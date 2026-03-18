Hỗ trợ lao động thất nghiệp học nghề, tái gia nhập thị trường
Nhật Dương
18/03/2026, 10:37
Ngoài khoản trợ cấp, người lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi tham gia các khóa đào tạo nghề ngắn hạn có thể tìm được công việc mới với mức thu nhập ổn định hơn, tái gia nhập thị trường lao động...
Theo số liệu thống kê, năm 2025 cả
nước có khoảng 1,07 triệu người thất nghiệp trong độ tuổi lao động, tương đương
tỷ lệ 2,22%. Dù mức này vẫn được đánh giá là thấp so với nhiều quốc gia trong
khu vực, song đằng sau những con số này là hàng triệu người lao động đang phải
đối mặt với nguy cơ mất việc do doanh nghiệp tái cơ cấu sản xuất, cắt giảm lao
động hoặc chuyển đổi công nghệ.
ĐIỂM TỰA CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI MẤT VIỆC LÀM
Nhóm lao động chịu tác động mạnh nhất
thường là lao động phổ thông, lao động lớn tuổi hoặc những người có trình độ
chuyên môn thấp. Vì vậy, chính
sách bảo hiểm thất nghiệp được thiết kế như một công cụ quan trọng của hệ
thống an sinh xã hội, giúp hỗ trợ người lao động vượt qua giai đoạn khó khăn
khi mất việc làm.
Theo Luật Việc làm năm 2025, Quỹ
Bảo hiểm thất nghiệp được
hình thành từ sự đóng góp của người lao động, người sử dụng lao động và sự hỗ
trợ của Nhà nước. Cụ thể, người lao động đóng tối đa 1% tiền lương tháng, người
sử dụng lao động đóng tối đa 1% quỹ tiền lương tháng của những người lao động
đang tham gia bảo hiểm thất
nghiệp, đồng thời ngân sách nhà nước hỗ trợ để bảo đảm sự ổn định và bền
vững của quỹ.
Với cơ chế đóng - hưởng và chia sẻ
rủi ro này, bảo hiểm thất nghiệp
không chỉ là một khoản trợ cấp tạm thời, mà còn trở thành “lưới an sinh” quan trọng giúp người lao động đứng vững trước những biến động
của thị trường lao động.
Không chỉ nằm ở khoản trợ cấp, chính sách bảo
hiểm thất nghiệp còn có các dịch vụ về tư vấn giới thiệu việc làm và hỗ
trợ học nghề cho người lao động.
Theo quy định, người lao động tham gia
khóa đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề dưới 3 tháng thì mức hỗ trợ tính
theo mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp, nhưng tối đa không quá 4,5 triệu đồng/người/khóa đào tạo.
Đối với người lao động tham gia
khóa đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề từ đủ 3 tháng trở lên, mức hỗ trợ
tính theo tháng và mức thu học phí của cơ sở đào tạo nghề nghiệp, nhưng tối đa không quá 1,5 triệu đồng/người/tháng. Ngoài học phí, người lao động
học nghề còn được hỗ trợ mức tiền ăn 50.000 đồng/người/ngày thực học.
Thời gian hỗ trợ đào tạo, nâng
cao trình độ kỹ năng nghề tính theo thời gian đào tạo của cơ sở đào tạo nghề
nghiệp nhưng không quá 6 tháng. Trường hợp khóa đào tạo, nâng cao trình độ kỹ
năng nghề có những ngày lẻ không đủ tháng, thì số ngày lẻ được tính theo nguyên tắc từ 14 ngày trở xuống tính là nửa tháng và từ 15 ngày trở
lên được tính là 1 tháng.
Kinh phí hỗ trợ học phí đào tạo,
nâng cao trình độ kỹ năng nghề được cơ quan Bảo hiểm xã hội chi trả thông qua cơ sở đào tạo nghề nghiệp, còn tiền ăn sẽ được trả trực tiếp
cho người lao động.
Đối với khóa đào tạo, nâng cao
trình độ kỹ năng nghề có mức học phí cao hơn mức hỗ trợ theo quy định, thì phần vượt quá mức hỗ
trợ do người lao động tự chi trả.
CẦU NỐI GIỮA NGƯỜI LAO ĐỘNG VỚI THỊ TRƯỜNG VIỆC LÀM
Thông qua hệ thống các trung tâm dịch vụ việc làm,
người lao động thất nghiệp sẽ được tư vấn nghề nghiệp, định hướng việc làm và kết
nối với các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng. Các trung tâm này đóng vai
trò như “cầu nối” giữa người lao động và thị trường việc làm, giúp rút ngắn thời
gian thất nghiệp.
Bên cạnh đó, chính sách hỗ trợ học
nghề giúp người lao động có cơ hội nâng cao kỹ năng hoặc chuyển đổi nghề nghiệp
khi thị trường lao động thay đổi. Đây được xem là giải pháp quan trọng trong bối
cảnh nhiều ngành nghề truyền thống đang bị thu hẹp, trong khi các lĩnh vực mới lại đang thiếu hụt nguồn nhân lực.
Là đơn vị trực tiếp thực hiện chính sách bảo hiểm
thất nghiệp, bà Vũ Thị Thanh Liễu, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (thuộc Sở Nội vụ Hà Nội), cho biết để đáp ứng nhu cầu học nghề của người lao động, từ năm
2025, trên địa bàn Hà Nội có 16 cơ sở đăng ký đào tạo với các ngành nghề như: Kỹ
thuật chế biến món ăn, pha chế đồ uống, kỹ thuật làm bánh, kỹ thuật xoa bóp bấm
huyệt, lái xe, tin học văn phòng, công nghệ thông tin, kế toán, bán hàng, chăm
sóc da, gội đầu dưỡng sinh, phun thêu thẩm mỹ...
Thời gian đào tạo từ 2,5 - 3 tháng, người lao động học
xong sẽ được cấp chứng chỉ đào tạo thường xuyên hoặc chứng chỉ sơ cấp để tự tin
tìm việc làm mới. Qua thực
tế, những ngành nghề được nhiều người đăng ký như: Kỹ thuật nấu ăn, pha chế đồ uống,
kỹ thuật làm bánh, kỹ thuật xoa bóp bấm huyệt, lái xe, tin học văn phòng..., cho thấy các ngành này có nhiều cơ hội việc làm sau
khi tốt nghiệp.
Theo bà Liễu, từ năm 2025, số cơ sở đăng ký đào tạo
nghề tăng hơn năm trước. Số nghề cũng được mở rộng thêm để người lao động có
nhiều sự lựa chọn. Những
đơn vị đào tạo nghề cho lao động bảo hiểm thất nghiệp đều được cấp giấy phép
đào tạo. Trung tâm cũng đề nghị các đơn vị tư vấn, giới thiệu việc làm cho người
lao động trong quá trình học.
Thống kê của Trung tâm Dịch vụ việc làm
Hà Nội cho thấy, năm
2025 có gần 1.000 người
đăng ký học nghề trên tổng số gần 72.000 người lao động đăng ký hưởng
trợ cấp thất nghiệp. Riêng
trong 2 tháng tháng đầu năm 2026, có 145 người có quyết định học nghề trên tổng số gần 7.000 người đăng ký.
Thực tế nhiều lao động sau khi
tham gia các khóa đào tạo nghề ngắn hạn đã có thể tìm được công việc mới với mức
thu nhập ổn định hơn. Điều này cho thấy bảo hiểm thất nghiệp không chỉ giúp người
lao động vượt qua khó khăn trước mắt, mà còn tạo điều kiện để họ tái gia nhập thị trường lao động.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
