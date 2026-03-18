TP. Hồ Chí Minh: Phương án mới về sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030...

Theo đó, phương án sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn đã nhận được sự thống nhất của 13 trường trung cấp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng 22 trường đại học, cao đẳng trực thuộc UBND Thành phố. Đây được xem là bước đi nhằm tổ chức lại mạng lưới đào tạo theo hướng tinh gọn, hiệu quả và phù hợp hơn với nhu cầu thực tiễn.

UBND Thành phố cho biết việc sắp xếp nhằm giảm chồng chéo chức năng, tinh gọn bộ máy, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Thành phố cũng hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Theo tiêu chí đề ra, các trường được giữ lại nguyên trạng khi đáp ứng một trong các điều kiện như: là đơn vị tự chủ tài chính từ nhóm 2 trở lên; tổ chức đào tạo các ngành nghề mà không có đơn vị khác đảm nhiệm; hoặc bảo đảm tiêu chuẩn về diện tích đất tối thiểu đối với trường cao đẳng.

Ở khối đại học, TP. Hồ Chí Minh đề xuất giữ nguyên hai cơ sở gồm Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Đại học Thủ Dầu Một. Riêng Trường Đại học Sài Gòn sẽ được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu vào đơn vị này.

Đối với khối cao đẳng và trung cấp, có 6 trường cao đẳng giữ nguyên do đáp ứng đầy đủ điều kiện về chất lượng đào tạo và định hướng phát triển, gồm: Việt Nam - Singapore; Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương; Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu; Công nghệ Thủ Đức; Kiến trúc - Xây dựng TP. Hồ Chí Minh và Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, TP. Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tiếp tục sắp xếp lại 13 trường cao đẳng và 17 trường trung cấp khác nhằm hoàn thiện hệ thống đào tạo theo hướng đồng bộ, hiệu quả hơn.

Cụ thể, trường Cao đẳng Y tế Bình Dương sẽ được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập trường Cao đẳng Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu, hình thành trường Cao đẳng Y tế TP. Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Nghề TP. Hồ Chí Minh dự kiến sáp nhập thêm trường trung cấp nghề Kỹ thuật - Công nghệ Hùng Vương và trường trung cấp nghề Kỹ thuật - Công nghệ Quang Trung nhằm tăng quy mô và năng lực đào tạo.

Tương tự, trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp nhận trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương. Trong khi đó, trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh sẽ sáp nhập trường Trung cấp Trần Đại Nghĩa và Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật quận 12, sau đó đổi tên thành trường Cao đẳng Trần Đại Nghĩa. Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn cũng được tổ chức lại khi tiếp nhận hai trường trung cấp nghề Nhân Đạo và Bình Thạnh.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ sẽ sáp nhập Trường Trung cấp Bách Nghệ TP. Hồ Chí Minh và Trung cấp nghề Củ Chi, sau đó đổi tên thành Trường Cao đẳng Nguyễn Trường Tộ. Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thủ Đức dự kiến sáp nhập Trung cấp nghề Đông Sài Gòn và phát triển thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật cao TP. Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh sẽ sáp nhập trường Trung cấp Thông tin - Truyền thông.

Trong lĩnh vực chuyên ngành, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập thêm Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Sát hạch lái xe Bình Dương và Trung cấp nghề Giao thông vận tải (Bà Rịa - Vũng Tàu), dự kiến mang tên trường Cao đẳng Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh.

Trường Cao đẳng Thủ Thiêm cũng được tổ chức lại khi sáp nhập trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh và Trung cấp nghề Kỹ thuật - Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng, sau đó đổi tên thành trường Cao đẳng Nguyễn Hữu Cảnh. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh sẽ sáp nhập trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương.

Đồng thời, TP. Hồ Chí Minh dự kiến hợp nhất trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp, trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao thành trường Trung cấp Nông nghiệp Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Hai cơ sở không thuộc diện sắp xếp gồm trường Trung cấp Du lịch - Khách sạn Saigontourist và trường Trung cấp Suleco do doanh nghiệp quản lý.

Đối với các trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, TP. Hồ Chí Minh dự kiến sắp xếp 41 đơn vị hiện hữu thành 37 trường trung học nghề, tương đương cấp trung học phổ thông.

Để đảm bảo tiến độ, UBND TP. Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến đối với phương án sắp xếp, làm rõ thẩm quyền quyết định cũng như thời điểm hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.