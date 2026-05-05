Trang chủ Chứng khoán

Đã có 803 doanh nghiệp báo lợi nhuận quý 1/2026, tăng trưởng 38,2% cùng kỳ

Thu Minh

05/05/2026, 15:46

Tính đến ngày 04/05/2026, đã có 803 ngân hàng và doanh nghiệp niêm yết đại diện ~97% vốn hóa toàn thị trường công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 1/2026, với tăng trưởng lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ duy trì ổn định, đạt +38,2% so với cùng kỳ, theo thống kê từ FiinTrade. 

Tăng trưởng tiếp tục được dẫn dắt bởi nhóm Phi tài chính tăng 69,8% vượt trội so với Tài chính (+14,4%), trong bối cảnh Ngân hàng chỉ tăng +13,7% - mức thấp nhất trong nhiều quý, chịu áp lực từ NIM thu hẹp và tăng trưởng tín dụng chậm.

Xét theo quy mô vốn hóa, nhóm vốn hóa vừa VNMID tiếp tục là động lực chính với mức tăng trưởng +82,6% so với cùng kỳ, vượt xa nhóm vốn hóa lớn VN30 (+27,4%) trong khi nhóm vốn hóa nhỏ VNSML gần như đi ngang (+4,5%).

Ở cấp độ ngành, bức tranh lợi nhuận phân hóa mạnh, với tăng trưởng tập trung ở các ngành mang tính chu kỳ như Dầu khí, Tài nguyên cơ bản, Bán lẻ, Thực phẩm & Đồ uống, Hóa chất và Bất động sản, trong khi Công nghệ thông tin suy giảm và các ngành như Ngân hàng, Chứng khoán, Xây dựng & Vật liệu ghi nhận đà tăng chậm lại.

Đáng chú ý, cơ cấu lợi nhuận tiếp tục dịch chuyển, với tỷ trọng Ngân hàng giảm từ 46,3% xuống 38,1%, trong khi Bất động sản và các ngành liên quan đến hàng hóa gia tăng đóng góp, phản ánh sự suy giảm vai trò dẫn dắt của Ngân hàng và cơ cấu lợi nhuận nghiêng về các ngành chu kỳ.

Về diễn biến giá cổ phiếu, có sự phân kỳ rõ nét giữa các ngành cho dù bức tranh kết quả kinh doanh Q1/2026 cho thấy tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường vẫn được duy trì ở mức cao.

Ngoại trừ Dầu khí và Viễn thông với diễn biến giá và tăng trưởng lợi nhuận tương đối đồng pha, phần lớn các ngành còn lại ghi nhận tình trạng lợi nhuận tăng mạnh nhưng giá kém tích cực hoặc đi ngang.

Đáng chú ý, các ngành như Bán lẻ, Thực phẩm & Đồ uống, Du lịch hay Hàng cá nhân dù có tăng trưởng lợi nhuận ở mức 50-80% so với cùng kỳ nhưng giá cổ phiếu giảm hoặc đi ngang so với đầu năm, phản ánh tâm lý thận trọng đối với tính bền vững của tăng trưởng và triển vọng cầu tiêu dùng.

Các quỹ ETF ngoại ghi nhận dòng tiền rút ròng hơn 4 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF (-111 tỷ đồng). Ngoài ra, quỹ Xtracker Vietnam ETF cũng bị rút ròng gần 51 tỷ đồng.

Mặt bằng giá cổ phiếu nhóm VN30 chiều nay có cải thiện khá rõ trong bối cảnh thanh khoản tăng hơn 8% so với phiên sáng. Khả năng giữ nhập cân bằng này giúp VN-Index duy trì độ cao, bất chấp nhóm trụ lớn nhất suy yếu và sắc đỏ vẫn phủ rộng toàn thị trường.

Thực trạng biến động "xanh vỏ đỏ lòng" của VN-Index và thị trường chứng khoán dẫn đến sự khó khăn trong lựa chọn đầu tư của cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức...

Các quỹ đầu tư quốc gia hiện quản lý tổng cộng hơn 13 nghìn tỷ USD tài sản, trở thành một trong những nguồn vốn do chính phủ quản lý lớn nhất trên thị trường tài chính toàn cầu...

Sau PC1, lại thêm 36 triệu cổ phiếu Novaland "ế" giá sàn

Bước sang phiên giao dịch hôm nay, thị giá NVL chỉ còn 17.800 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 13% so với vùng đỉnh.

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

