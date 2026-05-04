Trang chủ Chứng khoán

Danh mục 7 cổ phiếu tiềm năng tăng giá vượt 50%

Thu Minh

04/05/2026, 14:28

3 trong số 7 cổ phiếu khuyến nghị trong danh mục tháng 5 do MBS đưa ra, có tới 3 cổ phiếu tiềm năng tăng giá vượt 50%...

Ảnh minh họa.

Nhận định về xu hướng vĩ mô và triển vọng thị trường chứng khoán trong nước, Chứng khoán MBS nhấn mạnh: Không có sự kiện vĩ mô lớn đột biến đã công bố, nhưng đây là tháng chuyển tiếp và sau các phiên họp Quốc hội đầu năm: Quốc hội khóa 16, lãnh đạo mới...

Những yếu tố này thường hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư dài hạn, đặc biệt nhóm ngân hàng, xây dựng, bất động sản và xuất khẩu. 

Tính đến ngày 24/4/2026, đã có 431 ngân hàng và doanh nghiệp niêm yết đại diện 28,9% vốn hóa toàn thị trường đã công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 1/2026, với lợi nhuận sau thuế tiếp đà tăng trưởng cao so với cùng kỳ, đạt +34,2% so với cùng kỳ.

Nhận định thị trường, MBS cho rằng trong kịch bản cơ sở, sau nhịp hồi phục hơn 5 tuần liên tiếp, chỉ số VN-Index có khả năng vượt ngưỡng 1.900 điểm, đây cũng là vùng đỉnh cũ hồi đầu năm 2026, tuy vậy thị trường có thể rơi vào nhịp điều chỉnh trên diện rộng khi dòng tiền đang co cụm ở một vài cổ phiếu riêng lẻ.

Về kỹ thuật, vùng hỗ trợ cho nhịp điều chỉnh ở khu vực 1.780 – 1.800 điểm. Sau mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 1/2026, thị trường đi vào vùng trũng thông tin ở tháng 5, bối cảnh chỉ số đi lên nhưng danh mục đa phần thua lỗ hoặc đang bị bỏ lại phía sau và dòng tiền đứng ngoài đang tạo sự phân kỳ đối với chỉ số.

Đây không phải là dấu hiệu kết thúc xu hướng tăng mà là nhịp nghỉ cần thiết để tích lũy động năng cho quá trình vượt đỉnh 1.900 điểm trong dài hạn.

Dựa trên những nhận định này, MBS lựa chọn danh mục cổ phiếu tiêu biểu cho tháng 5 gồm : CTG, VPB, FPT, HPG, MSN, FOX, KBC.

CTG tiềm năng tăng giá 56% dựa trên kết quả kinh doanh duy trì khả quan trong quý 1/2026. Có thể xuất hiện lợi nhuận đột biến từ việc thanh lý Vietinbank Tower. Định giá vẫn còn rẻ so với nhóm ngân hàng tương đương dù chất lượng tài sản và hiệu quả sinh lời vượt trội. Nhu cầu gia tăng CAR hàm chứa các câu chuyện bán vốn trong tương lai.

VPB tiềm năng tăng giá 57%: Lợi nhuận trước thuế quý 1/2026 tăng trưởng khả quan 58% so với cùng kỳ và đạt 20% kế hoạch đề ra, với mức tăng trưởng tín dụng đạt 10%, gấp gần 3 lần so với tăng trưởng chung của hệ thống.

Lợi nhuận trước thuế cả năm được kỳ vọng tiếp tục được hỗ trợ bởi mức tăng trưởng tín dụng cao giúp bù đắp mức giảm NIM, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ, thu nợ ngoại bảng và tiết giảm chi phí. P/B dự phóng năm 2026 ở mức 1.0, thấp hơn 21% so với P/B bình quân 3 năm trở lại đây, trong khi ROE và chất lượng tài sản kỳ vọng liên tục cải thiện trong giai đoạn 2026-2027.

FPT kỳ vọng tăng 51%: Kết quả kinh doanh quý 1/2026 vẫn đang thể hiện sự khó khăn của mảng Công nghệ Thông tin nước ngoài với doanh thu ghi nhận thấp và biên lợi nhuận có xu hướng thu hẹp. Ở mặt tích cực, tăng trưởng backlog vẫn duy trì tốt đạt 22% so với cùng kỳ. Mặt khác, mảng Công nghệ thông tin trong nước ghi nhận sự cải thiện rõ rệt khi nhà máy AI Factory tại Việt Nam hoạt động hiệu quả, tỷ lệ lấp đầy cao ~70-80% và đã hòa vốn từ tháng 12/2025.

Mức giá hiện tại tương ứng P/E 2026-27 11.1x, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 5 năm (20.6x) trong khi duy trì tăng trưởng kép lợi nhuận ròng 17% trong 2026-27. Định giá hiện tại cơ bản đã phản ánh một phần các rủi ro doanh nghiệp gặp phải, theo đó, rủi ro giảm giá không lớn, MBS đặc biệt đề cao yếu tố định giá của FPT trong bối cảnh thị trường biến động khó lường.

HPG tiềm năng 2%: Lợi nhuận ròng trong quý 1/26 tăng trưởng 170% so với cùng kỳ nhờ mảng thép tăng trưởng 35% so với cùng kỳ và khoản lãi gần 4.000 tỷ đồng từ thoái vốn khu công nghiệp Phố Nối. Giá thép phục hồi ngay từ Q1/26 nhờ nhu cầu tiêu thụ tích cực và áp lực từ thép Trung Quốc hạ nhiệt. Mức định giá PE forward năm 2026 dự kiến 9.3 (thấp hơn mức 12.5 trong những chu kì tăng trưởng của ngành thép). P/B 2026 hiện tại khoảng 1.5 (thấp hơn khoảng 20% so với mức trung bình của chu kì tăng trưởng).

KBC tiềm năng 17%: KBC được chấp thuận đầu tư nhiều dự án Khu công nghiệp và Khu đô thị mới. Khu đô thị Tràng Cát đạt được nhiều bước tiến quan trọng về pháp lý, đã hoàn thiện giấy phép đầu tư và tiền sử dụng đất. KBC đang san lấp và xây dựng cơ sở hạ tầng, dự kiến bán buôn 20 ha trong năm 2026-27. Đón đầu xu thế thu hút dòng vốn FDI vào lĩnh vực công nghệ cao, KBC mở rộng hợp tác với đối tác FDI mới...

MSN tiềm năng 32%: Q1/26, tổng doanh thu thuần ghi nhận 24,020 tỷ đồng +27% lợi nhuận ròng ghi nhận 1.246 tỷ đồng (+216%), cao hơn 9% so với dự phóng. Năm 2026 ghi nhận sự tăng trưởng ổn định từ mảng MCH khi nhận được sự hỗ trợ đắc lực từ việc đẩy mạnh được sản phẩm tiêu thụ theo quy mô mở cửa hàng mới của WCM cùng hệ thống phân phối đã đi vào ổn định.

Bên cạnh đấy, 2 mảng tiếp tục tăng trưởng vượt bậc là WCM (đến từ quy mô mở rộng cửa hàng) và MSR hưởng lợi lớn từ căng thẳng địa chính trị, giúp cho giá bán tăng mạnh, trong bối cảnh sản lượng bán vẫn tốt. Cùng với thu nhập khả quan từ TCB, kỳ vọng lợi nhuận ròng tăng tưởng 33% so với cùng kỳ.

FOX tiềm năng 19%: Đại hội cổ đông thể hiện quyết tâm tăng trưởng cao, doanh thu và lợi nhuận trước thuế lần lượt 12,8% và 16,9% so với cùng kỳ, trong đó nhấn mạnh vai trò của Bộ Công An trong việc kiến thiết nhiều nguồn việc mới trong mảng Viễn Thông, Data Center, Camera an ninh.

Không lo “Sell in May”, xác suất tăng điểm trong tháng 5 vẫn cao?

09:09, 04/05/2026

Không lo "Sell in May", xác suất tăng điểm trong tháng 5 vẫn cao?

VN-Index chịu áp lực điều chỉnh trong tuần tới?

08:16, 01/05/2026

Tăng trưởng GDP 2 chữ số, nhu cầu điện cũng tăng trưởng kép, cổ phiếu nào tiềm năng nhất?

07:44, 30/04/2026

Tăng trưởng GDP 2 chữ số, nhu cầu điện cũng tăng trưởng kép, cổ phiếu nào tiềm năng nhất?

Thị trường sẽ duy trì phân hóa khi VN-Index điều chỉnh

Thị trường sẽ duy trì phân hóa khi VN-Index điều chỉnh

Theo thống kê, thanh khoản toàn thị trường tháng 4 chỉ còn 26.300 tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ đầu năm (theo tháng).

VN-Index tiếp tục gặp khó vì trụ, dòng tiền mua mạnh cổ phiếu vừa và nhỏ

VN-Index tiếp tục gặp khó vì trụ, dòng tiền mua mạnh cổ phiếu vừa và nhỏ

Từ mức tăng đối đa 1,22% (+22,1 điểm), VN-Index đã đánh mất gần như toàn bộ thành quả khi chốt phiên sáng chỉ còn +0,08% (+1,56 điểm). VIC và VHM đảo chiều mạnh đã gây áp lực lớn lên chỉ số. Dù vậy độ rộng tích cực cho thấy các cổ phiếu còn lại vẫn đang xuất hiện dòng tiền mua tốt.

Không lo "Sell in May", xác suất tăng điểm trong tháng 5 vẫn cao?

Không lo “Sell in May”, xác suất tăng điểm trong tháng 5 vẫn cao?

Thống kê trên chỉ số VN-Index, kết quả cho thấy xác suất tăng điểm vẫn cao trên 50%, đặc biệt hiệu ứng tháng 4 trên 5% thường ảnh hưởng tiếp tục tích cực trong tháng 5.

KIS: Ưu đãi phí 0,1%, tặng cổ phiếu cho nhà đầu tư quay lại giao dịch

KIS: Ưu đãi phí 0,1%, tặng cổ phiếu cho nhà đầu tư quay lại giao dịch

Chứng khoán KIS triển khai chương trình ưu đãi phí giao dịch chỉ 0,1% trên nền tảng app iKIS, đồng thời tặng cổ phiếu miễn phí dựa trên giá trị giao dịch tích lũy.

Áp lực giảm giá vàng trong ngắn hạn còn lớn?

Áp lực giảm giá vàng trong ngắn hạn còn lớn?

Giới phân tích nhận định chừng nào cuộc chiến ở Vùng Vịnh chưa kết thúc, áp lực giảm đối với giá vàng vẫn còn lớn...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

