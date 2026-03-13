Huế: Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nhiều dự án chưa đạt tiến độ

Giai đoạn 2021 – 2025, tổng vốn đầu tư thực hiện tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Huế đạt khoảng 22.276 tỷ đồng, tương đương 80% kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và một số thủ tục liên quan đến đầu tư, quy hoạch.

NHIỀU DỰ ÁN CHƯA ĐẠT TIẾN ĐỘ KẾ HOẠCH

Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế, giai đoạn 2021 – 2025, tổng vốn đầu tư thực hiện tại các dự án đạt khoảng 22.276 tỷ đồng, tương đương 80% so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu khiến kết quả chưa đạt mục tiêu là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cùng những khó khăn chung của kinh tế thế giới và trong nước, tác động đến tiến độ triển khai của các nhà đầu tư.

Bên cạnh đó, một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện dự án vẫn đang đặt ra. Tiến độ giải quyết một số thủ tục liên quan đến đầu tư, quy hoạch, xây dựng và môi trường còn chậm, phần nào ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của doanh nghiệp.

Trên địa bàn thành phố cũng còn một số dự án du lịch gặp khó khăn về tài chính sau đại dịch COVID-19 nên đến nay vẫn chưa thể triển khai trở lại, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư cũng như hiệu quả sử dụng đất.

Đối với các dự án đầu tư công, tiến độ triển khai và giải ngân vốn vẫn chưa đạt kế hoạch được giao. Một trong những nguyên nhân chủ yếu là do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Công tác này tại nhiều dự án còn chậm, đặc biệt là các dự án đầu tư tại Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cũng như việc triển khai các dự án ngoài ngân sách.

Mới đây, tại buổi làm việc giữa lãnh đạo thành phố Huế với Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố, đại diện các sở, ngành và đơn vị liên quan đã trao đổi, thảo luận nhiều nội dung liên quan đến công tác quy hoạch, thu hút đầu tư, tiến độ triển khai các dự án cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời, các đơn vị cũng đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn.

TẬP TRUNG HOÀN THIỆN QUY HOẠCH, THÚC ĐẨY THU HÚT ĐẦU TƯ

Trao đổi tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Quý Phương cho biết những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng cũng xuất phát từ việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch chưa đồng bộ, bao gồm cả nguyên nhân chủ quan và khách quan. Trong đó có trách nhiệm của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố cũng như chính quyền địa phương trong công tác quản lý trật tự xây dựng.

Ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế trao đổi tại buổi làm việc

Theo ông Phương, hiện nay cơ chế giải phóng mặt bằng đã thông thoáng hơn, tuy nhiên cần sự chủ động của các bên liên quan trong việc phối hợp chặt chẽ, giải quyết các vấn đề theo đúng quy trình, quy định. Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp cùng các địa phương cần rà soát lại quy chế phối hợp để thực hiện hiệu quả hơn.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc đề nghị các đơn vị cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới.Theo đó, trước hết cần tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quy hoạch. Trên cơ sở quy hoạch chung và các định hướng phát triển của thành phố, các đơn vị cần hoàn thiện quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và phù hợp với mục tiêu phát triển lâu dài. Trong quá trình quy hoạch cần bố trí quỹ đất hợp lý cho hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đặc biệt là các công trình phục vụ trực tiếp đời sống người dân.

Cùng với đó, thành phố cần tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, ưu tiên triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm như hệ thống cảng biển, hạ tầng khu kinh tế, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải. Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công trong năm 2026.

Bên cạnh đó, công tác xúc tiến và thu hút đầu tư cần được đổi mới theo hướng chủ động, có chọn lọc, chú trọng chất lượng, hiệu quả và phát triển bền vững.

Chủ tịch UBND thành phố Huế cũng lưu ý trong quá trình phát triển kinh tế cần đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường và bảo đảm quốc phòng – an ninh, với quan điểm xuyên suốt là không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, cần chú trọng đầu tư các công trình phúc lợi xã hội, nhất là nhà ở và các thiết chế phục vụ đời sống công nhân, góp phần xây dựng môi trường làm việc và sinh sống ổn định, bền vững.