Đà Nẵng cho thuê nhiều khu đất trống chưa sử dụng

Thứ Hai, 03/11/2025
Ngô Anh Văn
03/11/2025, 12:01
Từ đầu năm 2025 đến nay, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng tổ chức lựa chọn các cá nhân, tổ chức thuê nhiều khu, lô đất thuộc quỹ đất công trong thời gian ngắn hạn, vừa tránh bỏ hoang, lãng phí nguồn đất đai, vừa khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.
Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng vừa tổ chức cuộc lựa chọn công khai cho các tổ chức, cá nhân thuê tạm các khu đất trống thuộc quỹ đất công trong thời gian ngắn hạn để sử dụng phục vụ kinh doanh, dịch vụ.
Trong đợt lựa chọn đợt 1 vào ngày 30/10, có 13 hồ sơ của các tổ chức, cá nhân đăng ký thuê tạm 4 khu đất trống hiện chưa sử dụng, với tổng số tiền thuê phải trả hằng năm 1,69 tỷ đồng/năm.
Phường Sơn Trà là địa phương có 3 khu đất được các tổ chức, cá nhân lựa chọn thuê là: khu đất có ký hiệu A1 rộng 26,1ha ở Khu tái định cư Suối Đá (thuộc phường Sơn Trà) do cá nhân thuê với tổng số tiền thuê 401 triệu đồng/năm để kinh doanh sinh vật cảnh, cây cảnh.
Hai cá nhân khác được thuê khu đất số 93 Ngô Quyền rộng 1.998m2 với tổng số tiền thuê 559,552 triệu đồng/năm và khu đất số 95 Ngô Quyền rộng 2.001m2 (cùng thuộc phường Sơn Trà) với số tiền 570,456 triệu đồng/năm để làm bãi đỗ xe kết hợp công trình kho bãi.
Một doanh nghiệp được thuê khu đất có ký hiệu TMDV4 rộng 41,36ha ở Khu tái định cư Hòa Nhơn (đường Gò Lăng 5, thuộc xã Bà Nà) với tổng số tiền 161,717 triệu đồng/năm để làm bãi đỗ xe kết hợp công trình kho bãi.
Theo lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng, từ đầu năm 2025 đến nay, đơn vị tổ chức lựa chọn các cá nhân, tổ chức thuê nhiều khu, lô đất thuộc quỹ đất công trong thời gian ngắn hạn để sử dụng kinh doanh, dịch vụ…, vừa tránh bỏ hoang, lãng phí nguồn đất đai, vừa khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường.
Đơn vị đề nghị các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu thuê đất công trong thời gian ngắn hạn có thể gửi văn bản đến Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Đà Nẵng để rà soát và đề xuất UBND thành phố cho phép lựa chọn tổ chức, cá nhân thuê đất trong thời gian ngắn hạn đối với những khu, lô đất chưa có kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trong 3 năm hoặc chưa có kế hoạch bố trí tái định cư.
Thực hiện chủ trương chống lãng phí nguồn tài nguyên đất chưa sử dụng trên địa bàn, trước đó, UBND thành phố Đà Nẵng đã thông qua Đề án cho phép đấu giá, khai thác tạm quỹ đất công còn để trống chưa sử dụng, đồng thời, công khai danh mục các khu đất, lô đất trên địa bàn thành phố được cho thuê theo hình thức ngắn hạn.
Các khu đất cho thuê với mục đích sử dụng là đất công trình phục vụ giao thông làm bãi đỗ xe, sử dụng hoạt động thương mại, dịch vụ… nằm trên địa bàn các quận (cũ) là Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, và huyện Hòa Vang (cũ).
Hiện, Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố cũng đang đề xuất UBND thành phố Đà Nẵng cho phép phối hợp các đơn vị, ngành liên quan lựa chọn tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký thuê đất công trong khoảng thời gian rất ngắn như: 6 tháng, 3 tháng…, phục vụ cho việc kinh doanh, dịch vụ dịp Tết Nguyên đán năm 2026 sắp đến. Qua đó, phát huy nguồn lực đất đai phục vụ phát triển kinh tế - xã hội thành phố, tăng thu nhập cho các hộ tiểu thương và người lao động tự do.
