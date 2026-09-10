TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu bổ sung thêm hai tuyến Vành đai dài gần 680 km

TP. Hồ Chí Minh đang nghiên cứu bổ sung Vành đai 4,5 và Vành đai 5 với tổng chiều dài khoảng 632 - 679 km, qua đó mở thêm các trục giao thông kết nối Thành phố với các địa phương Đông Nam Bộ, đồng thời tăng liên kết với khu vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung Bộ...

Ảnh minh họa - Ảnh: Thanh Thủy

Trong công văn gửi Sở Xây dựng Đồng Nai, Tây Ninh và Lâm Đồng lấy ý kiến, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cho biết Thành phố đang lập quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025 - 2050, tầm nhìn 100 năm. Trong đó, hạ tầng giao thông đối ngoại được nghiên cứu bổ sung nhằm tăng kết nối liên vùng và mở rộng không gian phát triển.

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Theo Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, việc nghiên cứu bổ sung các tuyến giao thông nhằm bảo đảm kết nối đồng bộ giữa Thành phố với các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ, đồng thời tăng liên kết với khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Đáng chú ý, Thành phố đề xuất nghiên cứu thêm Vành đai 4,5 và Vành đai 5. Các tuyến này được nghiên cứu nhằm hình thành thêm các hành lang giao thông liên vùng, tạo điều kiện mở rộng không gian đô thị, công nghiệp, dịch vụ và logistics.

Trong đó, Vành đai 4,5 được nghiên cứu với chiều dài khoảng 192 km, đi qua TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh. Tuyến được hình thành trên cơ sở một số trục giao thông hiện hữu như Quốc lộ 56 và Quốc lộ 56B.

Theo phương án sơ bộ, tuyến bắt đầu tại nút giao dự kiến giữa Vành đai 5 và cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, sau đó đi theo Quốc lộ 56, Quốc lộ 56B và kết nối trở lại Vành đai 5 tại khu vực Gò Dầu, Tây Ninh.

Vành đai 4,5 được đề xuất theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị tốc độ cao, ít gián đoạn, với tốc độ thiết kế 80 - 100km/h, quy mô 8 làn xe và bề rộng khoảng 62 - 80m.

Với quy mô lớn hơn, Vành đai 5 được định hướng trở thành trục giao thông liên kết TP. Hồ Chí Minh với các địa phương Đông Nam Bộ, đồng thời mở rộng kết nối về duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Theo đề xuất, tuyến có quy mô đường cao tốc đô thị 6 - 8 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/h, kết hợp đường song hành tùy nhu cầu phát triển của từng địa phương.

Theo nghiên cứu sơ bộ, Vành đai 5 bắt đầu tại nút giao đường 992 - Quốc lộ 51, đi dọc Quốc lộ 55 đến La Gi, Lâm Đồng, cắt Quốc lộ 1 rồi tiếp tục về phía Tây Bắc. Từ khu vực này, hướng tuyến được tính toán theo hai phương án.

Phương án 1 dự kiến đi vòng tránh Vườn quốc gia Cát Tiên về phía Bắc, kết nối Đạ Tẻh, Đồng Xoài, Chơn Thành, Dầu Tiếng, Gò Dầu, Tân An, Cần Đước. Tuyến tiếp tục theo trục ven biển phía Nam qua Cần Giờ, theo đường 992 và trở về điểm đầu tại Quốc lộ 51. Tổng chiều dài khoảng 487 km.

Phương án 2 đi qua khu vực Vườn quốc gia Cát Tiên đến Đồng Xoài, sau đó kết nối Chơn Thành, Dầu Tiếng, Gò Dầu, Tân An, Cần Đước, tiếp tục theo trục ven biển phía Nam qua Cần Giờ và trở lại Quốc lộ 51. Phương án này có chiều dài khoảng 440 km.

Như vậy, tùy phương án hướng tuyến Vành đai 5 được lựa chọn, tổng chiều dài hai tuyến Vành đai 4,5 và Vành đai 5 dự kiến khoảng 632 - 679 km.

ĐỀ XUẤT THÊM CÁC TUYẾN CAO TỐC

Bên cạnh hai tuyến vành đai, TP. Hồ Chí Minh cũng nghiên cứu kéo dài cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu về phía Bắc khoảng 30 km, kết nối với Vành đai 4 và Vành đai 4,5.

Theo phương án đề xuất, tuyến từ Quốc lộ 1 theo hướng Bắc, vượt sông Đồng Nai đến khu vực xã Thường Tân (TP. Hồ Chí Minh), kết nối với Vành đai 4 và Vành đai 4,5 trên địa bàn Bình Dương cũ. Tuyến dự kiến có quy mô 6 làn xe cao tốc đô thị, kết hợp đường song hành tùy nhu cầu phát triển, bề rộng khoảng 64 m.

Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh cũng đề xuất điều chỉnh quy hoạch Quốc lộ 51C thành đường cao tốc đô thị quy mô 8 làn xe, tạo thêm trục giao thông tốc độ cao tránh khu vực trung tâm.

Tuyến này dự kiến kết nối từ Bến Lức - Long Thành tại cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đi đến Quốc lộ 1 và giao với cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, tổng chiều dài khoảng 70 km.

Ảnh minh họa - Ảnh: Trịnh Cường.

Theo Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh, các tuyến giao thông được nghiên cứu bổ sung có tính chất liên vùng, nhằm tăng cường kết nối giữa TP. Hồ Chí Minh với các địa phương Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Khi được nghiên cứu, hoàn thiện và triển khai, mạng lưới này được kỳ vọng góp phần phân bổ lại lưu lượng giao thông, tăng khả năng kết nối các đầu mối giao thông, khu công nghiệp, cảng biển, cảng hàng không và các trung tâm đô thị.

TP. Hồ Chí Minh hiện có ba tuyến vành đai trong quy hoạch. Vành đai 2 dài khoảng 64 km, nằm hoàn toàn trong địa giới Thành phố và đang được triển khai các đoạn còn lại để khép kín.

Vành đai 3 dài hơn 76 km, đi qua TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Tây Ninh, đang được triển khai, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Vành đai 4 dài khoảng 207 km, kết nối TP. Hồ Chí Minh với Đồng Nai và Tây Ninh, đã được chấp thuận đầu tư và một số dự án thành phần đang được triển khai.

Việc nghiên cứu thêm Vành đai 4,5 và Vành đai 5 nhằm mở rộng mạng lưới giao thông theo hướng liên kết nhiều tầng, phục vụ nhu cầu đi lại và tạo thêm dư địa phát triển đô thị, công nghiệp, logistics và các trung tâm kinh tế mới.

Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đề nghị các địa phương liên quan rà soát hướng tuyến, đánh giá sự phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch chuyên ngành cũng như khả năng kết nối với các tuyến giao thông hiện hữu.

Các địa phương được đề nghị góp ý về vị trí, hướng tuyến, điểm đầu, điểm cuối và các vị trí kết nối để TP. Hồ Chí Minh hoàn thiện phương án quy hoạch, bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả của hệ thống giao thông liên vùng.