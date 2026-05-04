Thứ Hai, 04/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Mùa Đại hội cổ đông 2026: Ngân hàng và Bất động sản mục tiêu lợi nhuận bùng nổ, Tiêu dùng chững lại

Thu Minh

04/05/2026, 14:29

Nhóm ngân hàng, bất động sản, dịch vụ tài chính, nguyên vật liệu và công nghệ thông tin đều đặt kế hoạch NPATMI tăng trưởng hai chữ số. Trong đó, ngân hàng và bất động sản tiếp tục kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng mạnh.

Nguồn: Mirae Asset.
Nguồn: Mirae Asset.

Đà tăng của VN-Index trong tháng 4 chủ yếu đến từ nhóm Vingroup, trong đó VIC và VHM lần lượt đóng góp 129 điểm và 27 điểm trong tổng mức tăng 179,6 điểm của VN-Index. Diễn biến này được hỗ trợ bởi các thông tin tích cực liên quan đến kế hoạch kinh doanh năm 2026 và kết quả kinh doanh quý 1 tăng trưởng mạnh.

Ngoài ra, việc các ngân hàng đồng thuận giảm lãi suất ngay sau cuộc họp ngày 9/4 với Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng góp phần cải thiện tâm lý chung của thị trường trong tháng 4.

Chứng khoán Mirae Asset vừa thực hiện thống kê từ các kỳ Đại hội đồng cổ đông của nhóm doanh nghiệp niêm yết trên sàn. Tổng hợp cho thấy,  lợi nhuận sau thuế sau lợi ích cổ đông thiểu số (NPATMI) kế hoạch của các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) được kỳ vọng tăng trưởng 16% so với mức thực hiện năm 2025, chậm lại so với tốc độ tăng trưởng của năm 2025 (+28% so với cùng kỳ năm trước).

Trong đó, nhóm ngân hàng, bất động sản, dịch vụ tài chính, nguyên vật liệu và công nghệ thông tin đều đặt kế hoạch NPATMI tăng trưởng hai chữ số. Trong đó, ngân hàng và bất động sản tiếp tục kỳ vọng duy trì đà tăng trưởng mạnh.

Cụ thể, ngành ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2026 khoảng 15%, thấp hơn mức 19,07% của năm 2025. 

Đối với bất động sản nhà ở, các động lực hỗ trợ đến từ việc tháo gỡ nút thắt pháp lý, cải thiện tính minh bạch của thị trường, cùng các chính sách thúc đẩy phân khúc nhà ở giá hợp lý và nhà ở xã hội. Với bất động sản khu công nghiệp, xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng trong bối cảnh rủi ro địa chính trị vẫn hiện hữu, chính sách thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và nỗ lực cải thiện hạ tầng kết nối tiếp tục là yếu tố hỗ trợ. Mô hình “khu công nghiệp xanh” cũng đang nổi lên như một xu hướng đáng chú ý. Đáng chú ý, nhóm Vingroup gồm VIC và VHM đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2026 tăng lần lượt 216% và 38% so với năm 2025.

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2026, phần lớn các công ty chứng khoán đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua phát hành riêng lẻ hoặc chào bán quyền mua cho cổ đông hiện hữu. Thị trường cũng kỳ vọng vào khả năng tái định giá và cải thiện thanh khoản khi Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp bởi FTSE Russell. Phần lớn các công ty chứng khoán đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2026 tăng trên 20% so với mức thực hiện năm 2025.

Nhóm vật liệu xây dựng được kỳ vọng hưởng lợi từ siêu chu kỳ đầu tư hạ tầng, với vốn đầu tư công giai đoạn 2026–2030 dự kiến đạt 8,22 triệu tỷ đồng, tăng 158% so với giai đoạn 2021–2025, cùng với sự phục hồi của thị trường bất động sản. Các doanh nghiệp sở hữu lợi thế về quy mô và chuỗi sản xuất được đánh giá sẽ hưởng lợi rõ nét hơn. Trong đó, HPG đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2026 tăng 41,8%.

Ở lĩnh vực công nghệ, trọng tâm đầu tư đang hướng vào hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo (AI) và hạ tầng dữ liệu (Data Center). Gartner dự báo chi tiêu công nghệ thông tin (IT) toàn cầu năm 2026 tăng 10,8% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 10,3% của năm 2025. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp sở hữu năng lực công nghệ lõi được kỳ vọng hưởng lợi từ các dự án chuyển đổi số quốc gia, quản lý dữ liệu dân cư và thương mại điện tử (e-commerce). FPT và CMG đặt kế hoạch doanh thu năm 2026 tăng lần lượt khoảng 15,8% và 20% so với năm 2025.

Thị trường tiêu dùng vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng nhờ cơ cấu dân số trẻ, thu nhập khả dụng gia tăng, xu hướng cao cấp hóa sản phẩm và sự phát triển của hệ thống bán lẻ hiện đại. Các doanh nghiệp tiêu dùng thiết yếu đặt kế hoạch tăng trưởng tương đối thận trọng, với VNM dự kiến lợi nhuận sau thuế tăng nhẹ 4%, trong khi MSN tăng 7-17% so với năm 2025. Trong khi đó, nhóm tiêu dùng không thiết yếu đặt mục tiêu tăng trưởng trên nền cao của năm trước, gồm MWG (+30%), PNJ (+21%) và FRT (+27%).

Nhận định về thị trường, Mirae Asset cho rằng thị trường tháng 4 ghi nhận sự hồi phục và quay trở lại vùng đỉnh cũ trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông hạ nhiệt. Trong mùa Đại hội đồng cổ đông và công bố kết quả kinh doanh quý 1, dòng tiền được kỳ vọng sẽ có xu hướng chọn lọc hơn, tập trung vào các nhóm ngành sở hữu nền tảng cơ bản vững chắc, định giá hấp dẫn và triển vọng lợi nhuận tích cực.

Tính đến ngày 29/4, phần lớn doanh nghiệp niêm yết trên HOSE đã công bố kết quả kinh doanh quý 1 với mức tăng trưởng 51% so với cùng kỳ năm trước, duy trì tốc độ tăng trưởng cao.

"Trong ngắn hạn, biến động thị trường có thể gia tăng khi định giá hiện tại đã chạm mức trung bình 10 năm. Tuy nhiên, xét trên nền tảng tăng trưởng lợi nhuận, Việt Nam vẫn được kỳ vọng ở vị thế thuận lợi để tận dụng các động lực tăng trưởng nội tại, đồng thời cân bằng với các rủi ro bên ngoài gia tăng. Theo đó, dự báo tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 đối với các doanh nghiệp niêm yết được giữ nguyên ở mức 20%", Mirae Asset nhấn mạnh. 

Không lo “Sell in May”, xác suất tăng điểm trong tháng 5 vẫn cao?

09:09, 04/05/2026

Không lo “Sell in May”, xác suất tăng điểm trong tháng 5 vẫn cao?

VN-Index chịu áp lực điều chỉnh trong tuần tới?

08:16, 01/05/2026

Tăng trưởng GDP 2 chữ số, nhu cầu điện cũng tăng trưởng kép, cổ phiếu nào tiềm năng nhất?

07:44, 30/04/2026

Tăng trưởng GDP 2 chữ số, nhu cầu điện cũng tăng trưởng kép, cổ phiếu nào tiềm năng nhất?

Từ khóa:

bất động sản Chứng khoán Mirae Asset công nghệ thông tin kế hoạch kinh doanh 2026 ngành ngân hàng nhóm Vingroup tăng trưởng lợi nhuận năm 2026 tăng trưởng tín dụng thị trường chứng khoán VN-Index tháng 4

Đọc thêm

Hai kịch bản lạm phát cho cả năm 2026

Hai kịch bản lạm phát cho cả năm 2026

Trong kịch bản cơ sở (70%), KBSV duy trì dự báo giá dầu Brent bình quân năm 2026 dao động quanh mức 85–95 USD/thùng, CPI bình quân năm 2026 tăng 4,8%, cao hơn mục tiêu kiểm soát lạm phát của Chính phủ ở mức 4,5%.

Danh mục 7 cổ phiếu tiềm năng tăng giá vượt 50%

Danh mục 7 cổ phiếu tiềm năng tăng giá vượt 50%

3 trong số 7 cổ phiếu khuyến nghị trong danh mục tháng 5 do MBS đưa ra, có tới 3 cổ phiếu tiềm năng tăng giá vượt 50%...

Thị trường sẽ duy trì phân hóa khi VN-Index điều chỉnh

Thị trường sẽ duy trì phân hóa khi VN-Index điều chỉnh

Theo thống kê, thanh khoản toàn thị trường tháng 4 chỉ còn 26.300 tỷ đồng, mức thấp nhất kể từ đầu năm (theo tháng).

VN-Index tiếp tục gặp khó vì trụ, dòng tiền mua mạnh cổ phiếu vừa và nhỏ

VN-Index tiếp tục gặp khó vì trụ, dòng tiền mua mạnh cổ phiếu vừa và nhỏ

Từ mức tăng đối đa 1,22% (+22,1 điểm), VN-Index đã đánh mất gần như toàn bộ thành quả khi chốt phiên sáng chỉ còn +0,08% (+1,56 điểm). VIC và VHM đảo chiều mạnh đã gây áp lực lớn lên chỉ số. Dù vậy độ rộng tích cực cho thấy các cổ phiếu còn lại vẫn đang xuất hiện dòng tiền mua tốt.

Không lo “Sell in May”, xác suất tăng điểm trong tháng 5 vẫn cao?

Không lo “Sell in May”, xác suất tăng điểm trong tháng 5 vẫn cao?

Thống kê trên chỉ số VN-Index, kết quả cho thấy xác suất tăng điểm vẫn cao trên 50%, đặc biệt hiệu ứng tháng 4 trên 5% thường ảnh hưởng tiếp tục tích cực trong tháng 5.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

eMagazine

Đòn bẩy “vốn mồi” và tư duy “chấp nhận rủi ro”

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

eMagazine

Kỳ vọng về Quỹ Đầu tư mạo hiểm TP.Hồ Chí Minh

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

eMagazine

Khoa học công nghệ: Động lực đưa thủy sản Việt Nam bứt phá

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

VN-Index tiếp tục gặp khó vì trụ, dòng tiền mua mạnh cổ phiếu vừa và nhỏ

Chứng khoán

2

Đề xuất cơ chế đặc thù để đẩy nhanh xử lý nhà, đất dôi dư

Bất động sản

3

Liên tục bán cổ phiếu, Berkshire Hathaway đang nắm 380 tỷ USD tiền mặt

Thế giới

4

GREENFEED: Tăng trưởng bền vững là cùng cộng đồng phát triển

Doanh nghiệp

5

Trung Quốc cấm doanh nghiệp sa thải lao động vì AI

Kinh tế số

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy