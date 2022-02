Đà Nẵng: 200 lô đất ở chia lô và 17 khu đất khác sẽ đấu giá quyền sử dụng trong năm 2022

Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Quang Nam vừa phê duyệt Danh mục quỹ đất đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố, đợt 1 năm 2022.

Theo đó, TP. Đà Nẵng sẽ triển khai đấu giá quyền sử dụng đất đối với 200 lô đất ở chia lô được phê duyệt tại Quyết định số 3255/QĐ-UBND ngày 15/10/2021 của UBND TP. Đà Nẵng.

Ngoài ra, thành phố còn tiếp tục đấu giá 17 khu đất khác cũng đã phê duyệt trong năm 2021. Các khu đất này chủ yếu thu‌ộc đị‌a bàn quận Cẩm Lệ, Hòa Vang, Sơn Trà, Hải Châu và Liên Chiểu. Ví như khu đất ký hiệu A1-2-1, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà với diện tích 9.754m2; Dự án không gian sáng tạo thuộc phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ diện tích 172.980m2; Khu dịch vụ liền kề nhà ở thuộc dự án Khu công viên phần mềm số 2, giai đoạn 1, phường Thuận Phước, quận Hải Châu quy mô 24.452m2; khu E2 mở rộng – khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ thuộc phường Hòa Xuân là khu đất có 4 mặt tiền, diện tích 18.957m2; Khu A – khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ, xã Hòa Châu với diện tích 20.855m2; Khu An Hòa 4, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, diện tích 9.525m2; Khu dự án sản phẩm lưu niệm phục vụ khách du lịch, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang…

UBND TP. Đà Nẵng đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất thực hiện các bước tiếp theo.

Hiện nay, Thành phố Đà Nẵng có 321 khu đất lớn đã có mặt bằng sạch với tổng diện tích hơn 2 triệu m2. Trong đó, năm 2021 TP. Đà Nẵng đấu giá 34 khu đất có diện tích hơn 637.000m2. Theo kế hoạch thì năm 2022 sẽ đấu giá 33 khu đất có diện tích 142.000m2; năm 2023 đấu giá 35 khu đất với hơn 163.000m2, năm 2024 đấu giá 47 khu đất với hơn 211.000m2 và năm 2025 đấu giá 37 khu đất với hơn 211.000m2…