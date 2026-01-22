212 doanh nghiệp công bố lợi nhuận quý 4/2025: Bùng nổ ở nhóm vừa và nhỏ, Ngân hàng chững lại

Đã có 212 ngân hàng và doanh nghiệp niêm yết công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2025, tương ứng với khoảng 25,2% tổng giá trị vốn hóa toàn thị trường chứng khoán.

Tính đến ngày 21/1/2026, đã có 212 ngân hàng và doanh nghiệp niêm yết công bố báo cáo tài chính hoặc ước tính sơ bộ kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2025, tương ứng với khoảng 25,2% tổng giá trị vốn hóa toàn thị trường chứng khoán.

Trong quý IV/2025, lợi nhuận sau thuế của nhóm doanh nghiệp đã công bố tăng 21,0% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng này cho thấy dấu hiệu chững lại so với hai quý liền trước và được ghi nhận ở cả nhóm doanh nghiệp tài chính lẫn nhóm doanh nghiệp phi tài chính. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng kết quả trên chưa phản ánh đầy đủ bức tranh lợi nhuận chung của toàn thị trường, do số lượng doanh nghiệp đã công bố mới chiếm tỷ trọng còn khá thấp

Đối với nhóm ngân hàng, hiện đã có 10/27 ngân hàng thương mại công bố kết quả kinh doanh quý IV/2025, đại diện cho 75,6% vốn hóa toàn ngành ngân hàng. Nhóm này ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 17,8% so với cùng kỳ, thấp hơn đáng kể so với mức tăng của quý III/2025 (+27,7%) và quý II/2025 (+19,7%). Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc biên lãi ròng NIM tiếp tục duy trì ở vùng thấp, thậm chí chịu áp lực thu hẹp trong bối cảnh cạnh tranh lãi suất và chi phí vốn gia tăng.

Trong nhóm ngân hàng quốc doanh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BID) là điểm sáng khi lợi nhuận sau thuế tăng 24,5%. Ngược lại, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) tăng 10,8% và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (CTG) tăng 13,2%, đều thấp hơn mức bình quân toàn ngành, phản ánh áp lực từ NIM và tốc độ tăng trưởng tín dụng còn hạn chế.

Ở chiều đối lập, nhóm ngân hàng tư nhân và ngân hàng quy mô vừa ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận vượt trội, nổi bật gồm Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (TCB) tăng 104,1%, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) tăng 61,1%, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam (LPB) tăng 39,7% và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBB) tăng 32,4%.

Kết quả này chủ yếu đến từ thu nhập ngoài lãi cải thiện, chi phí trích lập dự phòng rủi ro tín dụng giảm, cùng với nền lợi nhuận cùng kỳ ở mức thấp. Riêng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (STB) là trường hợp ngoại lệ khi LNST quý IV/2025 giảm mạnh 174,7% so với cùng kỳ, do chi phí trích lập dự phòng tăng đột biến.

Đối với nhóm doanh nghiệp phi tài chính, tăng trưởng lợi nhuận sau thuế ghi nhận tích cực tại một số ngành như Cảng biển với DVP, QNP; Vật liệu xây dựng gồm GMH, HT1, VLB; Dệt may với TNG, SGH, TCT, ATS; ngành Giấy với SVT; và ngành Phân bón gồm NFC và PMB.

Ngược lại, nhiều doanh nghiệp thuộc ngành Thép như Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên (TIS), Công ty Cổ phần Thép TNS (TNS), Công ty Cổ phần Thép TTS (TTS); ngành Dược phẩm với Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang (DHG), Công ty Cổ phần Dược phẩm Imexpharm (IMP); ngành Nước sạch gồm Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDM), Công ty Cổ phần Cấp nước Long An (LAW), Công ty Cổ phần Nước Lâm Đồng (LDW); và ngành Cao su với Công ty Cổ phần Cao su Hòa Bình (HRC) ghi nhận suy giảm lợi nhuận trong quý IV/2025.