Thứ Tư, 18/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Bộ Tư pháp đề xuất tiêu chí để đánh giá, chấm điểm KPI về xây dựng pháp luật

Đỗ Mến

18/03/2026, 10:37

Bộ Tư pháp đề xuất 2 nhóm tiêu chí là tiến độ và chất lượng của hồ sơ chính sách, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật để đánh giá, chấm điểm KPI về công tác xây dựng pháp luật của các Bộ, cơ quan ngang Bộ.

Quang cảnh cuộc họp. Ảnh: CTV.

Chiều 17/3, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú làm việc với các đơn vị về Đề án “Ban hành chỉ số đánh giá, chấm điểm KPI về công tác xây dựng pháp luật”.

Bộ Tư pháp đề xuất nhóm tiêu chí đánh giá, chấm điểm các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc xây dựng hồ sơ chính sách, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật gồm: Tiêu chí xem xét, đánh giá tiến độ trình, ban hành hồ sơ chính sách, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; tiêu chí đánh giá, chấm điểm chất lượng của hồ sơ chính sách, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Về thang điểm của nhóm tiêu chí tiến độ, mỗi hồ sơ chính sách, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được trình, ban hành đúng thời hạn chấm 100 điểm (nếu chậm từ 1 ngày đến dưới 15 ngày thì chấm 90 điểm; từ 15 ngày đến dưới 30 ngày thì chấm 80 điểm; chậm từ 30 ngày trở lên chấm 0 điểm).

Việc xây dựng đề án nhằm theo dõi, đánh giá một cách thực chất, khách quan và công bằng kết quả triển khai nhiệm vụ xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của các Bộ, cơ quan ngang Bộ phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng pháp luật.

Về thang điểm của nhóm tiêu chí chất lượng, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp với các Bộ, ngành để thống nhất thực hiện theo hướng:

- Trường hợp hồ sơ chính sách, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan chủ trì soạn thảo gửi Bộ Tư pháp thẩm định nhưng Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp kết luận chưa đủ điều kiện trình, văn bản đó bị trừ 20 điểm.

- Trường hợp hồ sơ chính sách, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật gửi Văn phòng Chính phủ nhưng bị trả lại do chưa đủ điều kiện để xin ý kiến thành viên Chính phủ hoặc chưa đủ điều kiện trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, văn bản đó bị trừ 20 điểm.

- Trường hợp sau khi lấy ý kiến thành viên Chính phủ, hồ sơ chính sách, dự án, dự thảo văn bản phải thực hiện lại quy trình soạn thảo hoặc thẩm định do chưa bảo đảm yêu cầu, văn bản đó bị trừ 20 điểm.

- Trường hợp hồ sơ dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật sau khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bị trả lại hoặc không được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, văn bản đó bị trừ 20 điểm.

- Trường hợp việc trả lại hồ sơ hoặc yêu cầu chỉnh lý hoặc tạm ngưng hiệu lực thi hành của văn bản xuất phát từ nguyên nhân khách quan (do thay đổi chính sách trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, hoặc thay đổi, chủ trương, chính sách của Đảng) thì không bị trừ điểm.

- Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật sau khi ban hành bị cơ quan có thẩm quyền quyết định tạm ngưng hiệu lực thi hành hoặc bị đình chỉ thi hành do có sai sót trong kỳ đánh giá, chấm điểm, văn bản đó bị trừ tất cả các điểm và bị chấm 0 điểm.

Về cách thức chấm điểm, chất lượng hồ sơ chính sách, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật được đánh giá theo cơ chế trừ điểm trên tổng điểm của tiêu chí tiến độ đối với từng văn bản. Điểm chất lượng của mỗi văn bản được xác định bằng điểm tiến độ trừ đi số điểm bị trừ theo các trường hợp nêu trên.

Điểm của tiêu chí chất lượng đối với mỗi Bộ, cơ quan ngang Bộ được tính bằng trung bình cộng điểm chất lượng của tất cả các văn bản do cơ quan đó chủ trì trong kỳ đánh giá.

Tại buổi làm việc, các đại biểu cơ bản thống nhất với các nội dung đề xuất trong dự thảo Đề án mà Bộ Tư pháp xây dựng.

Bên cạnh đó, đại biểu đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xác định thời gian ban hành tiêu chí thành phần; cân nhắc thêm cơ chế trả lời của các Bộ, ngành khi được lấy ý kiến; đề nghị giao cho các Bộ, ngành, trong trường hợp cần thiết thì Bộ, ngành tự xây dựng tiêu chí KPI của mình; đề nghị rà soát lại dự thảo Đề án để tránh trùng lặp…

Từ khóa:

Bộ Tư pháp chấm điểm KPI văn bản quy phạm pháp luật xây dựng pháp luật

Đọc thêm

TP. Hồ Chí Minh: Phương án mới về sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp

Hỗ trợ lao động thất nghiệp học nghề, tái gia nhập thị trường

Giá dầu tăng mạnh, nhiều ngư dân "bỏ biển" chờ giải pháp

Tăng cường công tác phối hợp giữa Quốc hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh kích hoạt chương trình bình ổn thị trường thuốc thiết yếu

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Bài viết mới nhất

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Intel Việt Nam tung vi xử lý Core Ultra series 3 dựa trên công nghệ tiến trình 18A

Kinh tế số

Giá dầu tăng mạnh, nhiều ngư dân "bỏ biển" chờ giải pháp

Thị trường

3

Thị trường

4

Kinh tế xanh

5

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy