Đường bay mới giúp du lịch Đà Nẵng đa dạng thị trường khách

Đà Nẵng đang đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, xây dựng sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu và sở thích của du khách. Đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm, giữ vững vị thế là điểm đến hàng đầu tại khu vực miền Trung Việt Nam…

Tối 24/11/2025, chuyến bay mang số hiệu WE201 của Hãng hàng không Parata Air khởi hành từ Sân bay Quốc tế Incheon (Hàn Quốc) đã hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, mang theo 291 hành khách. Đà Nẵng là điểm đến đầu tiên tại Việt Nam được Parata Air lựa chọn khai thác.

Trước đó, sau hơn 5 năm tạm dừng, đường bay trực tiếp kết nối trung tâm công nghệ, tài chính Thâm Quyến (Trung Quốc) với Đà Nẵng đã hoạt động trở lại. Cũng trong tháng 10/2025, hãng hàng không Vietjet đã khai trương đường bay kết nối Thủ đô Kuala Lumpur với thành phố biển Đà Nẵng, đường bay thứ 3 kết nối hai nước Malaysia - Việt Nam.

Năm 2025, các đường bay thuê chuyến (charter) trực tiếp từ Astana, Almaty (Kazakhstan) và Tashkent (Uzbekistan) được đưa vào khai thác với tần suất 16 chuyến/tuần. Từ đó bước đầu góp phần tạo thuận lợi cho du khách và thúc đẩy tăng trưởng thị trường Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS).

Dự kiến tháng 3/2026, Nhà hàng Sabirama (phường Hội An Đông) sẽ đón đoàn khách Iran đến trải nghiệm ẩm thực và tham gia các hoạt động tại rừng dừa Bảy Mẫu. Đây là đoàn khách Iran thứ hai chọn Sabirama làm điểm đến trong hành trình khám phá thành phố Đà Nẵng.

Các chuyến bay Parata Air có tần suất 7 chuyến/tuần, góp phần nâng tổng số chuyến bay từ Incheon – Đà Nẵng lên 112 chuyến mỗi tuần.

Cùng với sự xuất hiện một số đường bay mới, du khách nước ngoài đến Đà Nẵng ngày càng nhiều hơn, nhất là các thị trường khách mới như: Trung Đông, Nga, Trung Á, Tây Á,… nhờ vậy, góp phần đa dạng cơ cấu khách quốc tế, mở ra cơ hội tốt hơn cho doanh nghiệp du lịch Đà Nẵng.

Tại hội thảo về chiến lược ngành khách sạn diễn ra ở Đà Nẵng mới đây, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch TP Đà Nẵng, đã trình bày kế hoạch xúc tiến du lịch và phát triển các đường bay mới cho năm 2026. Theo đó, hàng không tiếp tục là phương tiện chủ lực đưa khách đến với Đà Nẵng.

Thành phố hiện ghi nhận khoảng 40.000 chuyến bay/năm, tăng 20% so với năm 2024. Giai đoạn cao điểm từ tháng 12/2025 đến tháng 2/2026 ghi nhận trung bình 140 - 142 chuyến bay mỗi ngày, trong đó lượng khách từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore và Philippines tăng mạnh do nhu cầu nghỉ lễ Giáng sinh và năm mới.

Ông Nguyễn Trọng Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Hội An DMC, cho rằng việc mở thêm các đường bay quốc tế từ Đông Bắc Á mang lại nhiều cơ hội cho Đà Nẵng. Tuy nhiên, cần tiếp tục chú trọng thị trường Âu và Úc, nhóm khách có mức chi tiêu cao, lưu trú dài ngày và phù hợp với các sản phẩm du lịch khu vực phía Nam thành phố.

Từ đầu tháng 10 đến nay, mỗi ngày, Công ty DMC đón 15 - 20 đoàn khách, đa phần đến từ các quốc gia châu Âu, như: Pháp, Đức, Ý… Du khách tham quan, trải nghiệm các dịch vụ như: Cooking Class, làm nông nghiệp, khám phá làng quê, làng nghề khu vực Hội An và những vùng lân cận.

Hiện, ngành du lịch Đà Nẵng đặt mục tiêu mở thêm 1 - 2 đường bay quốc tế mới đến sân bay Chu Lai, đồng thời duy trì, mở rộng mạng lưới đường bay quốc tế hiện có. Thành phố cũng đẩy mạnh liên kết giữa các đường bay nội địa và quốc tế để tăng lượng khách trung chuyển, đặc biệt từ các thị trường Đông Bắc Á - khu vực đang có tần suất bay và nhu cầu du lịch tăng cao.

Công ty ANEX Việt Nam, đơn vị tiên phong mở các chuyến bay charter từ các nước CIS đến Đà Nẵng chia sẻ, năm 2026, đơn vị đẩy mạnh khai tuyến charter Nga - Đà Nẵng dự kiến được triển khai từ ngày 1/4 đến 31/10/2026. Từ đó kết nối 14 thành phố lớn gồm: Almaty, Astana, Blagoveshchensk, Ekaterinburg, Irkutsk, Kazan, Khabarovsk, Krasnoyarsk, Moscow, Novokuznetsk, Novosibirsk, Vladivostok, Samara và Minsk.

Theo ông Nguyễn Đức Quỳnh, Chủ tịch Hội Khách sạn Đà Nẵng, yếu tố then chốt quyết định tăng trưởng thời gian tới chính là hệ thống đường bay. Ông Quỳnh gọi đây là “động lực kép” bởi mở thêm đường bay quốc tế không chỉ kéo khách đến mà còn tạo sức hút với nhà đầu tư, chuỗi quản lý khách sạn quốc tế và các thương hiệu dịch vụ cao cấp.

Ở góc độ xúc tiến, bà Nguyễn Thị Hồng Thắm nhấn mạnh, thành phố đang đứng trước cơ hội lớn để tái định vị sau sáp nhập địa giới hành chính. Trước mắt, giai đoạn cuối năm gắn với nhiều sự kiện chào đón năm mới, là thời điểm quan trọng để thúc đẩy quảng bá. Thành phố sẽ triển khai chính sách thu hút KOL (người có tầm ảnh hưởng), doanh nghiệp đưa khách đến nhằm lan tỏa hình ảnh thành phố với các trải nghiệm mới.

Đồng thời, duy trì tần suất hiện diện trên các kênh truyền thông, phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp, hãng hàng không, OTA và các đối tác quốc tế để giữ nhịp thị trường, thu hút khách quay trở lại Đà Nẵng. Cùng với đó, đẩy mạnh liên kết 3 địa phương Huế - Đà Nẵng - Quảng Trị; kết nối với Quảng Ninh để thu hút khách.

Theo ông Lê Quốc Việt, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Điểm đến xứ Quảng, ngành du lịch Đà Nẵng cần có góc nhìn toàn diện về thị trường khách sau sáp nhập vì không gian thành phố được mở rộng với nhiều nhóm sản phẩm, dịch vụ đặc thù, nổi bật là văn hóa, di sản.

Bên cạnh việc đẩy mạnh thu hút dòng khách phù hợp các dịch vụ, sản phẩm du lịch cao cấp như MICE, golf, tiệc cưới… thì cần hướng tới thị trường khách Âu, Úc. Nhất là đối tượng khách hưu trí, lớn tuổi ưa thích trải nghiệm văn hóa, di sản, thiên nhiên, sinh thái, làng nghề… dựa trên lợi thế điểm đến và thị trường khách truyền thống trước đây.

“Hội An, điểm đến với chiều sâu văn hóa, miền xanh di sản… luôn là sự lựa chọn hàng đầu của khách Âu, Úc, Mỹ khi đến miền Trung. Ngược lại, vùng lõi Đà Nẵng với bản sắc năng động, sáng tạo, hiện đại… phù hợp dòng khách Đông Bắc Á, Đông Nam Á. Khi thành phố hợp nhất, không gian mở rộng, ngành du lịch cần duy trì 2 thị trường khách này trong chiến lược xúc tiến, quảng bá; đồng thời, phát triển thêm những thị trường khách mới phù hợp điểm đến chung như: Ấn Đô, Halal (Hồi giáo), Trung Đông, Nhật Bản… nhằm tạo sự cân bằng và không tác động đến nhau”, ông Lê Quốc Việt phân tích.

Tùy vào các sản phẩm và thị trường khách ưu tiên, mỗi doanh nghiệp sẽ có kế hoạch phối hợp hoặc chủ động triển khai các chương trình quảng bá, xúc tiến riêng nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong kinh doanh. Đặc biệt, Đà Nẵng cần sự liên kết chặt giữa chính quyền - doanh nghiệp - hàng không. Chính sách thị trường, giá vé, quảng bá điểm đến và năng lực phục vụ phải vận hành đồng bộ thì đường bay mới mang lại hiệu quả tối đa.