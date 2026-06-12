Huế hợp tác với các đối tác Cộng hòa Áo trong giáo dục và du lịch
Nguyễn Thuấn
12/06/2026, 17:14
Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Cộng hòa Áo, lãnh đạo thành phố Huế đã triển khai nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng nhằm thúc đẩy hợp tác với các đối tác Áo trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, du lịch, bảo tồn di sản và phát triển bền vững...
Trong khuôn khổ chương trình công tác tại Cộng hòa Áo, trong
các ngày 10 và 11/6, đoàn công tác thành phố Huế do Chủ tịch UBND thành phố
Nguyễn Khắc Toàn làm Trưởng đoàn đã có các buổi làm việc với chính quyền Bang Hạ
Áo, thành phố Krems và Đại sứ quán Việt Nam tại Áo.
Chuyến công tác được đánh giá là hoạt động đối ngoại quan trọng
nhằm cụ thể hóa các nội dung hợp tác giữa thành phố Huế với các đối tác Áo, đồng
thời mở rộng quan hệ quốc tế trong các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, du lịch, bảo
tồn di sản, phát triển bền vững và trao đổi kinh nghiệm quản lý các di sản thế
giới.
Tại buổi làm việc với ông Karl Wilfing, Chủ tịch Nghị viện
Bang Hạ Áo, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn đã giới thiệu những tiềm
năng, lợi thế và định hướng phát triển của Huế sau khi trở thành thành phố trực
thuộc Trung ương thứ 6 của Việt Nam.
Thành phố Huế đề xuất Bang Hạ Áo thúc đẩy việc ký kết hợp
tác chính thức nhằm triển khai các chương trình xúc tiến đầu tư trong các lĩnh
vực như du lịch, giáo dục - đào tạo, y tế, công nghệ thông tin, phát triển đô
thị xanh, đô thị thông minh, bảo tồn di sản, nông nghiệp công nghệ cao và phát
triển bền vững.
Hai bên cũng trao đổi khả năng tổ chức các hoạt động xúc tiến
du lịch, giao lưu văn hóa nghệ thuật Huế - Krems trong các kỳ Festival tại Huế
và Bang Hạ Áo nhằm tăng cường kết nối, hiểu biết giữa người dân hai địa phương.
Trong chương trình công tác, đoàn đã đến thăm và làm việc với
Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Áo. Tiếp đoàn có Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền
Việt Nam tại Áo và Slovenia Vũ Lê Thái Hoàng cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ
quán.
Tại buổi làm việc, đoàn công tác thông tin về kết quả làm việc
với các đối tác Áo, đồng thời đề nghị Đại sứ quán tiếp tục hỗ trợ kết nối, thúc
đẩy hợp tác giữa thành phố Huế với Bang Hạ Áo, các tổ chức quốc tế có trụ sở tại
thủ đô Viên và các cơ sở giáo dục, doanh nghiệp của Áo trong thời gian tới.
Đoàn công tác cũng có buổi làm việc với chính quyền thành phố
Krems. Tại đây, hai bên trao đổi về các định hướng hợp tác trong bảo tồn và
phát huy giá trị di sản, phát triển du lịch bền vững, giao lưu văn hóa, đào tạo
nguồn nhân lực du lịch và chia sẻ kinh nghiệm quản lý đô thị gắn với bảo tồn di
sản.
Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc Toàn cho rằng, Cố đô
Huế và thành phố cổ Krems đều sở hữu bề dày lịch sử, văn hóa cùng nhiều giá trị
di sản đặc sắc. Đây là nền tảng quan trọng để hai địa phương tăng cường hợp
tác, phát huy thế mạnh và hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Tiếp đó, đoàn công tác đã khảo sát cơ sở đào tạo và làm việc
với Trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems - một trong những cơ sở giáo dục
có uy tín của Áo và châu Âu.
Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi các nội dung nhằm cụ thể
hóa Ý định thư hợp tác được ký kết ngày 3/4/2026 giữa Sở Ngoại vụ thành phố Huế,
thành phố Krems và Trường Đại học Khoa học Ứng dụng IMC Krems, tạo tiền đề cho
chương trình hợp tác chính thức giữa Bang Hạ Áo và thành phố Huế trong thời
gian tới.
Chủ tịch UBND thành phố Huế đề xuất đẩy mạnh các chương
trình trao đổi sinh viên, giảng viên; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, giảng
viên; phát triển các chương trình liên kết đào tạo và nghiên cứu chung. Hai bên
cũng thống nhất tiếp tục trao đổi để triển khai các khóa đào tạo ngắn hạn tại
Huế nhằm nâng cao năng lực quản lý và phát triển du lịch cho đội ngũ cán bộ địa
phương.
Bắc Ninh: Định hướng phát triển hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030
11:19, 11/06/2026
Huế thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao sức cạnh tranh du lịch
14:38, 12/06/2026
Quảng Trị: Điều chỉnh quy hoạch chung Khu Kinh tế Đông Nam của tỉnh đến năm 2045
Huế thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao sức cạnh tranh du lịch
Tại hội thảo “Ứng dụng đổi mới sáng tạo trong quảng bá du lịch và di sản Huế”, các đại biểu đã đề xuất nhiều giải pháp chuyển đổi số nhằm nâng cao sức cạnh tranh, gia tăng trải nghiệm và quảng bá du lịch Huế...
TP. Hồ Chí Minh: Tâm điểm mới của du lịch thời trang Đông Nam Á
Nhờ sức hút từ mạng xã hội dành cho các thương hiệu trẻ Việt Nam và lượng khách quốc tế ngày càng tăng, TP. Hồ Chí Minh đang nổi lên như một điểm đến du lịch thời trang mới...
Phong Nha hút khách nhờ cảnh quan nguyên sơ và trải nghiệm gần gũi thiên nhiên
Theo nền tảng du lịch trực tuyến Agoda, Phong Nha (Quảng Trị) là một trong những điểm đến nổi bật của châu Á dành cho du khách yêu thiên nhiên, tìm kiếm không gian nghỉ dưỡng, chữa lành và tái tạo năng lượng...
Sông Sài Gòn có thể trở thành “sân khấu văn hóa” của du lịch TP.HCM
Theo Sở Du lịch TP.HCM, du lịch đường sông đang ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Thành phố đã xây dựng hơn 60 chương trình tour, tuyến và sản phẩm du lịch đường thủy, trong đó có 7 chương trình thường kỳ và hơn 15 tour mới…
Huế mở rộng hợp tác du lịch, y tế, hàng không với các đối tác Hàn Quốc
Thành phố Huế đang đẩy mạnh mở rộng hợp tác với các đối tác Hàn Quốc trong các lĩnh vực du lịch, y tế và hàng không, trong đó đặc biệt kỳ vọng vào việc mở đường bay trực tiếp giữa Huế và Hàn Quốc nhằm thúc đẩy giao lưu du lịch, thương mại và thu hút đầu tư...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: