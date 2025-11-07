Đà Nẵng: Điểm đến lý tưởng cho các nhà đầu tư tài chính quốc tế

Với vị trí chiến lược, hạ tầng hiện đại của mô hình đô thị “Thành phố thông minh” và môi trường sống lý tưởng, Đà Nẵng không chỉ thu hút khách du lịch mà còn là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư tài chính...

Tại phiên thảo luận trong khuôn khổ cuộc tọa đàm về định vị và phát triển IFC tại Đà Nẵng diễn ra ngày 6-7/11, các diễn giả tham dự đã khẳng định tiềm năng to lớn của thành phố trong việc trở thành một trung tâm tài chính chuyên biệt, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính xanh, FinTech và tài trợ chuỗi cung ứng.

Những năm gần đây, được sự hỗ trợ của Trung ương, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã và đang thực hiện nhiều bước đi quan trọng hướng tới việc xây dựng một trung tâm tài chính xanh và đổi mới sáng tạo.

Dấu ấn quan trọng mang tính bản lề mở ra nhiều cơ hội để Đà Nẵng phát triển bứt phá là Nghị quyết số 136/2024/QH15 quy định về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng tháo gỡ nhiều điểm nghẽn về quản lý tài chính, đầu tư; quản lý quy hoạch, đô thị, tài nguyên, môi trường; chú trọng các ngành, nghề ưu tiên thu hút nhà đầu tư chiến lược vào thành phố.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng sẽ phát triển dựa trên ba trụ cột chính: tài chính xanh, tài chính thương mại, và công nghệ tài chính - tài sản số. Đà Nẵng xác định sẽ trở thành "phòng thí nghiệm" cho các mô hình tài chính mới, từ tài sản số, tiền số, thanh toán số đến các ứng dụng blockchain và AI, đi kèm với phát triển mạnh mẽ hoạt động quản lý quỹ hỗ trợ starup fintech. Cùng với đó, thành phố khuyến khích các sản phẩm tài chính xanh, đồng hành cùng mục tiêu phát thải ròng bằng không và phát triển bền vững.

Ngoài ra, thành phố cũng định hướng phát triển tài chính thương mại xuyên biên giới gắn với cảng biển, logistics, du lịch quốc tế và dịch vụ offshore cho doanh nghiệp FDI, nhà đầu tư toàn cầu. Đặc biệt, thành phố chú trọng xây dựng môi trường tài chính thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, startup đổi mới sáng tạo, hình thành hệ sinh thái tài chính xanh, thông minh, số hóa, sáng tạo và lấy khách hàng làm trung tâm.

Ông Rich Mc Clellan, thành viên Ban tư vấn Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, chia sẻ tại tọa đàm.

Theo ông Rich McClellan, thành viên Ban tư vấn Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam, Đà Nẵng có vị trí chiến lược, hạ tầng hiện đại và tiềm năng thu hút nhân lực công nghệ cao. Thành phố Đà Nẵng cần ưu tiên hoàn thiện khung pháp lý, xây dựng cơ chế “một cửa – một dấu” cấp phép đầu tư, phát triển hạ tầng và thu hút nhà đầu tư chiến lược. Đà Nẵng có thể trở thành nơi lý tưởng để hình thành một trung tâm tài chính xanh và đổi mới sáng tạo, với định hướng phát triển tài chính xanh, FinTech và tài sản số.

Ông Jinchang Lai, chuyên gia IFC, nhấn mạnh rằng Đà Nẵng có tiềm năng lớn để phát triển thành trung tâm tài chính chuyên biệt, đặc biệt trong lĩnh vực tài trợ thương mại và tài trợ chuỗi cung ứng (SCF). Ông Jinchang Lai đề xuất thành phố Đà Nẵng cần hướng tới mô hình “IFC Đà Nẵng” như một trung tâm dịch vụ tài chính chuyên biệt, thu hút các tổ chức cho vay phi ngân hàng, các công ty công nghệ tài chính và dịch vụ hỗ trợ tài chính bên thứ ba. Việc phát triển IFC cần được xem là một lộ trình dài hạn với chiến lược rõ ràng, không chỉ là mục tiêu ngắn hạn.

Khi khối lượng giao dịch SCF tăng, các ngành dịch vụ phụ trợ khác cũng sẽ phát triển theo hiệu ứng “domino”. Đà Nẵng hoàn toàn có thể trở thành điểm đến hấp dẫn cho các giao dịch và đầu tư tài chính trong khu vực, nếu xây dựng được một hệ sinh thái tài chính linh hoạt, kết nối và thực tiễn.

Toàn cảnh buổi tọa đàm.

Cùng quan điểm ở góc nhìn trong lĩnh vực hoạt động thương mại, ông Thomas Chen, Phó Chủ tịch khối kinh doanh quốc tế Tập đoàn V-Team, nhấn mạnh vai trò của tài chính thương mại trong thúc đẩy lưu chuyển vốn và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trong môi trường thương mại toàn cầu. Mô hình “mua trước, trả sau” đang trở thành xu hướng phổ biến khi các doanh nghiệp nhập khẩu muốn nhận hàng trước khi thanh toán, dẫn đến nhu cầu lớn về vốn lưu động.

Tài chính chuỗi cung ứng (Supply Chain Finance - SCF) vì thế là công cụ quan trọng giúp doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, có thể tiếp cận vốn mà không cần tài sản thế chấp, tận dụng uy tín tín dụng của bên mua để mở rộng sản xuất và xuất khẩu.

Các chuyên gia, học giả đều có chung nhận định: Nếu Đà Nẵng có thể hình thành được hệ sinh thái dịch vụ tài chính hỗ trợ và khung pháp lý thực tiễn, thành phố này không chỉ là trung tâm tài chính của Việt Nam, mà còn có thể vươn lên trở thành trung tâm mới của thế giới về tài trợ chuỗi cung ứng bền vững. Với những điều kiện thuận lợi và chiến lược phát triển rõ ràng, Đà Nẵng đang trên đà trở thành một trung tâm tài chính quốc tế, góp phần thúc đẩy sự phát triển tài chính – thương mại khu vực và nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu.