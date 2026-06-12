Phong Nha hút khách nhờ cảnh quan nguyên sơ và trải nghiệm gần gũi thiên nhiên
Nguyễn Thuấn
12/06/2026, 10:39
Theo nền tảng du lịch trực tuyến Agoda, Phong Nha (Quảng Trị) là một trong những điểm đến nổi bật của châu Á dành cho du khách yêu thiên nhiên, tìm kiếm không gian nghỉ dưỡng, chữa lành và tái tạo năng lượng...
Nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa công bố danh sách những
điểm đến nghỉ dưỡng kết nối với thiên nhiên nổi bật tại châu Á. Trong đó, Phong
Nha, thuộc tỉnh Quảng Trị, sở hữu hệ sinh thái rừng nguyên sinh, hệ thống hang động kỳ vĩ cùng cảnh quan hoang sơ, đang trở thành lựa chọn hấp dẫn của nhiều du khách trong xu hướng du lịch xanh và chăm sóc sức khỏe.
Theo Agoda, năm 2026 ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ của xu
hướng du lịch gắn với thiên nhiên, du lịch chữa lành và chăm sóc sức khỏe. Trước
áp lực từ nhịp sống hiện đại, ngày càng nhiều du khách lựa chọn những điểm đến
có không gian yên bình, môi trường trong lành và cảnh quan nguyên sơ để nghỉ
ngơi, thư giãn và phục hồi cả thể chất lẫn tinh thần.
Xu hướng này không chỉ phản ánh nhu cầu nghỉ dưỡng đơn thuần
mà còn cho thấy mong muốn được kết nối sâu sắc hơn với thiên nhiên thông qua
các trải nghiệm ngoài trời. Những khu rừng xanh, vùng núi thanh bình hay các
bãi biển còn giữ được nét hoang sơ đang trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều du
khách trên thế giới.
Ông Andrew Smith, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách phát triển
mạng lưới đối tác của Agoda, cho biết những điểm đến giàu tài nguyên thiên
nhiên đang mang lại nhiều trải nghiệm độc đáo, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối
với du lịch chăm sóc sức khỏe, du lịch sinh thái và các hoạt động gắn với thiên
nhiên.
Trong danh sách được Agoda công bố, Phong Nha nổi bật nhờ sở
hữu hệ thống núi đá vôi đồ sộ, những cánh rừng nguyên sinh rộng lớn cùng mạng
lưới hang động kỳ vĩ nằm trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Đây là khu vực
có giá trị đặc biệt về địa chất, địa mạo và đa dạng sinh học, được UNESCO công
nhận là Di sản Thiên nhiên thế giới.
Không chỉ nổi tiếng với cảnh quan thiên nhiên độc đáo, Phong
Nha còn được biết đến là cửa ngõ dẫn vào Hang Sơn Đoòng - hang động tự nhiên lớn
nhất thế giới và là một trong những kỳ quan thiên nhiên ấn tượng nhất hành
tinh.
Bên cạnh giá trị về cảnh quan và hệ sinh thái, Phong Nha còn
mang đến nhiều trải nghiệm hấp dẫn cho du khách yêu thiên nhiên và đam mê khám
phá. Các hoạt động như chinh phục hang động, trekking xuyên rừng, khám phá hệ
sinh thái nguyên sinh hay tham gia các tour du lịch sinh thái đang thu hút đông
đảo du khách trong và ngoài nước.
Với sự kết hợp giữa thiên nhiên hoang sơ, hệ thống hang động
độc đáo cùng các trải nghiệm nghỉ dưỡng và khám phá đa dạng, Phong Nha ngày
càng khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch châu Á, trở thành điểm đến lý tưởng
cho những ai muốn tạm rời xa nhịp sống đô thị để tìm về không gian xanh, yên
bình và gần gũi với thiên nhiên.
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