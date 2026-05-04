Hai kịch bản lạm phát cho cả năm 2026

Trong kịch bản cơ sở (70%), KBSV duy trì dự báo giá dầu Brent bình quân năm 2026 dao động quanh mức 85–95 USD/thùng, CPI bình quân năm 2026 tăng 4,8%, cao hơn mục tiêu kiểm soát lạm phát của Chính phủ ở mức 4,5%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4/2026 tăng 0,84% so với tháng trước, tăng 3,31% so với cuối năm 2025 và tăng 5,46% so với cùng kỳ năm trước.

Bình quân 4 tháng đầu năm, CPI tăng 3,99%. Trong đó, áp lực lạm phát trong tháng 4 chủ yếu đến từ: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 5,2%, do chi phí nhiên liệu và chi phí quản lý gia tăng; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 7,9%, do giá gas, dầu hỏa và vật liệu xây dựng tăng theo chi phí năng lượng và vận chuyển; và nhóm giao thông tăng 11,0%, phản ánh việc giá nhiên liệu trong nước tăng, dù được kìm hãm một phần nhờ Chính phủ tiếp tục áp dụng các biện pháp bình ổn giá xăng dầu.

Chứng khoán KBSV đánh giá rằng lạm phát bình quân 4 tháng đầu năm vẫn chưa vượt ngưỡng mục tiêu của Chính phủ (4,5%), tuy nhiên lạm phát theo tháng đã cho thấy áp lực giá gia tăng đáng kể do giá năng lượng leo thang, đồng thời tạo ra tác động lan tỏa đến chi phí vận chuyển, sản xuất và giá đầu vào của nhiều nhóm hàng hóa, dịch vụ.

Trong giai đoạn từ tháng 4 đến đầu tháng 5/2026, nhiều tổ chức quốc tế đã điều chỉnh tăng mạnh dự báo giá dầu Brent crude oil. Cụ thể, U.S. Energy Information Administration nâng dự báo giá dầu Brent bình quân năm 2026 lên 96 USD/thùng, từ mức dự báo trước đó là 79 USD/thùng. Goldman Sachs nâng dự báo giá dầu Brent quý 4/2026 (Q4/2026) lên 90 USD/thùng, từ mức 83 USD/thùng trước đó.

Trong khi đó, Morgan Stanley dự báo giá dầu Brent đạt 110 USD/thùng trong quý 2/2026 (Q2/2026) và 100 USD/thùng trong quý 3/2026 (Q3/2026). Những điều chỉnh này cho thấy các tổ chức quốc tế đang đánh giá cao rủi ro thắt chặt nguồn cung dầu trong năm 2026.

Trong kịch bản cơ sở (70%), KBSV duy trì dự báo giá dầu Brent bình quân năm 2026 dao động quanh mức 85–95 USD/thùng do tác động từ nguồn cung thắt chặt. Đồng thời, dự báo CPI bình quân năm 2026 tăng 4,8%, cao hơn mục tiêu kiểm soát lạm phát của Chính phủ ở mức 4,5%.

Tuy vậy, mức này vẫn nằm trong vùng chấp nhận được và chưa tạo áp lực quá lớn lên ổn định kinh tế vĩ mô, qua đó vẫn để lại dư địa cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam linh hoạt trong điều hành chính sách tiền tệ trong năm 2026.

Trong kịch bản tiêu cực (30%), với giả định giá dầu Brent bình quân năm 2026 ở mức 100 USD/thùng, KBSV dự báo lạm phát bình quân năm 2026 của Việt Nam sẽ ở mức 5,4%, qua đó tạo áp lực lớn lên ổn định kinh tế vĩ mô và làm thu hẹp đáng kể dư địa điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước trong năm 2026.