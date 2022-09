Đà Nẵng khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó bão NORU

Thực hiện Công điện số 29/CĐ-QG của Ban Chỉ đạo quốc qia về ứng phó bão Noru, chiều 24/9, ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, đã chủ trì cuộc họp triển khai công tác phòng chống mưa bão trên địa bàn thành phố.

Cập nhật tình hình mưa bão tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết bão Noru khi vào biển Đông trở thành con bão số 4 di chuyển nhanh hướng vào khu vực miền Trung, vị trí tâm bão ở vùng biển từ Thừa Thiên – Huế đến Quảng Ngãi, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 16 khi tiến vào gần bờ. Nhận định cơn bão Noru là một cơn bão mạnh với cường độ có thể đạt cấp 11-12, tốc độ di chuyển nhanh và phạm vi ảnh hưởng rộng lớn cả khu vực Trung Bộ, các chuyên gia cho rằng diễn biến của bão phức tạp, khi đi vào Biển Đông gây mưa lớn, lũ lụt ở miền Trung.

Để chủ động đối phó với mưa bão, UBND thành phố Đà Nẵng đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành của thành phố khẩn trương triển khai các phương án phòng chống bão lụt.

Các nhiệm vụ cụ thể như sau: Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn và phương án phòng chống, khắc phục hậu quả ứng với một số kịch bản thiên tai trên địa bàn Đà Nẵng năm 2022. Các quận, huyện chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, tổ chức hướng dẫn neo đậu phương tiện tàu thuyền hoạt động trên sông, biển bảo đảm an toàn; có phương án sơ tán người dân sinh sống ven các sông Yên, Túy Loan, Cu Đê… khỏi vùng có nguy cơ cao bị sạt lở, ngập lụt, lũ quét.

“Chủ tịch UBND các quận, huyện trực tiếp làm tổng chỉ huy triển khai thực hiện công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn... và chịu trách nhiệm về công tác này trên địa bàn quản lý; chỉ đạo các địa phương phối hợp các lực lượng công an, quân đội tổ chức chằng chống nhà cửa, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, nhu yếu phẩm để sẵn sàng ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn..., bảo đảm thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”; tổ chức lực lượng canh gác, chốt chặn tại các khu vực nguy hiểm”, Phó Chủ tịch Trần Phước Sơn nhấn mạnh.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo công tác về thông tin, truyền thông ứng phó bão, lũ; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt trước, trong và sau thiên tai...

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục thông báo kịp thời cho tất cả các chủ phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển, diễn biến và vùng nguy hiểm của bão để chủ động phòng tránh, thoát ra khỏi hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm, khẩn trương vào bờ, tìm nơi trú ẩn an toàn; phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương, đơn vị liên quan tổ chức hướng dẫn sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn tại âu thuyền Thọ Quang và các điểm neo đậu trú tránh bão đã được quy hoạch; phối hợp với Sở Công Thương tổ chức di dời các tàu kinh doanh xăng dầu ra khỏi âu thuyền và cảng cá Thọ Quang, hướng dẫn đến neo đậu khu vực phù hợp, bảo đảm an toàn phòng, chống cháy nổ; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện phương án tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Công an thành phố bố trí lực lượng thường trực phòng cháy chữa cháy tại âu thuyền Thọ Quang và vịnh Mân Quang; chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tổ chức chốt chặn ở những vị trí nguy hiểm, ngập sâu trên các tuyến giao thông chính để bảo đảm an toàn.

Bộ Chỉ huy Quân sự, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an thành phố triển khai phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng cháy chữa cháy trên địa bàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện chủ động, phối hợp với các lực lượng liên quan hỗ trợ các địa phương triển khai sơ tán nhân dân, tổ chức phương án cứu nạn người, tài sản tại các khu vực bị ảnh hưởng do bão, mưa, lũ.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo triển khai phương án phòng, chống ngập úng, khơi thông cống rãnh thoát nước; chỉ đạo Công ty Công viên - Cây xanh Đà Nẵng và các địa phương khẩn trương hoàn thành chằng chống và cắt tỉa cây xanh đường phố, hạn chế ngã đổ.

Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, UBND các quận, huyện... chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khẩn trương tổ chức phòng, chống bão lũ cho các công trình xây dựng; có biện pháp neo giữ giàn giáo, gia cố các cẩu tháp và các thiết bị thi công trên cao bảo đảm an toàn; phối hợp với UBND các quận, huyện triển khai các biện pháp phòng chống ngập úng do mưa lớn cho các khu dân cư do công trình đang thi công dở dang.

Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao yêu cầu các chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng các công trình thu, phát sóng viễn thông, truyền thanh, truyền hình, trụ BTS, pano, bảng quảng cáo, áp phích tuyên truyền... rà soát, kiểm tra, tổ chức giằng chống hoặc tháo dỡ các thiết bị, bộ phận không bảo đảm an toàn.

Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi và Công ty thoát nước và Xử lý nước thải tổ chức kiểm tra, bảo đảm an toàn các hồ đập, hồ chứa thủy lợi, đặc biệt đối với đập dâng An Trạch và hai hồ chứa Hòa Trung, Đồng Nghệ.

Sở Công Thương có phương án chuẩn bị lương thực, nước uống, nhiên liệu, các nhu yếu phẩm; phối hợp với các quận, huyện có phương án bảo đảm an toàn cho người và tài sản tại những trung tâm thương mại, siêu thị, chợ.

Sở Du lịch thông tin về tình hình thiên tai cho các đơn vị, trụ sở, cơ sở hạ tầng du lịch và khách du lịch trước, trong và sau thiên tai.

Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, bảo đảm an toàn và thông suốt các tuyến giao thông chính; rà soát các tuyến đường có nguy cơ sạt lở đất, đá, triển khai ngay các giải pháp an toàn và cảnh báo người dân tại những khu vực nguy hiểm; tham gia điều tiết giao thông tại các khu vực xảy ra ngập úng, cây xanh, trụ điện ngã đổ. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch và các đơn vị liên quan hướng dẫn, bố trí các tàu du lịch trên sông Hàn neo đậu an toàn.

Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi diễn biến của bão, thời tiết để quyết định cho học sinh, sinh viên và học viên nghỉ học; có phương án chằng chống, không để cây xanh ngã đổ trong khuôn viên các trường học.

Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng chỉ đạo các ban quản lý dự án và thông báo cho các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản, cơ sở hạ tầng và tính mạng công nhân khi thiên tai xảy ra; kiểm tra, có giải pháp bảo đảm an toàn hệ thống cây xanh trong khu vực.

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, lũ để có biện pháp bảo đảm an toàn cho hệ thống điện, xử lý an toàn về điện. Đảm bảo cấp điện cho các trạm bơm chống ngập.

Thành phố cũng đã đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Vùng III Hải quân chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ giúp thành phố ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.