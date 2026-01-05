Kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026: Doanh thu du lịch Đà Nẵng ước đạt 2.445 tỷ đồng

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 05/01/2026
05/01/2026, 09:07
Với việc tổ chức chuỗi các sự kiện lớn đặc sắc, nhiều điểm nhấn độc đáo nổi bật, mới lạ và chương trình kích cầu hấp dẫn cùng với thời tiết thuận lợi, lượng khách du lịch đến Đà Nẵng dịp Tết Dương lịch 2026 tăng mạnh…
Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 20256 (từ ngày 01- 04/01), tổng lượng khách tham quan, du lịch đến thành phố Đà Nẵng ước đạt 630 ngàn lượt khách, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm 2025.
Trong đó khách quốc tế đạt 345 ngàn lượt, tăng 23% so với cùng kỳ; khách nội địa đạt 285 ngàn lượt khách, tăng 29% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 2.445 tỷ đồng, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2025.
Công suất phòng bình quân toàn thành phố ước đạt khoảng 70% (tăng hơn 10% so với cùng kỳ 2025). Trong đó, công suất khối 4 - 5 sao và tương đương ước đạt 80%. Đặc biệt, một số khách sạn 4 - 5 sao tại khu vực ven biển và các khu du lịch trọng điểm đạt trên 90%, chủ yếu là khách quốc tế chiếm 70 - 80% bao gồm các thị trường chính là Hàn Quốc, Trung Quốc, Trung Quốc (Đài Loan), Ấn Độ, Nhật Bản, Mỹ, Pháp, Anh, Úc, Thái Lan...
Công suất khối cơ sở lưu trú du lịch từ 3 sao trở xuống ước đạt 50 - 60%, đối tượng khách chính vẫn là khách nội địa, khách quốc tế chiếm khoảng 20 - 30%.
Trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm nay thời tiết ở Đà Nẵng rất thuận lợi, trời nắng nhẹ gió mát... Ngành du lịch thành phố đã tổ chức nhiều sự kiện lớn đặc sắc như: Chương trình nghệ thuật Đếm ngược “Hoà âm tỏa sáng” - Quảng trường biển Tam Thanh, phường Quảng Phú; Đại lộ “Đà Nẵng - Chào năm mới 2026” trên tuyến phố đi bộ Bạch Đằng; Giải chạy “Thắp sáng sông Hàn - Chạy đến tương lai”; Chương trình nghệ thuật Da Nang Concert 2026 “Dòng chảy bất tận” tại Bảo tàng Đà Nẵng...
Cùng với đó là Không gian ẩm thực Cheer Fest - Kết nối niềm vui tại công viên bờ Đông cầu Rồng; Chương trình Đại nhạc hội ánh sáng (Countdown) tại công viên biển Đông chủ đề Tết tấn tới – Siêu trình diễn laser đa chiều; Chương trình nghệ thuật “Hội An - Chào năm mới 2026” tại Vườn tượng An Hội, phường Hội An…
Ngoài ra các cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ, lưu trú, ẩm thực, các khu điểm du lịch, vận chuyển, hãng hàng không đã tổ chức nhiều sự kiện, trang trí theo chủ đề Chào năm mới 2026 và thắp sáng toàn bộ cơ sở kinh doanh vào thời điểm đón năm mới ngày 01/01/2026 để khởi đầu năm mới rực rỡ, tràn đầy năng lượng.
Cùng với đó là 2 Chương trình kích cầu du lịch tour hấp dẫn Chào năm mới hướng đến gia tăng trải nghiệm cho du khách khu vực phía Nam và trung tâm thành phố, gắn kết hoạt động du lịch với các sự kiện văn hóa – nghệ thuật đặc sắc của thành phố, đồng thời góp phần kích cầu tiêu dùng, nâng cao sức hút điểm đến trong dịp Tết Dương lịch 2026
Các doanh nghiệp, khu điểm du lịch đã triển khai các chương trình, chính sách ưu đãi kích cầu nhân dịp chào đón năm mới, góp phần kích cầu tiêu dùng, nâng cao sức hút điểm đến. Điển hình, Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills triển khai chương trình kích cầu mua 1 vé Bà Nà được sử dụng trong 3 ngày liên tiếp, không giới hạn số lượt lên cáp (áp dụng từ ngày 1/1 đến 31/12/2026).
Nhiều khách sạn, resort 4-5 sao và tương triển khai các gói ưu đãi giảm giá phòng, giá dịch vụ từ 10 - 50% để thu hút khách nhân dịp này; Chương trình Mùa khuyến mãi cuối năm Đà Nẵng 2025 – Mega Sale Year End – Da Nang 2025 (01/12/2025 – 18/01/2026)…
Công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, cứu hộ cứu nạn tại bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng luôn được đảm bảo an toàn. Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch bố trí lực lượng giám sát, kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ tại các bãi biển.
UBND các phường, xã; các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch; các khu điểm du lịch trên địa bàn thành phố cũng triển khai đảm bảo công tác an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ khách du lịch trong dịp Tết này.
