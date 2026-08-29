Đà Nẵng đầu tư 1.300 tỷ đồng xây dựng thêm 963 căn nhà ở xã hội

Báo cáo của Chủ đầu tư cho biết: Dự án Nhà ở xã hội Bắc Hòa Khánh được xây dựng tại đường Nguyễn Chí Trung thuộc Khu tái định cư Hòa Sơn 6 (phường Hòa Khánh, Đà Nẵng), trên diện tích đất khoảng 1,4ha; có quy mô gồm 3 tòa nhà chung cư cao 20 tầng và 1 tầng hầm chung với tổng cộng 963 căn hộ (diện tích từ 40 – 70m2/căn). Dự án có tổng số vốn đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng.
Các tòa nhà này và khuôn viên được xây dựng đồng bộ với hệ thống các công trình hạ tầng tiện ích công cộng như: Trung tâm thương mại, siêu thị, sân vườn, cảnh quan, đường giao thông, hệ thống cấp điện, nước, chiếu sáng, khu tập gym, spa, cafe... Dự kiến dự án sẽ hoàn thành các thủ tục đảm bảo các điều kiện được mở bán vào quý 1/2027 và hoàn thành xây dựng công trình, đưa vào sử dụng trong quý 4/2028.
Tại Lễ khởi công, Lãnh đạo Công ty CP Bất động sản Hội An nhấn mạnh: “Việc phát triển nhà ở xã hội không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là trách nhiệm xã hội của mỗi doanh nghiệp trong ngành bất động sản. Với mục tiêu mang đến tổ ấm an cư, lâu dài tại địa phương cho người lao động, cán bộ, viên chức người lao động và các gia đình có thu nhập trung bình trên địa bàn Đà Nẵng, Chủ đầu tư quyết tâm triển khai dự án này với tất cả tâm huyết và trách nhiệm, đảm bảo chất lượng và an toàn lao động, sớm đưa công trình vào sử dụng đúng tiến độ.
Phát biểu tại Lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Lê Quang Nam cho biết đây là một trong những công trình có ý nghĩa thiết thực trong Chương trình phát triển nhà ở của thành phố, góp phần cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về chăm lo, bảo đảm an sinh xã hội, từng bước giải quyết nhu cầu nhà ở chính đáng của người dân, người lao động có thu nhập thấp trên địa bàn Đà Nẵng.
"Thành phố đang bước vào giai đoạn mới với quy mô không gian đô thị, dân số và nhu cầu về nhà ở ngày càng lớn, cùng với quá trình đô thị hóa và phát triển kinh tế - xã hội, việc bảo đảm chỗ ở phù hợp, an toàn, có chất lượng cho người dân, đặc biệt là công nhân, người lao động và các đối tượng có thu nhập thấp là một nhiệm vụ quan trọng và lâu dài của TP. Đà Nẵng", Phó Chủ tịch UBND Thành phố cho biết.
Lãnh đạo TP. Đà Nẵng cũng đề nghị Chủ đầu tư và các nhà thầu tham gia dự án cần tập trung nguồn lực, tổ chức thi công khoa học, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình, an toàn lao động, phòng cháy, chữa cháy, vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị. Các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tiếp tục đồng hành, theo dõi, hỗ trợ và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án; thực hiện tốt công tác phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong khuôn khổ quy định pháp luật để dự án được triển khai thông suốt.
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