lợi nhuận sau thuế suy giảm so với cùng kỳ. Tuy nhiên, do mức độ bao phủ dữ liệu vẫn còn hạn chế, các đánh giá đối với những ngành này hiện chưa phản ánh đầy đủ xu hướng trong quý 1/2026.