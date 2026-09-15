Sun Group đóng cửa Công viên Rồng để chuyển đổi mô hình

Công viên Rồng (Dragon Park) tại thành phố Quảng Ninh đã dừng hoạt động để chuyển đổi mô hình đưa Sun Wold Ha Long thành tổ hợp giải trí 24/7 bên vịnh Di sản…

Ảnh: Sun Group.

Thông tin từ Tập đoàn Sun Group cho biết Công viên Rồng tại phường Bãi Cháy (TP. Quảng Ninh) đã chính thức đóng cửa dừng đón khách từ 13/9/2026 để bước vào quá trình chuyển đổi mô hình, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược tái định vị Sun World Ha Long thành tổ hợp giải trí 24/7 bên vịnh Di sản.

Trong quá trình chuyển đổi, Cáp treo Nữ Hoàng và toàn bộ khu vui chơi Đồi Mặt Trời, gồm Vòng quay Mặt Trời, Vườn Nhật, khu vui chơi trong nhà và các hạng mục trò chơi ngoài trời, vẫn duy trì hoạt động bình thường. Riêng công viên Lốc Xoáy trong quần thể Sun World Ha Long vẫn tiếp tục phục vụ du khách đến hết 30/9/2026 và trở lại vào mùa hè năm 2027.

Thay cho mô hình công viên đóng với hoạt động tập trung chủ yếu vào ban ngày, Sun World Ha Long được định hướng trở thành tổ hợp giải trí 24/7 đẳng cấp quốc tế, với không gian mở bên Vịnh Hạ Long và hệ sinh thái vui chơi, ẩm thực, mua sắm, lễ hội, nghệ thuật và giải trí đêm dành cho nhiều nhóm khách.

Lấy cảm hứng từ Clarke Quay, tổ hợp giải trí nổi tiếng tại Singapore, diện mạo mới của Sun World Ha Long dự kiến hình thành một trục lễ hội sôi động, kết nối các khu mua sắm, nhà hàng, bar và pub ngoài trời hướng Vịnh di sản, sân khấu âm nhạc cùng những không gian tổ chức sự kiện quy mô lớn.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là hệ thống mái che đa sắc màu được thiết kế xuyên suốt các khu vực lễ hội, mua sắm và ẩm thực, vừa tạo dấu ấn kiến trúc riêng cho tổ hợp vừa có khả năng duy trì hoạt động vui chơi, giải trí trong nhiều điều kiện thời tiết và xuyên suốt bốn mùa, một trong những bài toán quan trọng đối với du lịch Quảng Ninh hiện nay.

Không gian cảnh quan cũng sẽ thay đổi với hệ thống kênh nước nhân tạo giữa tổ hợp với những cây cầu, đài phun nước nghệ thuật và các thảm cây hoa bốn mùa, không chỉ phục vụ nhu cầu vui chơi mà còn trở thành một không gian dạo bộ, vãn cảnh và giải trí thường xuyên cho cả du khách lẫn cộng đồng địa phương.

Tọa lạc bên bờ vịnh di sản, Sun World Ha Long có tổng diện tích hơn 214 ha và là một trong những tổ hợp vui chơi giải trí quy mô lớn tại miền Bắc. Kể từ khi khai trương, Công viên Rồng, Công viên nước Lốc Xoáy cùng Cáp treo Nữ Hoàng, Đồi Mặt Trời đã trở thành những sản phẩm du lịch quen thuộc của Hạ Long.

Tuy nhiên, sau hơn một thập kỷ, Công viên Rồng đã có sự chuyển đổi mô hình hoạt động, đưa tổ hợp Sun World Ha Long từ một công viên giải trí có khung giờ và hoạt động theo mùa chuyển sang thành điểm đến mở, vận hành theo nhịp trải nghiệm từ ngày tới đêm và hướng tới 4 mùa trong năm.

Sun Group kỳ vọng sau khi chuyển đổi Sun World Ha Long sẽ trở thành một cực giải trí quy mô lớn bên Vịnh di sản, qua đó kéo dài thời gian trải nghiệm và chi tiêu của du khách, đồng thời bổ sung sản phẩm cho mục tiêu phát triển du lịch bốn mùa và kinh tế đêm của Quảng Ninh.