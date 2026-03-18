TP. Hồ Chí Minh: Phương án mới về sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp

Theo đó, phương án sắp xếp
hệ thống cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn đã nhận được sự thống nhất của 13
trường trung cấp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng 22 trường đại học, cao
đẳng trực thuộc UBND Thành phố. Đây được xem là bước đi nhằm tổ chức lại mạng
lưới đào tạo theo hướng tinh gọn, hiệu quả và phù hợp hơn với nhu cầu thực tiễn.
UBND Thành phố cho biết
việc sắp xếp nhằm giảm chồng chéo chức năng, tinh gọn bộ máy, đồng thời nâng
cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Thành phố
cũng hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng
cao, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.
Theo tiêu chí đề ra, các
trường được giữ lại nguyên trạng khi đáp ứng một trong các điều kiện như: là
đơn vị tự chủ tài chính từ nhóm 2 trở lên; tổ chức đào tạo các ngành nghề mà
không có đơn vị khác đảm nhiệm; hoặc bảo đảm tiêu chuẩn về diện tích đất tối
thiểu đối với trường cao đẳng.
Ở khối đại học, TP. Hồ
Chí Minh đề xuất giữ nguyên hai cơ sở gồm Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Đại
học Thủ Dầu Một. Riêng Trường Đại học Sài Gòn sẽ được tổ chức lại trên cơ sở
sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu vào đơn vị này.
Đối với khối cao đẳng và
trung cấp, có 6 trường cao đẳng giữ nguyên do đáp ứng đầy đủ điều kiện về chất lượng đào tạo và định hướng phát triển, gồm: Việt Nam - Singapore; Việt
Nam - Hàn Quốc Bình Dương; Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu; Công nghệ Thủ
Đức; Kiến trúc - Xây dựng TP. Hồ Chí Minh và Bán công Công nghệ và Quản trị
doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, TP. Hồ Chí
Minh dự kiến sẽ tiếp tục sắp xếp lại 13 trường cao đẳng và 17 trường trung cấp
khác nhằm hoàn thiện hệ thống đào tạo theo hướng đồng bộ, hiệu quả hơn.
Cụ thể, trường Cao đẳng Y
tế Bình Dương sẽ được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập trường Cao đẳng Y tế Bà Rịa
- Vũng Tàu, hình thành trường Cao đẳng Y tế TP. Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng
Nghề TP. Hồ Chí Minh dự kiến sáp nhập thêm trường trung cấp nghề Kỹ thuật -
Công nghệ Hùng Vương và trường trung cấp nghề Kỹ thuật - Công nghệ Quang Trung
nhằm tăng quy mô và năng lực đào tạo.
Tương tự, trường Cao đẳng
Kinh tế TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp nhận trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương. Trong
khi đó, trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh sẽ sáp nhập trường
Trung cấp Trần Đại Nghĩa và Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật quận 12, sau đó đổi
tên thành trường Cao đẳng Trần Đại Nghĩa. Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn
cũng được tổ chức lại khi tiếp nhận hai trường trung cấp nghề Nhân Đạo và Bình
Thạnh.
Trường Cao đẳng Kỹ thuật
Nguyễn Trường Tộ sẽ sáp nhập Trường Trung cấp Bách Nghệ TP. Hồ Chí Minh và
Trung cấp nghề Củ Chi, sau đó đổi tên thành Trường Cao đẳng Nguyễn Trường Tộ.
Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thủ Đức dự kiến sáp nhập Trung cấp nghề Đông
Sài Gòn và phát triển thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật cao TP. Hồ Chí Minh. Trường
Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh sẽ sáp nhập trường Trung cấp Thông tin -
Truyền thông.
Trong lĩnh vực chuyên
ngành, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập
thêm Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Sát hạch lái xe Bình Dương và Trung cấp
nghề Giao thông vận tải (Bà Rịa - Vũng Tàu), dự kiến mang tên trường Cao đẳng
Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh.
Trường Cao đẳng Thủ Thiêm cũng được tổ chức
lại khi sáp nhập trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh và Trung cấp
nghề Kỹ thuật - Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng, sau đó đổi tên thành trường Cao đẳng
Nguyễn Hữu Cảnh. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh sẽ sáp nhập
trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương.
Đồng thời, TP. Hồ Chí
Minh dự kiến hợp nhất trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp, trường Trung cấp
Nông Lâm nghiệp và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao
thành trường Trung cấp Nông nghiệp Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh, trực thuộc Sở
Giáo dục và Đào tạo. Hai cơ sở không thuộc diện sắp xếp gồm trường Trung cấp Du
lịch - Khách sạn Saigontourist và trường Trung cấp Suleco do doanh nghiệp quản
lý.
Đối với các trung tâm
giáo dục thường xuyên và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường
xuyên, TP. Hồ Chí Minh dự kiến sắp xếp 41 đơn vị hiện hữu thành 37 trường trung
học nghề, tương đương cấp trung học phổ thông.
Để đảm bảo tiến độ, UBND
TP. Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến đối với phương án sắp
xếp, làm rõ thẩm quyền quyết định cũng như thời điểm hoàn thiện hồ sơ trình cấp
có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.