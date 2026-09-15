Tây Ninh: Bốn dự án giao thông trọng điểm tạo sự liên thông giữa các không gian kinh tế

Bốn dự án giao thông trọng điểm gồm trục kết nối Long An - Tân Ninh (dài 74,3 km) và 3 cầu trên tuyến đường tỉnh ĐT.827E, đường tỉnh ĐT.827E các đoạn còn lại và đường tỉnh ĐT.818 đoạn từ quốc lộ N2 đến ĐT.838, đang được tập trung triển khai nhằm tạo sự liên thông giữa các không gian phát triển của Tây Ninh với TP.Hồ Chí Minh, Đồng Tháp và các cửa ngõ giao thương.

Nút giao Mỹ Yên trên cao tốc Bến Lức - Long Thành (tỉnh Long An cũ, nay là xã Mỹ Yên, tỉnh Tây Ninh) - tuyến giao thông kết nối trực tiếp với cao tốc TP.HCM - Trung Lương và kết nối gián tiếp với tuyến quốc lộ N2 qua hệ thống giao thông liên vùng và vành đai. Ảnh: Thuận Văn

UBND tỉnh Tây Ninh vừa trình và HĐND tỉnh thống nhất danh mục 4 dự án giao thông quan trọng, cấp bách cần tập trung thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030. Các dự án được lựa chọn theo hướng kết nối, hỗ trợ và bổ sung cho nhau, khắc phục những đoạn tuyến, cây cầu còn thiếu để hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ hơn trên địa bàn tỉnh.

HOÀN THIỆN NHỮNG MẮT XÍCH CÒN THIẾU

Trong đó, dự án trục kết nối Long An - Tân Ninh là dự án có tổng mức đầu tư lớn nhất khoảng 20.746 tỷ đồng, được HĐND tỉnh Tây Ninh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 12/5/2026. Tuyến chính có chiều dài khoảng 74,3 km, điểm đầu giao với đường vành đai Tân An và điểm cuối giao quốc lộ 22 tại xã Bến Cầu.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2026 - 2027 tập trung chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng, giai đoạn 2027 - 2031 thi công và hoàn thiện tuyến. Tuyến đường được kỳ vọng rút ngắn thời gian, cự ly vận chuyển và chi phí logistics, đồng thời kết nối các trung tâm phát triển của tỉnh với các khu vực phía Tây và cửa khẩu.

Tiếp đến là dự án xây dựng 3 cầu qua sông Cần Giuộc, sông Vàm Cỏ Đông và sông Vàm Cỏ Tây nằm trên ĐT.827E. Tổng mức đầu tư 4.797 tỷ đồng, gồm vốn ODA Hàn Quốc khoảng 4.060 tỷ đồng và vốn đối ứng khoảng 736 tỷ đồng. Đây là những vị trí có ý nghĩa quyết định đối với khả năng kết nối liên tục của tuyến đường.

ĐT.827E được định hướng trở thành trục giao thông xuyên suốt kết nối TP.Hồ Chí Minh - Tây Ninh - Đồng Tháp. Vì vậy, nếu các đoạn đường đã và đang được đầu tư nhưng thiếu cầu vượt sông, khả năng khai thác toàn tuyến vẫn bị hạn chế.

Cùng với việc xây dựng 3 cầu, Tây Ninh cũng đưa dự án đầu tư các đoạn còn lại của ĐT.827E vào nhóm công trình cần triển khai ngay. Tổng chiều dài khoảng 19,5 km, gồm đoạn từ ngã ba Tân Kim đến giao ĐT.826 dài khoảng 12,4 km và đoạn từ nút giao ĐT.827B đến ranh giới tỉnh Đồng Tháp dài khoảng 7,1 km. Công trình có tổng vốn đầu tư 7.941 tỷ đồng.

Việc hoàn thiện các đoạn tuyến này nhằm giảm áp lực cho quốc lộ 1 và tuyến tránh quốc lộ 1, đồng thời mở rộng khả năng kết nối giữa các khu vực đô thị, sản xuất và dịch vụ dọc tuyến.

TỪ CÁC TUYẾN ĐƯỜNG ĐẾN KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN MỚI

Ngoài ra là dự án xây dựng đường tỉnh ĐT.818 đoạn từ quốc lộ N2 đến ĐT.838. Đây được xác định là tuyến kết nối quan trọng giữa khu vực Long An và Tân Ninh, liên kết các khu công nghiệp, đô thị với cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Việc đầu tư đoạn tuyến còn thiếu sẽ rút ngắn cự ly và thời gian di chuyển, giảm chi phí vận tải, đồng thời hoàn thiện thêm một hướng kết nối từ các khu vực phát triển đến không gian biên giới. Tây Ninh đang chỉ đạo hoàn thiện thủ tục để dự án có thể khởi công trong năm 2026.

Việc triển khai 4 dự án được kỳ vọng sẽ giúp Tây Ninh từng bước hình thành mạng lưới giao thông. Trong đó, trục Long An - Tân Ninh và ĐT.818 tạo các hướng kết nối giữa những trung tâm phát triển với khu vực cửa khẩu; trong khi 3 cầu trên ĐT.827E cùng các đoạn tuyến còn lại của ĐT.827E hoàn thiện trục liên vùng nối TP.Hồ Chí Minh với Tây Ninh và Đồng Tháp.

Theo danh mục được tỉnh Tây Ninh xác định, các công trình này có vai trò kết nối các trung tâm phát triển, khu công nghiệp, đô thị, trung tâm logistics và cửa khẩu. Việc tập trung nguồn lực cho nhóm dự án trong giai đoạn 2026 - 2030 cũng nhằm bảo đảm những công trình đã đầu tư có thể phát huy hiệu quả thay vì bị chia cắt bởi các đoạn tuyến hoặc điểm kết nối chưa hoàn chỉnh.

Trong bối cảnh không gian phát triển của Tây Ninh được mở rộng sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, yêu cầu kết nối nội tỉnh và liên vùng trở nên lớn hơn. Bởi vậy, cùng với những dự án giao thông đang triển khai, 4 công trình được lựa chọn lần này được đặt vào vai trò hoàn thiện mạng lưới, tạo thêm điều kiện để các dòng hàng hóa, dịch vụ và hoạt động kinh tế di chuyển thuận lợi hơn giữa các không gian phát triển.

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Tây Ninh thông qua ngày 09/9/2026 tại kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XI (2026 - 2031), 4 dự án trên được đặt trong danh mục đầu tư chung, đồng bộ, hình thành mạng lưới bổ trợ cho nhau, nối các trung tâm phát triển, logistics, cửa khẩu và các trục liên vùng.