Sau PC1, lại thêm 36 triệu cổ phiếu Novaland "ế" giá sàn

Thị trường ghi nhận phiên giảm sàn thứ hai liên tiếp của cổ phiếu NVL - Novaland với lượng chất sàn hôm nay lên tới hơn 36 triệu cổ phiếu giá 17.800 đồng/cổ trắng bên mua. Trước đó, trong phiên 4/5, NVL đóng cửa tại mức giá sàn 19.100 đồng/cổ phiếu, khớp lệnh hơn 35 triệu đơn vị và còn dư bán sàn gần 23 triệu cổ phiếu.

Cú sập này xuất hiện ngay sau khi NVL vừa trải qua một nhịp tăng kéo dài tràn đầy hưng phấn. Từ vùng khoảng 10.000 đồng/cổ phiếu hồi giữa tháng 3, cổ phiếu này đã tăng một mạch lên 20.500 đồng/cổ phiếu khi kết phiên 29/4, tương đương mức giá cao nhất kể từ giữa tháng 9/2023.

Tuy nhiên, bước sang phiên giao dịch hôm nay, thị giá NVL chỉ còn 17.800 đồng/cổ phiếu, giảm hơn 13% so với vùng đỉnh.

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, HOSE: NVL) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý đầu năm 2026 với doanh thu thuần gần 3.587 tỷ đồng, tăng 102%; lợi nhuận ròng hơn 901 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ hơn 443 tỷ đồng cùng kỳ. Động lực chính đến từ doanh thu từ chuyển nhượng bất động sản gần 3.452 tỷ đồng, tăng 111%, từ việc bàn giao sản phẩm tại các dự án Sunrise Riverside, Aqua City, NovaWorld Phan Thiet, NovaWorld Ho Tram… và chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Năm 2026, Novaland đặt mục tiêu doanh thu thuần kỷ lục 22.715 tỷ đồng, gấp 3,2 lần năm 2025. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế chỉ tương đương năm trước đạt 1.852 tỷ đồng.

Tổng tài sản NVL thời điểm cuối tháng 3 tăng nhẹ so với đầu năm, đạt hơn 253,1 nghìn tỷ đồng. Nợ phải trả hơn 193,3 nghìn tỷ đồng, tăng nhẹ so đầu năm và gấp 3,2 lần vốn chủ sở hữu. Với dư nợ vay tài chính tăng 2% lên gần 69 nghìn tỷ đồng.

Chi phí tài chính cũng tăng lên 859 tỷ đồng từ con số quý 1 là 633 tỷ đồng chủ yếu do chi phí lãi từ hợp đồng hợp tác đầu tư. Đây có thể hiểu là khoản lãi mà doanh nghiệp phải trả cho đối tác (nhà đầu tư khác) dựa trên vốn góp, cam kết lợi nhuận cố định hoặc tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận/sản phẩm.

Về "kế hoạch pha loãng" cổ phiếu, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên mới đây, Novaland dự kiến phát hành hơn 167,58 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 40:3, tương ứng giá trị phát hành hơn 1.675 tỷ đồng, nguồn từ thặng dư vốn cổ phần.

Đồng thời, kế hoạch phát hành khoảng 111,7 triệu cổ phiếu ESOP, tương ứng tỷ lệ 5%, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, dự kiến thu về hơn 1.117 tỷ đồng. Đối tượng phát hành là thành viên HĐQT và người lao động, dựa trên tiêu chí đóng góp và phân bổ nội bộ. Tổng số tiền thu được sẽ bổ sung cho hoạt động kinh doanh, vốn lưu động của công ty.

Novaland cũng đồng thời điều chỉnh phương án phát hành riêng lẻ, nâng quy mô lên tối đa 800 triệu cổ phiếu so với kế hoạch trước đó là 350 triệu cổ phiếu. Giá chào bán được xác định không thấp hơn 75% giá bình quân đóng cửa của cổ phiếu NVL trong 30 phiên gần nhất – thay cho mức giá cố định 10.000 đồng/cổ phiếu như phương án cũ.

Như vậy, dự kiến Novaland có thể phát hành tổng cộng khoảng 1,079 tỷ cổ phiếu mới. Hiện tại, Novaland đang có khoảng 2,23 tỷ cổ phiếu lưu hành, nếu thêm 1 tỷ cổ phiếu nữa tổng số cổ phiếu lưu hành trên thị trường có thể lên tới 3,23 tỷ cổ phiếu. Đây là một mức pha loãng đáng kể đối với cổ đông hiện hữu.

Theo thông tin mới nhất, Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vừa có văn bản chấp thuận cho Novaland thay đổi lượng cổ phiếu niêm yết. Số lượng chứng khoán niêm yết tăng thêm là 2,47 triệu cổ phiếu với lý do thay đổi là phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu.

Việc NVL lau sàn hai phiên liên tiếp khiến nhiều nhà đầu tư liên tưởng tới cổ phiếu PC1 trước đó cũng bất ngờ giảm sàn. PC1 đã trải qua 3 phiên giảm sàn liên tiếp, với tổng khối lượng dư bán giá sàn lên tới hơn 65 triệu cổ phiếu trong bối cảnh trên thị trường xuất hiện một số tin đồn tiêu cực dù chưa được xác minh chính thức. Đến phiên giao dịch thứ 4 kể từ ngày vướng tin đồn thất thiệt, cổ phiếu PC1 được giải cứu với giá trị khớp lệnh tăng đột biến đạt 34 triệu cổ.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên mới đây, PC1 đã thống nhất kế hoạch năm 2026 với chỉ tiêu doanh thu hợp nhất đạt 15.618 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước; mục tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.056 tỷ đồng, giảm 22%.