Đã có 803 doanh nghiệp báo lợi nhuận quý 1/2026, tăng trưởng 38,2% cùng kỳ

Tính đến ngày 04/05/2026, đã có 803 ngân hàng và doanh nghiệp niêm yết đại diện ~97% vốn hóa toàn thị trường công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý 1/2026, với tăng trưởng lợi nhuận sau thuế so với cùng kỳ duy trì ổn định, đạt +38,2% so với cùng kỳ, theo thống kê từ FiinTrade.

Tăng trưởng tiếp tục được dẫn dắt bởi nhóm Phi tài chính tăng 69,8% vượt trội so với Tài chính (+14,4%), trong bối cảnh Ngân hàng chỉ tăng +13,7% - mức thấp nhất trong nhiều quý, chịu áp lực từ NIM thu hẹp và tăng trưởng tín dụng chậm.

Xét theo quy mô vốn hóa, nhóm vốn hóa vừa VNMID tiếp tục là động lực chính với mức tăng trưởng +82,6% so với cùng kỳ, vượt xa nhóm vốn hóa lớn VN30 (+27,4%) trong khi nhóm vốn hóa nhỏ VNSML gần như đi ngang (+4,5%).

Ở cấp độ ngành, bức tranh lợi nhuận phân hóa mạnh, với tăng trưởng tập trung ở các ngành mang tính chu kỳ như Dầu khí, Tài nguyên cơ bản, Bán lẻ, Thực phẩm & Đồ uống, Hóa chất và Bất động sản, trong khi Công nghệ thông tin suy giảm và các ngành như Ngân hàng, Chứng khoán, Xây dựng & Vật liệu ghi nhận đà tăng chậm lại.

Đáng chú ý, cơ cấu lợi nhuận tiếp tục dịch chuyển, với tỷ trọng Ngân hàng giảm từ 46,3% xuống 38,1%, trong khi Bất động sản và các ngành liên quan đến hàng hóa gia tăng đóng góp, phản ánh sự suy giảm vai trò dẫn dắt của Ngân hàng và cơ cấu lợi nhuận nghiêng về các ngành chu kỳ.

Về diễn biến giá cổ phiếu, có sự phân kỳ rõ nét giữa các ngành cho dù bức tranh kết quả kinh doanh Q1/2026 cho thấy tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường vẫn được duy trì ở mức cao.

Ngoại trừ Dầu khí và Viễn thông với diễn biến giá và tăng trưởng lợi nhuận tương đối đồng pha, phần lớn các ngành còn lại ghi nhận tình trạng lợi nhuận tăng mạnh nhưng giá kém tích cực hoặc đi ngang.

Đáng chú ý, các ngành như Bán lẻ, Thực phẩm & Đồ uống, Du lịch hay Hàng cá nhân dù có tăng trưởng lợi nhuận ở mức 50-80% so với cùng kỳ nhưng giá cổ phiếu giảm hoặc đi ngang so với đầu năm, phản ánh tâm lý thận trọng đối với tính bền vững của tăng trưởng và triển vọng cầu tiêu dùng.