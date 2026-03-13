Huế: Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, nhiều dự án chưa đạt tiến độ
Nguyễn Thuấn
13/03/2026, 16:45
Giai đoạn 2021 – 2025, tổng vốn đầu tư thực hiện tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Huế đạt khoảng 22.276 tỷ đồng, tương đương 80% kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án vẫn còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và một số thủ tục liên quan đến đầu tư, quy hoạch.
NHIỀU DỰ ÁN CHƯA ĐẠT TIẾN ĐỘ KẾ HOẠCH
Theo báo cáo của Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành
phố Huế, giai đoạn 2021 – 2025, tổng vốn đầu tư thực hiện tại các dự án đạt khoảng
22.276 tỷ đồng, tương đương 80% so với kế hoạch. Nguyên nhân chủ yếu khiến kết
quả chưa đạt mục tiêu là do ảnh hưởng của dịch COVID-19 cùng những khó khăn
chung của kinh tế thế giới và trong nước, tác động đến tiến độ triển khai của
các nhà đầu tư.
Bên cạnh đó, một số tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện
dự án vẫn đang đặt ra. Tiến độ giải quyết một số thủ tục liên quan đến đầu tư,
quy hoạch, xây dựng và môi trường còn chậm, phần nào ảnh hưởng đến mức độ hài
lòng của doanh nghiệp.
Trên địa bàn thành phố cũng còn một số dự án du lịch gặp khó
khăn về tài chính sau đại dịch COVID-19 nên đến nay vẫn chưa thể triển khai trở
lại, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư cũng như hiệu quả sử dụng đất.
Đối với các dự án đầu tư công, tiến độ triển khai và giải
ngân vốn vẫn chưa đạt kế hoạch được giao. Một trong những nguyên nhân chủ yếu
là do vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Công tác này tại
nhiều dự án còn chậm, đặc biệt là các dự án đầu tư tại Khu kinh tế Chân Mây –
Lăng Cô, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cũng như việc triển
khai các dự án ngoài ngân sách.
Mới đây, tại buổi làm việc giữa lãnh đạo thành phố Huế với
Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố, đại diện các sở, ngành và đơn vị
liên quan đã trao đổi, thảo luận nhiều nội dung liên quan đến công tác quy hoạch,
thu hút đầu tư, tiến độ triển khai các dự án cũng như những khó khăn, vướng mắc
trong quá trình thực hiện. Đồng thời, các đơn vị cũng đề xuất một số giải pháp
nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và phát triển các khu kinh tế, khu
công nghiệp trên địa bàn.
TẬP TRUNG HOÀN THIỆN QUY HOẠCH, THÚC ĐẨY THU HÚT ĐẦU TƯ
Trao đổi tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế
Phan Quý Phương cho biết những khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng cũng
xuất phát từ việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch chưa đồng bộ, bao gồm cả
nguyên nhân chủ quan và khách quan. Trong đó có trách nhiệm của Ban Quản lý Khu
kinh tế, công nghiệp thành phố cũng như chính quyền địa phương trong công tác
quản lý trật tự xây dựng.
Theo ông Phương, hiện nay cơ chế giải phóng mặt bằng đã
thông thoáng hơn, tuy nhiên cần sự chủ động của các bên liên quan trong việc phối
hợp chặt chẽ, giải quyết các vấn đề theo đúng quy trình, quy định. Ban Quản lý
Khu kinh tế, công nghiệp cùng các địa phương cần rà soát lại quy chế phối hợp để
thực hiện hiệu quả hơn.
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Khắc đề
nghị các đơn vị cần thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế để có giải pháp
khắc phục hiệu quả trong thời gian tới.Theo đó, trước hết cần tiếp tục nâng cao
chất lượng công tác quy hoạch. Trên cơ sở quy hoạch chung và các định hướng
phát triển của thành phố, các đơn vị cần hoàn thiện quy hoạch phân khu, quy hoạch
chi tiết, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và phù hợp với mục tiêu phát triển
lâu dài. Trong quá trình quy hoạch cần bố trí quỹ đất hợp lý cho hệ thống hạ tầng
kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đặc biệt là các công trình phục vụ trực tiếp đời sống
người dân.
Cùng với đó, thành phố cần tập trung huy động và sử dụng hiệu
quả các nguồn lực đầu tư, ưu tiên triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm như hệ
thống cảng biển, hạ tầng khu kinh tế, hệ thống thoát nước và xử lý nước thải. Đồng
thời, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch
vốn đầu tư công trong năm 2026.
Bên cạnh đó, công tác xúc tiến và thu hút đầu tư cần được đổi
mới theo hướng chủ động, có chọn lọc, chú trọng chất lượng, hiệu quả và phát
triển bền vững.
Chủ tịch UBND thành phố Huế cũng lưu ý trong quá trình phát
triển kinh tế cần đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường và bảo đảm
quốc phòng – an ninh, với quan điểm xuyên suốt là không đánh đổi môi trường lấy
tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, cần chú trọng đầu tư các công trình phúc lợi xã
hội, nhất là nhà ở và các thiết chế phục vụ đời sống công nhân, góp phần xây dựng
môi trường làm việc và sinh sống ổn định, bền vững.
Triển khai tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội theo hình thức công trình khẩn cấp
10:57, 13/03/2026
Đồng Nai bố trí hơn 7.000 tỷ đồng vốn cho các dự án trọng điểm trong năm 2026
Yêu cầu đảm bảo trật tự, an toàn giao thông phục vụ bầu cử
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ban hành công điện yêu cầu các địa phương, cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp tăng cường phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031...
Ưu đãi khấu trừ 200% chi phí R&D nhưng doanh nghiệp vẫn khó tiếp cận
Nhiều doanh nghiệp sản xuất linh kiện tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu nhưng vẫn gặp khó khi xin hưởng ưu đãi do vướng điều kiện chứng minh sản phẩm và thủ tục hồ sơ phức tạp...
Triển khai tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội theo hình thức công trình khẩn cấp
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2095/VPCP-CN truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc triển khai tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội...
TP. Hồ Chí Minh: Chỉ 18,5% doanh nghiệp vận tải tăng giá vé sau đợt tăng giá xăng dầu
Giá xăng dầu tăng mạnh do tác động từ xung đột Trung Đông đang làm gia tăng chi phí vận tải, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh cho biết đang theo dõi sát diễn biến thị trường; đến nay, khoảng 18,5% đơn vị vận tải trên địa bàn thông báo tăng giá vé...
Đồng Nai bố trí hơn 7.000 tỷ đồng vốn cho các dự án trọng điểm trong năm 2026
Đồng Nai bố trí hơn 7.000 tỷ đồng trong năm 2026 để triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn. Các đơn vị liên quan đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ và tăng cường giám sát quá trình thực hiện...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: