Trang chủ Đầu tư

Huế: Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nhiều dự án chưa đạt tiến độ

Nguyễn Thuấn

13/03/2026, 16:45

Giai đoạn 2021 – 2025, tổng vốn đầu tư thực hiện tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Huế đạt khoảng 22.276 tỷ đồng, tương đương 80% kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và một số thủ tục liên quan đến đầu tư, quy hoạch.

Lãnh đạo thành phố Huê khảo sát tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô
Lãnh đạo thành phố Huê khảo sát tại Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô

NHIỀU DỰ ÁN CHƯA ĐẠT TIẾN ĐỘ KẾ HOẠCH

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế, giai đoạn 2021 – 2025, tổng vốn đầu tư thực hiện tại các dự án đạt khoảng 22.276 tỷ đồng, tương đương 80% so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu khiến kết quả chưa đạt mục tiêu là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cùng những khó khăn chung của kinh tế thế giới và trong nước, tác động đến tiến độ triển khai của các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện dự án vẫn đang đặt ra. Tiến độ giải quyết một số thủ tục liên quan đến đầu tư, quy hoạch, xây dựng và môi trường còn chậm, phần nào ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của doanh nghiệp.

Trên địa bàn thành phố cũng còn một số dự án du lịch gặp khó khăn về tài chính sau đại dịch COVID-19 nên đến nay vẫn chưa thể triển khai trở lại, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư cũng như hiệu quả sử dụng đất.

Đối với các dự án đầu tư công, tiến độ triển khai và giải ngân vốn vẫn chưa đạt kế hoạch được giao. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Công tác này tại nhiều dự án còn chậm, đặc biệt là các dự án đầu tư tại Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cũng như việc triển khai các dự án ngoài ngân sách.

Mới đây, tại buổi làm việc giữa lãnh đạo thành phố Huế với Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố, đại diện các sở, ngành và đơn vị liên quan đã trao đổi, thảo luận nhiều nội dung liên quan đến công tác quy hoạch, thu hút đầu tư, tiến độ triển khai các dự án cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời, các đơn vị cũng đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn.

TẬP TRUNG HOÀN THIỆN QUY HOẠCH, THÚC ĐẨY THU HÚT ĐẦU TƯ

Trao đổi tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương cho biết những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng cũng xuất phát từ việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch chưa đồng bộ, bao gồm cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Trong đó có trách nhiệm của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố cũng như chính quyền địa phương trong công tác quản lý trật tự xây dựng.

Ông Phan Quý Phương,  Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế trao đổi tại buổi làm việc
Ông Phan Quý Phương,  Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế trao đổi tại buổi làm việc

Theo ông Phương, hiện nay cơ chế giải phóng mặt bằng đã thông thoáng hơn, tuy nhiên cần sự chủ động của các bên liên quan trong việc phối hợp chặt chẽ, giải quyết các vấn đề theo đúng quy trình, quy định. Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp cùng các địa phương cần rà soát lại quy chế phối hợp để thực hiện hiệu quả hơn.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc đề nghị các đơn vị cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới.Theo đó, trước hết cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quy hoạch. Trên cơ sở quy hoạch chung và các định hướng phát triển của thành phố, các đơn vị cần hoàn thiện quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và phù hợp với mục tiêu phát triển lâu dài. Trong quá trình quy hoạch cần bố trí quỹ đất hợp lý cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đặc biệt là các công trình phục vụ trực tiếp đời sống người dân.

Cùng với đó, thành phố cần tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, ưu tiên triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm như hệ thống cảng biển, hạ tầng khu kinh tế, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công trong năm 2026.

Bên cạnh đó, công tác xúc tiến và thu hút đầu tư cần được đổi mới theo hướng chủ động, có chọn lọc, chú trọng chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND thành phố Huế cũng lưu ý trong quá trình phát triển kinh tế cần đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng – an ninh, với quan điểm xuyên suốt là không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, cần chú trọng đầu tư các công trình phúc lợi xã hội, nhất là nhà ở và các thiết chế phục vụ đời sống công nhân, góp phần xây dựng môi trường làm việc và sinh sống ổn định, bền vững.

Triển khai tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội theo hình thức công trình khẩn cấp

10:57, 13/03/2026

Triển khai tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội theo hình thức công trình khẩn cấp

Đồng Nai bố trí hơn 7.000 tỷ đồng vốn cho các dự án trọng điểm trong năm 2026

10:56, 13/03/2026

Đồng Nai bố trí hơn 7.000 tỷ đồng vốn cho các dự án trọng điểm trong năm 2026

dự án đầu tư thành phố Huế giải phóng mặt bằng hệ thống hạ tầng kỹ thuật Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế quy hoạch Khu kinh tế Chân Mây thu hút đầu tư bền vững tiến độ giải ngân vốn đầu tư công

Yêu cầu đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ bầu cử

Yêu cầu đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ bầu cử

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ban hành công điện yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp tăng cường phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031...

Ưu đãi khấu trừ 200% chi phí R&D nhưng doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận

Ưu đãi khấu trừ 200% chi phí R&D nhưng doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận

Nhiều doanh nghiệp sản xuất linh kiện tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu nhưng vẫn gặp khó khi xin hưởng ưu đãi do vướng điều kiện chứng minh sản phẩm và thủ tục hồ sơ phức tạp...

Triển khai tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội theo hình thức công trình khẩn cấp

Triển khai tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội theo hình thức công trình khẩn cấp

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2095/VPCP-CN truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc triển khai tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội...

TP. Hồ Chí Minh: Chỉ 18,5% doanh nghiệp vận tải tăng giá vé sau đợt tăng giá xăng dầu

TP. Hồ Chí Minh: Chỉ 18,5% doanh nghiệp vận tải tăng giá vé sau đợt tăng giá xăng dầu

Giá xăng dầu tăng mạnh do tác động từ xung đột Trung Đông đang làm gia tăng chi phí vận tải, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cho biết đang theo dõi sát diễn biến thị trường; đến nay, khoảng 18,5% đơn vị vận tải trên địa bàn thông báo tăng giá vé...

Đồng Nai bố trí hơn 7.000 tỷ đồng vốn cho các dự án trọng điểm trong năm 2026

Đồng Nai bố trí hơn 7.000 tỷ đồng vốn cho các dự án trọng điểm trong năm 2026

Đồng Nai bố trí hơn 7.000 tỷ đồng trong năm 2026 để triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Các đơn vị liên quan đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ và tăng cường giám sát quá trình thực hiện...

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Động lực mới thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

eMagazine

Động lực mới thúc đẩy năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Thế giới

Sản lượng dầu toàn cầu theo từng khu vực

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

Thế giới

Những nền kinh tế nhập khẩu dầu Mỹ nhiều nhất năm 2025

1

Blog chứng khoán: Lòng tham nổi lên, thị trường phân hóa

Chứng khoán

2

Hai tuyến đường ống giúp Saudi Arabia và UAE vận chuyển dầu vòng qua eo biển Hormuz

Thế giới

3

Việt Nam tiến tới xây dựng Luật Vũ trụ

Kinh tế số

4

Dòng tiền “đảo hướng” vào cổ phiếu vừa và nhỏ

Chứng khoán

5

Việt Nam tăng bậc trên bảng xếp hạng hộ chiếu toàn cầu

Du lịch

