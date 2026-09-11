UBND TP.Hồ Chí Minh phê duyệt phương án thiết kế kiến trúc cầu Kênh Ngang số 3

Cầu Kênh Ngang số 3 dài hơn 600 m được thiết kế không chỉ nhằm hoàn thiện kết nối giao thông trên trục Lưu Hữu Phước, mà còn tạo điểm nhấn kiến trúc cho khu vực phía nam TP.Hồ Chí Minh. Vì vậy, phương án được lựa chọn phải bảo đảm sự hài hòa giữa yêu cầu giao thông, cảnh quan đô thị, khả năng thi công và hiệu quả đầu tư...

Cầu Kênh Ngang 3 kết nối trực tiếp hai đoạn đường Lưu Hữu Phước đang bị chia cắt bởi Kênh Ngang số 3, qua đó liên thông trục Hoài Thanh - Lưu Hữu Phước với đường An Dương Vương và nối ra đại lộ Võ Văn Kiệt. Trong ảnh: Đại lộ Võ Văn Kiệt nhìn từ trên cao. Ảnh: PMH

UBND TP.Hồ Chí Minh vừa phê duyệt nhiệm vụ thiết kế thi tuyển “Phương án kiến trúc cầu Kênh Ngang số 3 thuộc dự án Xây dựng cầu Kênh Ngang số 3 (đường Lưu Hữu Phước), phường Phú Định, TP.Hồ Chí Minh”.

Theo nhiệm vụ được phê duyệt, cầu Kênh Ngang số 3 nằm trên trục Nguyễn Duy - Hoài Thanh - Lưu Hữu Phước. Điểm đầu dự án trên đường Lưu Hữu Phước, cách đường Bình Đức khoảng 280 m; điểm cuối cách đường Nguyễn Sĩ Cố khoảng 275 m. Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 634,55 m.

Cuộc thi tuyển phương án kiến trúc được tổ chức rộng rãi, không hạn chế số lượng tổ chức tham gia. Các đơn vị tư vấn sẽ được đánh giá hồ sơ năng lực trước khi được mời tham gia vòng thực hiện sản phẩm thiết kế. Hội đồng thi tuyển sẽ đánh giá, xếp hạng và lựa chọn phương án có ý tưởng tối ưu để trình UBND TP.Hồ Chí Minh phê duyệt.

Yêu cầu nêu rõ, cuộc thi nhằm tìm phương án kiến trúc có tính khả thi cao, độc đáo, hiện đại và tạo điểm nhấn, làm cơ sở triển khai đầu tư công trình. Phương án phải đáp ứng các yêu cầu về thẩm mỹ, quy hoạch, kiến trúc, cảnh quan, công năng sử dụng, đồng thời phù hợp với điều kiện thực tế và bảo đảm hiệu quả kinh tế.

Về chức năng giao thông, cầu Kênh Ngang số 3 cùng với đường Mễ Cốc sẽ kết nối phường Phú Định với các khu vực lân cận, đồng thời giảm áp lực cho cầu Kênh Ngang số 3 hiện hữu trên đường Mễ Cốc.

Công trình cũng sẽ kết nối trực tiếp hai đoạn đường Lưu Hữu Phước đang bị chia cắt bởi Kênh Ngang số 3, liên thông trục Hoài Thanh - Lưu Hữu Phước với đường An Dương Vương để kết nối ra đại lộ Võ Văn Kiệt. Qua đó, dự án đáp ứng nhu cầu giao thông khu vực phía Nam thành phố và giảm tải cho tuyến Bến Bình Đông - Mễ Cốc.

Cầu được thiết kế với quy mô 4 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế tuyến chính 50 km/h. Tổng chiều dài tuyến 634,55 m, trong đó phần cầu dài 324,5 m. Bề rộng mặt cầu từ 13 - 15,5 m, bao gồm phần xe chạy, vỉa hè và các công trình hạ tầng kỹ thuật phù hợp với quy mô quy hoạch.

Công trình được quy hoạch thực hiện đồng bộ với dự án cải thiện môi trường nước đang triển khai tại khu vực. Phần đường dẫn đầu cầu sẽ kết nối với hệ thống kè đã thi công phía Kênh Ngang số 3 và kè hiện hữu dọc Kênh Đôi, góp phần hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, chỉnh trang đô thị và cảnh quan hai bờ Kênh Đôi.

Với yêu cầu kiến trúc, Thành phố định hướng ngôn ngữ hiện đại, không nặng nề; có thể phô diễn kết cấu độc đáo nhưng phải bảo đảm tính bền vững và phù hợp với vai trò của một trục giao thông chính hướng tâm trong đô thị. Hình khối công trình cần hài hòa với không gian, cảnh quan khu vực và đặc trưng địa phương.

Phương án kiến trúc cũng không được quá phức tạp, gây khó khăn trong thi công hoặc làm tăng chi phí duy tu về sau. Công trình cần thể hiện tính chuyển động, sức mạnh và độ thanh thoát; hệ thống chiếu sáng phải hài hòa với kiến trúc cảnh quan, bảo đảm an toàn giao thông và không ảnh hưởng đến khu dân cư.

Nhiệm vụ thiết kế đồng thời yêu cầu nghiên cứu các giải pháp sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo cho chiếu sáng, làm mát; xem xét khả năng tích hợp thiết bị với đô thị thông minh và điều tiết giao thông trong tương lai. Các giải pháp kỹ thuật, thi công và bảo trì phải có tính thực tiễn, phù hợp điều kiện Việt Nam, hướng tới tiết giảm chi phí đầu tư và vận hành công trình.

UBND Thành phố yêu cầu phương án thi công phải phù hợp với điều kiện đô thị có mật độ giao thông lớn, hạn chế ảnh hưởng đến giao thông hiện hữu. Phương án dự thi cũng phải khái toán chi phí đầu tư, bảo đảm hiệu quả đầu tư và không vượt tổng mức đầu tư dự kiến theo chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

Sau khi lựa chọn được phương án kiến trúc, Thành phố triển khai các bước tiếp theo của dự án xây dựng cầu Kênh Ngang số 3 trên trục Lưu Hữu Phước.