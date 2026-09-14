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Các địa phương thống nhất mở rộng dự án Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh

T Thanh Thủy

Các địa phương thống nhất chủ trương đầu tư mở rộng, hoàn thiện đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh theo phương thức PPP, trong đó thống nhất giao UBND TP. Hồ Chí Minh làm cơ quan có thẩm quyền triển khai dự án...

Ảnh minh họa - Ảnh: - Ảnh: VGP/LS.
Ảnh minh họa - Ảnh: - Ảnh: VGP/LS.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng và cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án mở rộng, hoàn thiện Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh (giai đoạn 2) theo phương thức PPP.

Theo UBND TP. Hồ Chí Minh, dự án đầu tư mở rộng, hoàn thiện đường Vành đai 3 là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm, có vai trò quan trọng trong việc tăng cường kết nối liên vùng, hoàn thiện mạng lưới giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TP. Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam.

Hiện, dự án đã có liên danh nhà đầu tư gồm Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh - Công ty TNHH Đối tác Công tư CII - Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng IMIC đề xuất nghiên cứu.

Phạm vi thực hiện dự án đi qua 3 địa phương gồm TP. Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh. Hai địa phương đã có văn bản thống nhất, đồng thuận giao UBND TP. Hồ Chí Minh làm cơ quan có thẩm quyền để tổ chức triển khai dự án.

Việc nghiên cứu đầu tư mở rộng, hoàn thiện đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh (giai đoạn 2) theo phương thức PPP phù hợp với định hướng huy động nguồn lực xã hội tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc.

Để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo, UBND TP. Hồ Chí Minh đề nghị Bộ Xây dựng xem xét, có ý kiến thống nhất giao UBND TP. Hồ Chí Minh làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án.

Sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Xây dựng, UBND TP. Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với UBND thành phố Đồng Nai, UBND tỉnh Tây Ninh và các đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu, triển khai các thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án theo đúng quy định, bảo đảm tính đồng bộ, hiệu quả và tiến độ thực hiện.

Đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh có tổng chiều dài hơn 90 km, trong đó hơn 15 km đoạn Mỹ Phước - Tân Vạn đã hoàn thành xây dựng và đưa vào khai thác với quy mô đường đô thị 6 làn xe. Bên cạnh đó, hơn 8 km thuộc Dự án Thành phần 1A, với quy mô 4 làn xe tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, cũng đã được đưa vào khai thác trong năm 2025.

Còn 76 km của dự án do TP. Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai, Tây Ninh làm chủ đầu tư tư, triển khai với quy mô 4 làn xe hạn chế, bố trí các đoạn dừng xe khẩn cấp với khoảng cách trung bình khoảng 5 km/vị trí, đã khởi công từ tháng 6/2023. Dự án có kế hoạch hoàn thành vào cuối năm 2026.

Dự án được chia thành 8 dự án thành phần, do UBND các địa phương có tuyến đường đi qua làm cơ quan có thẩm quyền triển khai thực hiện.

Theo kế hoạch mới nhất, dự kiến đến ngày 30/9, dự án phấn đấu hoàn thành khoảng 38,6 km tuyến chính cao tốc. Đến ngày 30/12, toàn bộ khoảng 70,4 km tuyến chính cùng khoảng 75 km đường song hành, đường gom sẽ hoàn thành.

Còn cao tốc Bến Lức - Long Thành do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm chủ đầu tư, có quy mô cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh, dự kiến hoàn thành tháng 9/2026. Tuyến cao tốc này có 38/58km nằm trên đường Vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh để khép kín toàn bộ vòng tròn.

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