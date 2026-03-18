Thứ Tư, 18/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

TP. Hồ Chí Minh: Phương án mới về sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp

Thi Nguyễn

18/03/2026, 10:38

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030...

Trường Đại học Sài Gòn - Ảnh minh họa.

Theo đó, phương án sắp xếp hệ thống cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn đã nhận được sự thống nhất của 13 trường trung cấp trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo cùng 22 trường đại học, cao đẳng trực thuộc UBND Thành phố. Đây được xem là bước đi nhằm tổ chức lại mạng lưới đào tạo theo hướng tinh gọn, hiệu quả và phù hợp hơn với nhu cầu thực tiễn.

UBND Thành phố cho biết việc sắp xếp nhằm giảm chồng chéo chức năng, tinh gọn bộ máy, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Thành phố cũng hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Theo tiêu chí đề ra, các trường được giữ lại nguyên trạng khi đáp ứng một trong các điều kiện như: là đơn vị tự chủ tài chính từ nhóm 2 trở lên; tổ chức đào tạo các ngành nghề mà không có đơn vị khác đảm nhiệm; hoặc bảo đảm tiêu chuẩn về diện tích đất tối thiểu đối với trường cao đẳng.

Ở khối đại học, TP. Hồ Chí Minh đề xuất giữ nguyên hai cơ sở gồm Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Đại học Thủ Dầu Một. Riêng Trường Đại học Sài Gòn sẽ được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu vào đơn vị này.

Đối với khối cao đẳng và trung cấp, có 6 trường cao đẳng giữ nguyên do đáp ứng đầy đủ điều kiện về chất lượng đào tạo và định hướng phát triển, gồm: Việt Nam - Singapore; Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương; Kỹ thuật công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu; Công nghệ Thủ Đức; Kiến trúc - Xây dựng TP. Hồ Chí Minh và Bán công Công nghệ và Quản trị doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, TP. Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tiếp tục sắp xếp lại 13 trường cao đẳng và 17 trường trung cấp khác nhằm hoàn thiện hệ thống đào tạo theo hướng đồng bộ, hiệu quả hơn.

Cụ thể, trường Cao đẳng Y tế Bình Dương sẽ được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập trường Cao đẳng Y tế Bà Rịa - Vũng Tàu, hình thành trường Cao đẳng Y tế TP. Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Nghề TP. Hồ Chí Minh dự kiến sáp nhập thêm trường trung cấp nghề Kỹ thuật - Công nghệ Hùng Vương và trường trung cấp nghề Kỹ thuật - Công nghệ Quang Trung nhằm tăng quy mô và năng lực đào tạo.

Tương tự, trường Cao đẳng Kinh tế TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp nhận trường Trung cấp Kinh tế Bình Dương. Trong khi đó, trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh sẽ sáp nhập trường Trung cấp Trần Đại Nghĩa và Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật quận 12, sau đó đổi tên thành trường Cao đẳng Trần Đại Nghĩa. Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn cũng được tổ chức lại khi tiếp nhận hai trường trung cấp nghề Nhân Đạo và Bình Thạnh.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ sẽ sáp nhập Trường Trung cấp Bách Nghệ TP. Hồ Chí Minh và Trung cấp nghề Củ Chi, sau đó đổi tên thành Trường Cao đẳng Nguyễn Trường Tộ. Trường Cao đẳng Kinh tế – Kỹ thuật Thủ Đức dự kiến sáp nhập Trung cấp nghề Đông Sài Gòn và phát triển thành Trường Cao đẳng Kỹ thuật cao TP. Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh sẽ sáp nhập trường Trung cấp Thông tin - Truyền thông.

Trong lĩnh vực chuyên ngành, Trường Cao đẳng Giao thông vận tải được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập thêm Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Sát hạch lái xe Bình Dương và Trung cấp nghề Giao thông vận tải (Bà Rịa - Vũng Tàu), dự kiến mang tên trường Cao đẳng Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh.

Trường Cao đẳng Thủ Thiêm cũng được tổ chức lại khi sáp nhập trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh và Trung cấp nghề Kỹ thuật - Nghiệp vụ Tôn Đức Thắng, sau đó đổi tên thành trường Cao đẳng Nguyễn Hữu Cảnh. Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP. Hồ Chí Minh sẽ sáp nhập trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương.

Đồng thời, TP. Hồ Chí Minh dự kiến hợp nhất trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp, trường Trung cấp Nông Lâm nghiệp và Trung tâm giáo dục nghề nghiệp Nông nghiệp Công nghệ cao thành trường Trung cấp Nông nghiệp Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Hai cơ sở không thuộc diện sắp xếp gồm trường Trung cấp Du lịch - Khách sạn Saigontourist và trường Trung cấp Suleco do doanh nghiệp quản lý.

Đối với các trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, TP. Hồ Chí Minh dự kiến sắp xếp 41 đơn vị hiện hữu thành 37 trường trung học nghề, tương đương cấp trung học phổ thông.

Để đảm bảo tiến độ, UBND TP. Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo có ý kiến đối với phương án sắp xếp, làm rõ thẩm quyền quyết định cũng như thời điểm hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

Bộ Giáo dục: Sẽ sửa đổi quy định, không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng

Bộ Giáo dục hướng dẫn sắp xếp, tổ chức lại các trường đại học, trường dạy nghề công lập

Từ khóa:

đào tạo đào tạo nguồn nhân lực Giáo dục Giáo dục nghề nghiệp nhân lực sáp nhập trường cao đẳng sáp nhập trường học sắp xếp hệ thống giáo dục TP. Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Bộ Tư pháp đề xuất 2 nhóm tiêu chí là tiến độ và chất lượng của hồ sơ chính sách, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để đánh giá, chấm điểm KPI về công tác xây dựng pháp luật của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Ngoài khoản trợ cấp, người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi tham gia các khóa đào tạo nghề ngắn hạn có thể tìm được công việc mới với mức thu nhập ổn định hơn, tái gia nhập thị trường lao động...

Sau sáp nhập, tỉnh Ninh Bình có thêm dư địa phát triển kinh tế biển với gần 90 km bờ biển và khoảng 1.400 tàu cá. Khi giá nhiên liệu tăng mạnh, nhiều ngư dân đang đối mặt nguy cơ thua lỗ, phải tạm ngừng vươn khơi.

Hội nghị liên tịch đánh giá công tác phối hợp giữa hai cơ quan trên các lĩnh vực. Năm 2026, Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật, trong giám sát và phản biện xã hội.

Chương trình sẽ tập trung bình ổn 20 nhóm thuốc thiết yếu với khoảng 350 mặt hàng, tập trung vào các loại thuốc phục vụ điều trị bệnh phổ biến, bệnh mạn tính và có nhu cầu sử dụng cao...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

eMagazine

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

eMagazine

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Intel Việt Nam tung vi xử lý Core Ultra series 3 dựa trên công nghệ tiến trình 18A

Kinh tế số

2

Giá dầu tăng mạnh, nhiều ngư dân “bỏ biển” chờ giải pháp

Thị trường

3

Thị trường tiêu dùng cho người cao tuổi bắt đầu tăng tốc

Thị trường

4

Anh “đánh cược” với chuyển dịch xanh: Lao động dầu khí trước nguy cơ bị bỏ lại

Kinh tế xanh

5

Tăng cường công tác phối hợp giữa Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy