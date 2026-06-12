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Huế hợp tác với các đối tác Cộng hòa Áo trong giáo dục và du lịch

Nguyễn Thuấn

12/06/2026, 17:14

Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Cộng hòa Áo, lãnh đạo thành phố Huế đã triển khai nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác với các đối tác Áo trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, du lịch, bảo tồn di sản và phát triển bền vững...

Đoàn công tác thăm Trụ sở Nghị viện Bang Hạ Áo.
Đoàn công tác thăm Trụ sở Nghị viện Bang Hạ Áo.

Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Cộng hòa Áo, trong các ngày 10 và 11/6, đoàn công tác thành phố Huế do Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn làm Trưởng đoàn đã có các buổi làm việc với chính quyền Bang Hạ Áo, thành phố Krems và Đại sứ quán Việt Nam tại Áo.

Chuyến công tác được đánh giá là hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác giữa thành phố Huế với các đối tác Áo, đồng thời mở rộng quan hệ quốc tế trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, du lịch, bảo tồn di sản, phát triển bền vững và trao đổi kinh nghiệm quản lý các di sản thế giới.

Tại buổi làm việc với ông Karl Wilfing, Chủ tịch Nghị viện Bang Hạ Áo, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn đã giới thiệu những tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của Huế sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 6 của Việt Nam.

Thành phố Huế đề xuất Bang Hạ Áo thúc đẩy việc ký kết hợp tác chính thức nhằm triển khai các chương trình xúc tiến đầu tư trong các lĩnh vực như du lịch, giáo dục - đào tạo, y tế, công nghệ thông tin, phát triển đô thị xanh, đô thị thông minh, bảo tồn di sản, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển bền vững.

Hai bên cũng trao đổi khả năng tổ chức các hoạt động xúc tiến du lịch, giao lưu văn hóa nghệ thuật Huế - Krems trong các kỳ Festival tại Huế và Bang Hạ Áo nhằm tăng cường kết nối, hiểu biết giữa người dân hai địa phương.

Trong chương trình công tác, đoàn đã đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo. Tiếp đoàn có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Áo và Slovenia Vũ Lê Thái Hoàng cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác thông tin về kết quả làm việc với các đối tác Áo, đồng thời đề nghị Đại sứ quán tiếp tục hỗ trợ kết nối, thúc đẩy hợp tác giữa thành phố Huế với Bang Hạ Áo, các tổ chức quốc tế có trụ sở tại thủ đô Viên và các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp của Áo trong thời gian tới.

Đoàn công tác dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo.
Đoàn công tác dâng hương tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo.

Đoàn công tác cũng có buổi làm việc với chính quyền thành phố Krems. Tại đây, hai bên trao đổi về các định hướng hợp tác trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản, phát triển du lịch bền vững, giao lưu văn hóa, đào tạo nguồn nhân lực du lịch và chia sẻ kinh nghiệm quản lý đô thị gắn với bảo tồn di sản.

Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn cho rằng, Cố đô Huế và thành phố cổ Krems đều sở hữu bề dày lịch sử, văn hóa cùng nhiều giá trị di sản đặc sắc. Đây là nền tảng quan trọng để hai địa phương tăng cường hợp tác, phát huy thế mạnh và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.

Đoàn công tác tặng quà và chụp ảnh lưu niệm với bà lisabeth Kreuzhuber, Phó Thị trưởng thành phố Krems.
Đoàn công tác tặng quà và chụp ảnh lưu niệm với bà lisabeth Kreuzhuber, Phó Thị trưởng thành phố Krems.

Tiếp đó, đoàn công tác đã khảo sát cơ sở đào tạo và làm việc với Trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems - một trong những cơ sở giáo dục có uy tín của Áo và châu Âu.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi các nội dung nhằm cụ thể hóa Ý định thư hợp tác được ký kết ngày 3/4/2026 giữa Sở Ngoại vụ thành phố Huế, thành phố Krems và Trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems, tạo tiền đề cho chương trình hợp tác chính thức giữa Bang Hạ Áo và thành phố Huế trong thời gian tới.

Đoàn công tác thăm và làm việc tại Trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems.
Đoàn công tác thăm và làm việc tại Trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems.

Chủ tịch UBND thành phố Huế đề xuất đẩy mạnh các chương trình trao đổi sinh viên, giảng viên; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giảng viên; phát triển các chương trình liên kết đào tạo và nghiên cứu chung. Hai bên cũng thống nhất tiếp tục trao đổi để triển khai các khóa đào tạo ngắn hạn tại Huế nhằm nâng cao năng lực quản lý và phát triển du lịch cho đội ngũ cán bộ địa phương.

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Từ khóa:

bảo tồn di sản du lịch bền vững hợp tác giữa thành phố Huế và Áo thành phố Krems Vneconomy

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